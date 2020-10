web.woche 12.-18. Oktober

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Ordentliche AStA-Sitzung

Wann? Montag, 12. Oktober 2020, 20 Uhr c.t.

Montag, 12. Oktober 2020, 20 Uhr c.t. Wo? Rubenowstraße 1, Hörsaal 1

Rubenowstraße 1, Hörsaal 1 Was wird besprochen? Unter anderem die Auswertung der Erstiwoche, der Markt der Möglichkeiten und die 24h-Vorlesung.

Was? Greifswald Research Award 2020

Wann? Montag, 12. Oktober 2020, 16 bis 18 Uhr

Montag, 12. Oktober 2020, 16 bis 18 Uhr Wo? Konferenzsaal der Universität Greifswald, Domstraße 11

Was? Virtueller Thementag zum Umgang mit Forschungsdaten

Wann? Dienstag, 13. Oktober, 9 bis 16:15 Uhr

Dienstag, 13. Oktober, 9 bis 16:15 Uhr Wo? Online über Moodle.

Online über Moodle. Sonst noch etwas? Zu Anmeldung und Programm kommt ihr über die Veranstaltungsseite.

Was? 8. ordentliche StuPa-Sitzung

Wann? Dienstag, 13. Oktober 2020, 20 Uhr c.t.

Dienstag, 13. Oktober 2020, 20 Uhr c.t. Wo? ELP 6, Hörsaal 3/4

ELP 6, Hörsaal 3/4 Was wird besprochen? Unter anderem die AStA-Wahlen, mehrere Satzungsänderungen und der Jahresabschluss 2019.

Was? Ökumenischer Semester-Eröffnungsgottesdienst

Wann? Mittwoch, 14. Oktober 2020, 18 bis 19:30 Uhr

Mittwoch, 14. Oktober 2020, 18 bis 19:30 Uhr Wo? Dom St. Nikolai, Domstraße 54

Dom St. Nikolai, Domstraße 54 Sonst noch etwas? Das Thema in diesem Semester ist „Lebensformen“. Gepredigt wird von Prof. Dr. Roland Rosenstock, die musikalische Leitung übernimmt Prof. Dr. Matthias Schneider.

Was? Berufsbilder in der Industrie- und Handelskammer (Interview mit Dr. Susanne Hartmann)

Wann? Donnerstag, 15. Oktober 2020, 17 bis 18 Uhr

Donnerstag, 15. Oktober 2020, 17 bis 18 Uhr Wo? Den Einladungslink findet ihr auf der Veranstaltungsseite.

NEUIGKEITEN

Ab morgen beginnt offiziell das Wintersemester 20/21. Da in diesem Jahr alles etwas anders ablaufen wird, sind die wichtigsten Infos für alle neuen Studierenden noch einmal auf der Seite “Auf ins Wintersemester 2020/21” zusammengefasst, unter anderem dazu, wie ihr euren Stundenplan erstellen und euer Studium strukturieren könnt oder was ihr über ein Studium mit COVID-19 wissen müsst.

zusammengefasst, unter anderem dazu, wie ihr euren Stundenplan erstellen und euer Studium strukturieren könnt oder was ihr über ein Studium mit COVID-19 wissen müsst. Neben dem Corona-FAQ der Uni-Website hat das Rektorat neue Informationen verschickt, die ihr in eurem Postfach der Uni-Mail auf groupware findet.

neue Informationen verschickt, die ihr in eurem Postfach der Uni-Mail auf groupware findet. Seit Oktober forscht das Projekt PlasMark, ein interdisziplinärer Zusammenschluss aus Physiker*innen, Biochemiker*innen, Biolog*innen und Pharmazeut*innen, zum Thema Folgen von Mikroplastik und Nanoplastik im Menschen , gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Außerdem untersucht ein Forschungsteam, zu dem auch eine Gruppe Biochemiker*innen unserer Uni unter der Leitung von Prof. Dr. Uwe Bornscheuer gehört, das Thema Biokatalyse im digitalen Zeitalter .

. Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet: Der Landtag hat der Verlängerung der Regelstudienzeit zugestimmt, dementsprechend ist es nun offiziell! Die Änderung des Landeshochschulgesetzes wird voraussichtlich im November inkrafttreten, die BAföG-Anträge sollten allerdings trotzdem möglichst jetzt schon gestellt werden. Auf der Website der Uni könnt ihr dies noch einmal nachlesen.

zugestimmt, dementsprechend ist es nun offiziell! Die Änderung des Landeshochschulgesetzes wird voraussichtlich im November inkrafttreten, die BAföG-Anträge sollten allerdings trotzdem möglichst jetzt schon gestellt werden. Auf der Website der Uni könnt ihr dies noch einmal nachlesen. Es werden noch Angebote für die Notwohnraumbörse gesucht!

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Kunstpause im Garten mit Dr. Sabine Lindqvist

Wann? Mittwoch, 14. Oktober 2020, 12 bis 12:30 Uhr

Mittwoch, 14. Oktober 2020, 12 bis 12:30 Uhr Wo? Garten des Pommerschen Landesmuseums, Greifswald

Garten des Pommerschen Landesmuseums, Greifswald Eintritt? 3,50 Euro,

3,50 Euro, Anmeldung? Um Voranmeldung während der Öffnungszeiten wird gebeten, entweder persönlich am Tresen des Museums oder telefonisch unter 03834-831229.

Was? Ausstellung “ZusammenSchrauben”

Wann? ab Donnerstag, 15. Oktober 2020, 18 Uhr

ab Donnerstag, 15. Oktober 2020, 18 Uhr Wo? STRAZE Bibliothek, Stralsunder Str. 10, Greifswald

Was? Nachtwächterführung

Wann? Freitag, 16. Oktober 2020, 20 Uhr

Freitag, 16. Oktober 2020, 20 Uhr Wo? Greifswalder Altstadt

Greifswalder Altstadt Anmeldung? Anmelden kann man sich bis 18 Uhr am Tag der Führung in der Stadtinformation am Markt.

Anmelden kann man sich bis 18 Uhr am Tag der Führung in der Stadtinformation am Markt. Preis? 10 Euro, Schüler*innen und Studierende 6,50 Euro

Was? Gemeinsam Podcast hören organisiert durch das Bildungsprojekt Qube

Wann? Samstag, 17. Oktober 2020, 16 bis 18 Uhr

Samstag, 17. Oktober 2020, 16 bis 18 Uhr Wo? STRAZE, Stralsunder Str. 10, Greifswald

Was? Improtheater mit Ma’Ma Ernst

Wann? Samstag, 17. Oktober, 20 Uhr

Samstag, 17. Oktober, 20 Uhr Wo? STRAZE, Stralsunder Str. 10, Greifswald

STRAZE, Stralsunder Str. 10, Greifswald Eintritt? 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, Tickets können online auf der Website der STRAZE erworben werden.

Was? “Bis zum letzten Tropfen” – Mobile Mosterei

Wann? Sonntag, 18. Oktober, ab 10 Uhr

Sonntag, 18. Oktober, ab 10 Uhr Wo? STRAZE Garten, Stralsunder Str. 10, Greifswald

STRAZE Garten, Stralsunder Str. 10, Greifswald Anmeldung? Wenn ihr selber Saft aus eurem eigenem Obst pressen wollt, dann meldet euch bitte direkt bei der Mosterei Remy telefonisch unter 0176 20 45 49 60 oder per E-Mail unter post@mosterei-remy.de mit eurer geschätzten Obstmenge an.

Wenn ihr selber Saft aus eurem eigenem Obst pressen wollt, dann meldet euch bitte direkt bei der Mosterei Remy telefonisch unter 0176 20 45 49 60 oder per E-Mail unter post@mosterei-remy.de mit eurer geschätzten Obstmenge an. Noch etwas? Wenn ihr kein bzw. nicht genug Obst habt, dann geht doch einfach ein paar Äpfel in und rund um Greifswald sammeln. Die besten Stellen verrät euch dabei mundraub.org. Noch nie was davon gehört? Na dann schnell noch diesen Artikel hier lesen.

