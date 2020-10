web.woche 19.-25. Oktober

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Ordentliche AStA-Sitzung

Wann? Montag, 19. Oktober 2020, 20 Uhr c.t.

Montag, 19. Oktober 2020, 20 Uhr c.t. Wo? Rubenowstraße 1, Hörsaal 1

Rubenowstraße 1, Hörsaal 1 Was wird besprochen? Unter anderem die Kooptierung der AG-Vorsitzenden und die zweite Erstiwoche.

Was? update_Lehre: (Audio-)Podcasts in der Hochschullehre

Wann? Dienstag, 20. Oktober 2020, 16 bis 18 Uhr

Dienstag, 20. Oktober 2020, 16 bis 18 Uhr Wo? Moodle-Kursraum, anmelden könnt ihr euch hier.

Was? Onlinekurs: Strategisches Management und unternehmerisches Denken

Wann? Mittwoch, 21. Oktober 2020, 09:00 Uhr – Donnerstag, 22. Oktober 2020, 16:30 Uhr

Was? Internationale Fachtagung & Digital Lecture zu “Das Große Deutsche Sängerfest 1861 in Nürnberg und seine Komponisten. Akteure, Medien, Inszenierungen”

Wann? Mittwoch, 21. Oktober 2020, bis Freitag, 23.Oktober 2020

Mittwoch, 21. Oktober 2020, bis Freitag, 23.Oktober 2020 Wo? Im Krupp-Kolleg oder digital, die Anmeldefrist ist bereits vorbei.

NEUIGKEITEN

Zu diesem Wintersemester haben sich 1999 neue Studierende an unserer Uni eingeschrieben [Stand 09.10.]! Davon kommen etwa 30 Prozent aus Mecklenburg-Vorpommern. Darunter sind auch 75 Studierende des neu eingeführten Grundschullehramts . Was für Studiengänge ebenfalls hinzugekommen sind, könnt ihr hier auf dem webmoritz. nachlesen.

an unserer Uni eingeschrieben [Stand 09.10.]! Davon kommen etwa 30 Prozent aus Mecklenburg-Vorpommern. Darunter sind auch des neu eingeführten . Was für Studiengänge ebenfalls hinzugekommen sind, könnt ihr hier auf dem webmoritz. nachlesen. Die wichtigsten Infos für alle neuen Studierenden sind noch einmal auf der Seite “Auf ins Wintersemester 2020/21” zusammengefasst, unter anderem dazu, wie ihr euren Stundenplan erstellen und euer Studium strukturieren könnt oder was ihr über ein Studium mit COVID-19 wissen müsst.

zusammengefasst, unter anderem dazu, wie ihr euren Stundenplan erstellen und euer Studium strukturieren könnt oder was ihr über ein Studium mit COVID-19 wissen müsst. Neben dem Corona-FAQ der Uni-Website hat das Rektorat neue Informationen verschickt, die ihr in eurem Postfach der Uni-Mail auf Groupware findet.

neue Informationen verschickt, die ihr in eurem Postfach der Uni-Mail auf Groupware findet. Es werden noch Angebote für die Notwohnraumbörse gesucht!

Das Verbundprojekt MIX-UP, an dem auch Wissenschaftler*innen der Uni Greifswald beteiligt sind, untersucht die Wertschöpfung aus Plastikabfällen . In dem aktuell veröffentlichten Positionspapier findet ihr eine kritische Beleuchtung des Forschungsstandes sowie verschiedene Strategien für biotechnologische Lösungen beim Abbau und Recycling von Plastik.

. In dem aktuell veröffentlichten Positionspapier findet ihr eine kritische Beleuchtung des Forschungsstandes sowie verschiedene Strategien für biotechnologische Lösungen beim Abbau und Recycling von Plastik. Bei der Insomnale 2020 des CDFI , die in diesem Jahr digital stattfindet, gewann die CFDI-Absolventin Anna Schmitz mit ihren Arbeiten zu einer Island-Reise. Felix Jess gewann mit seinen Bildern der Container im Hamburger Hafen den Publikumspreis.

