Unterm Dach 02: Den moritz.medien unters Dach geschaut

Svenja und Tom stellen die moritz.medien vor. Zu Gast: Unsere Geschäftsführung, Laura und Annica.

00:00:00 – 00:05:29

— 2020 hat zugeschlagen: Was bisher geschah

00:05:29 – 00:27:34

— moritz.familie? Wer wir überhaupt sind

00:27:34 – 00:31:38

— moritz.Band? Okay Cactus singt für euch

00:31:38 – 00:50:47

— friede.freude.moritzkuchen? Lieblingsaufgaben, Hassaufgaben, Gemeinschaft und Leistungsdruck

00:50:47 – 01:22:14

— Transparenz vs. Wahlgeheimnis und das andauernde Problem der Anwesenheit: Die letzte StuPa-Sitzung

01:22:14 – 01:25:30

— Beim nächsten Mal wird alles besser: Ein web.Podcast in digitalen Zeiten

Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns einfach einen Kommentar (hier oder bei radio 98eins) oder eine Mail an: web-podcast@moritz-medien.de

Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit radio 98eins.

Zur Website des Radios gelangt ihr hier.