NEUIGKEITEN

Die STRAZE (Stralsunder Str. 10, Greifswald) öffnet am Donnerstag, den 15. Oktober, endlich ihre Türen für euch. Gleich sechs verschiedene Eröffnungsfeiern sind geplant. Tickets können hier online gebucht werden. Derzeit kann man sich für die Eröffnungsfeiern leider nur noch auf eine Warteliste setzten lassen. Aber auch danach warten in den darauffolgenden Eröffnungswochen viele interessante Veranstaltungen auf euch. Das genaue Programm findet ihr hier.

(Stralsunder Str. 10, Greifswald) öffnet am Donnerstag, den 15. Oktober, endlich ihre Türen für euch. Gleich sechs verschiedene Eröffnungsfeiern sind geplant. Tickets können hier online gebucht werden. Derzeit kann man sich für die Eröffnungsfeiern leider nur noch auf eine Warteliste setzten lassen. Aber auch danach warten in den darauffolgenden Eröffnungswochen viele interessante Veranstaltungen auf euch. Das genaue Programm findet ihr hier. Die ROSA öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (14. bis 17. Oktober) von jeweils 21 bis 2 Uhr.

öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (14. bis 17. Oktober) von jeweils 21 bis 2 Uhr. Das Freizeitbad Greifswald hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen ab sofort auch wieder nach dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft ist auch wieder nutzbar, allerdings finden keine Aufgüsse statt. Die Dampfsauna und Infrarot-Kabine bleiben vorerst geschlossen.

hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen ab sofort auch wieder nach dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft ist auch wieder nutzbar, allerdings finden keine Aufgüsse statt. Die Dampfsauna und Infrarot-Kabine bleiben vorerst geschlossen. Das CineStar Kino Greifswald hat weiterhin für euch geöffnet.

hat weiterhin für euch geöffnet. Unter dem Motto “Zusammen leben, zusammen wachsen!” finden noch bis zum 30. Oktober die Interkulturellen Wochen statt. Das mehrwöchige Programm bietet viel Abwechslung: So können beispielsweise Online-Seminare, verschiedene Ausstellungen, Workshops und Vorträge je nach Lust und Laune besucht werden.

Region & Politik

VERANSTALTUNGEN

Was? Pilzberatung für alle fleißigen Pilzsammler*innen

Wann? Jeden Samstag und Sonntag im Oktober, jeweils von 16 bis 17 Uhr; nach telefonischer Absprache (siehe Website) auch individuelle Zeiten möglich

Jeden Samstag und Sonntag im Oktober, jeweils von 16 bis 17 Uhr; nach telefonischer Absprache (siehe Website) auch individuelle Zeiten möglich Wo? Im Arboretum (Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße) im Pavillon im Europa-Quartier 21 A, direkt am Eingang rechts

Im Arboretum (Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße) im Pavillon im Europa-Quartier 21 A, direkt am Eingang rechts Anmeldung? Für die Beratungszeiten im Arboretum ist keine Anmeldung notwendig; für individuelle Termine ist eine telefonische Anmeldung erforderlich.

Für die Beratungszeiten im Arboretum ist keine Anmeldung notwendig; für individuelle Termine ist eine telefonische Anmeldung erforderlich. Kosten? Die Pilzberatung ist kostenfrei.

Was? Der Besuch von Matthias Crone dem Bürgerbeauftragten für MV.

Wann? Am 13. Oktober 2020.

Am 13. Oktober 2020. Wo? Im Rathaus Greifswald .

Im . Anmeldung? Diese sind via Telefon unter 0385 5252709 auszumachen um Wartezeiten zu verkürzen.

Diese sind via Telefon unter 0385 5252709 auszumachen um Wartezeiten zu verkürzen. Aber warum eigentlich? Der Bürgerbeauftragte nimmt die Anregungen, Bitten und Beschwerden der Bürger an und wird sich den gestellten Fragen stellen. Er kann helfen Probleme mit Behörden beizulegen. Dabei ist es hilfreich den Briefwechsel, wenn vorhanden, zum Gespräch mitzubringen.

Wir haben ein wichtiges Event in dieser Woche vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!

Beitragsbild: Julia Schlichtkrull