, die in diesem Jahr digital stattfindet, gewann die CFDI-Absolventin Anna Schmitz mit ihren Arbeiten zu einer Island-Reise. Felix Jess gewann mit seinen Bildern der Container im Hamburger Hafen den Publikumspreis. Der Aufbau des neuen Helmholtz-Instituts in Greifswald beginnt. Gefördert von Mitteln des Bundes und Landes M-V dient es als Schnittstelle zwischen der Uni, Universitätsmedizin, dem Friedrich-Loeffler-Institut und dem Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Durch die geplante Arbeit des Instituts soll unter anderem die Ausbreitung von Infektionskrankheiten erforscht werden.

erforscht werden. Der Lehramtsstudierende Gonzalo Landau Brenes ist der diesjährige DAAD-Preisträger und wird für seinen ” fachlichen Erfolg, soziales Engagement und persönliche Authentizität” mit 1.000 € ausgezeichnet.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? wing it! – Theaterworkshop des StuThe

Wann? Montag, 19. Oktober 2020, 20:15 Uhr bis ca. 22:15 Uhr

Montag, 19. Oktober 2020, 20:15 Uhr bis ca. 22:15 Uhr Wo? STAZE, Stralsunder Straße 10

STAZE, Stralsunder Straße 10 Kosten? Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos.

Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos. Anmeldung? Wegen der Corona-Beschränkungen ist eine Anmeldung auf der Website der STRAZE zwingend notwendig.

Was? Schauwerkstatt – Schaurige Wachsfackeln

Wann? Dienstag, 20. Oktober 2020, 14 Uhr bis 16 Uhr

Dienstag, 20. Oktober 2020, 14 Uhr bis 16 Uhr Wo? CDFZ, Lange Straße 57

CDFZ, Lange Straße 57 Eintritt? 3 Euro plus Materialkosten

3 Euro plus Materialkosten Anmeldung? Um Anmeldung wird aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen gebeten.

Was? JammIn – Jamsession des StuThe

Wann? Dienstag, 20. Oktober 2020, ab 19.30 Uhr

Dienstag, 20. Oktober 2020, ab 19.30 Uhr Wo? STRAZE, Stralsunder Straße 10

STRAZE, Stralsunder Straße 10 Kosten? Eintritt frei

Eintritt frei Anmeldung? Wegen der Corona-Beschränkungen ist eine Anmeldung auf der Website der STRAZE zwingend notwendig.

Was? Zukunftstreff #BODEN – Film und Gespräche

Wann? Donnerstag, 22. Oktober 2020, ab 18 Uhr

Donnerstag, 22. Oktober 2020, ab 18 Uhr Wo? STRAZE, Stralsunder Straße 10

STRAZE, Stralsunder Straße 10 Eintritt? Frei

Frei Anmeldung? Wegen der Corona-Beschränkungen ist eine Anmeldung auf der Website der STRAZE zwingend notwendig.

Was? Die Ärzte Record Release – Fanparty mit kostenlosem Livestream

Wann? Freitag, 23. Oktober 2020, Einlass ab 20 Uhr, Beginn 21 Uhr

Freitag, 23. Oktober 2020, Einlass ab 20 Uhr, Beginn 21 Uhr Wo? Studentenclub Kiste, Makarenkostraße 49

Studentenclub Kiste, Makarenkostraße 49 Eintritt? Vor Ort 2 Euro, Livestream kostenlos über Twitch oder live bei radio 98.1

Vor Ort 2 Euro, Livestream kostenlos über Twitch oder live bei radio 98.1 Anmeldung? Tische für dich und deine Freunde können an die Mail-Adresse reservierung@kistehgw.de mit der Anzahl der Personen und Ankunftszeit gesendet werden.

Was? Kürbisschnitzen für Jung und Alt

Wann? Samstag, 24. Oktober 2020, 10 Uhr bis 14 Uhr

Samstag, 24. Oktober 2020, 10 Uhr bis 14 Uhr Wo? Boddenhus, Karl-Liebknecht-Ring 1

Boddenhus, Karl-Liebknecht-Ring 1 Anmeldung? Eine vorherige Anmeldung ist wünschenswert.

Was ? Geburtsort Caspar David Friedrich – Führung vom Geburtsort zu den Gemälden

? Wann? Samstag, 24. Oktober 2020, ab 16:30 Uhr

Samstag, 24. Oktober 2020, ab 16:30 Uhr Wo? Beginn im CDFZ, Lange Straße 1

Beginn im CDFZ, Lange Straße 1 Eintritt? 10 Euro, ermäßigt 7,50 Euro

10 Euro, ermäßigt 7,50 Euro Anmeldung? Um Anmeldung wird gebeten.

Was? Schauwerkstatt – Gespensterkerzen

Wann? Samstag, 24. Oktober 2020, 14 Uhr bis 16 Uhr

Samstag, 24. Oktober 2020, 14 Uhr bis 16 Uhr Wo? CDFZ, Lange Straße 57

CDFZ, Lange Straße 57 Eintritt? 3 Euro plus Materialkosten

3 Euro plus Materialkosten Anmeldung? Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen muss eine Anmeldung erfolgen.

Was? Ziesegrundlauf – Oktoberlauf und Walkingtreff

Wann? Sonntag, 25. Oktober 2020, 15 Uhr bis 17 Uhr

Sonntag, 25. Oktober 2020, 15 Uhr bis 17 Uhr Wo? Start und Ziel ist der Gastgeber die Tischlerei Nordic Design im Hohendorfer Gewerbegebiet (in der Nähe von Wolgast), sodass sich eine Laufstrecke von 8,8 km und einer Walkingstrecke von 5,2 km ergibt.

Start und Ziel ist der Gastgeber die Tischlerei Nordic Design im Hohendorfer Gewerbegebiet (in der Nähe von Wolgast), sodass sich eine Laufstrecke von 8,8 km und einer Walkingstrecke von 5,2 km ergibt. Anmeldung? Eine Registrierung mit Adresse und Telefonnummer ist spätestens vor Ort notwendig.

Eine Registrierung mit Adresse und Telefonnummer ist spätestens vor Ort notwendig. Noch etwas? Bitte an einen MNS denken und die Abstandsregeln einhalten.

Was? StuThe stellt sich vor

Wann? Sonntag, 25. Oktober 2020, ab 16 Uhr

Sonntag, 25. Oktober 2020, ab 16 Uhr Wo? STRAZE, Stralsunder Straße 10

STRAZE, Stralsunder Straße 10 Eintritt? frei

frei Anmeldung? Wegen der Corona-Maßnahmen ist eine Anmeldung auf der Website der STRAZE notwendig.

NEUIGKEITEN

Die STRAZE (Stralsunder Straße 10, Greifswald) öffnete am Donnerstag, den 15. Oktober, endlich ihre Türen. In den noch andauernden Eröffnungswochen warten viele interessante Veranstaltungen auf euch. Das genaue Programm findet ihr hier.

(Stralsunder Straße 10, Greifswald) öffnete am Donnerstag, den 15. Oktober, endlich ihre Türen. In den noch andauernden Eröffnungswochen warten viele interessante Veranstaltungen auf euch. Das genaue Programm findet ihr hier. Unter dem Motto “Zusammen leben, zusammen wachsen!” finden noch bis zum 30. Oktober die Interkulturellen Wochen statt. Das mehrwöchige Programm bietet viel Abwechslung: So können beispielsweise Online-Seminare, verschiedene Ausstellungen, Workshops und Vorträge je nach Lust und Laune besucht werden.

Region & Politik

VERANSTALTUNGEN

Was? Kurzfilmnachmittag “Demokratie”

Kurzfilmnachmittag “Demokratie” Wann? Freitag, 23. Oktober 2020, 16 bis 18 Uhr

Freitag, 23. Oktober 2020, 16 bis 18 Uhr Wo? STRAZE, Stralsunder Straße 10

STRAZE, Stralsunder Straße 10 Eintritt ? frei

? frei Anmeldung? Wegen der Corona-Maßnahmen ist eine Anmeldung auf der Website der STRAZE notwendig.

Wir haben ein wichtiges Event in dieser Woche vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!

Beitragsbild: Julia Schlichtkrull