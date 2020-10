web.woche 05.-11. Oktober

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Begrüßung der Erstis

Wann? Montag, 05.10.2020

Montag, 05.10.2020 Wo? Historischer Campus, Innenhof (Domstraße 11)

Historischer Campus, Innenhof (Domstraße 11) Wer? Je nach Studiengang sind unterschiedliche Zeitslots vorgesehen. Das Programm des AStA für die gesamte Erstiwoche findet ihr hier.

Was? Mathematischer Vorkurs für Physiker*innen (BSc und Lehramt)

Wann? Montag, 05.10.2020, 9 Uhr – Freitag, 09.10.2020, jeweils vormittags und nachmittags

Montag, 05.10.2020, 9 Uhr – Freitag, 09.10.2020, jeweils vormittags und nachmittags Wo? Felix-Hausdorff-Str. 4, großer Hörsaal der Biochemie

Was? Online-Vorstellung des B.A.-Studiengangs Biochemie

Wann? Dienstag, 06.10.2020, 16.30 – 17.30 Uhr

Dienstag, 06.10.2020, 16.30 – 17.30 Uhr Wo? Digital als Live-Chat mit der Campusspezialistin Adrianna Gniedziejko

Was? Advanced Python Course

Wann? Donnerstag, 08.10.2020, 9 Uhr – Freitag, 09.10.2020, 17 Uhr

Donnerstag, 08.10.2020, 9 Uhr – Freitag, 09.10.2020, 17 Uhr Wo? Rubenowstraße 2b, Hörsaal

Rubenowstraße 2b, Hörsaal Was ist zu beachten? Der Kurs baut auf Basiswissen auf, ein Einstufungstest kann freiwillig über Moodle durchgeführt werden. Bestenfalls eigene Laptops mit eduroam-Verbindung mitbringen, andernfalls könne Laptops bei Anmeldung gestellt werden.

Was? medien.café der moritz.medien

Wann? Samstag, 10.10.2020, 14 Uhr

Wo? Friedrich-Loeffler-Straße 70, Hörsaal der Wirtschaftswissenschaften

Was ist das? Wir laden alle Interessierten herzlich zu unserem medien.café ein, bei dem wir uns und unsere Redaktionen vorstellen. Wir freuen uns auf neue Gesichter und viele Fragen, die wir euch gerne beantworten!

NEUIGKEITEN

Alle Infos rund um die Erstiwoche findet ihr hier auf der Seite des AStA.

findet ihr hier auf der Seite des AStA. Es werden noch Angebote für die Notwohnraumbörse gesucht!

Neben dem Corona-FAQ der Uni-Website hat das Rektorat neue Informationen verschickt, die ihr in eurem Postfach der Uni-Mail auf groupware findet.

neue Informationen verschickt, die ihr in eurem Postfach der Uni-Mail auf groupware findet. Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet: Der Landtag hat der Verlängerung der Regelstudienzeit zugestimmt, dementsprechend ist es nun offiziell! Die Änderung des Landeshochschulgesetzes wird voraussichtlich im November inkrafttreten, die BAföG-Anträge sollten allerdings trotzdem möglichst jetzt schon gestellt werden. Auf der Website der Uni könnt ihr dies noch einmal nachlesen.

zugestimmt, dementsprechend ist es nun offiziell! Die Änderung des Landeshochschulgesetzes wird voraussichtlich im November inkrafttreten, die BAföG-Anträge sollten allerdings trotzdem möglichst jetzt schon gestellt werden. Auf der Website der Uni könnt ihr dies noch einmal nachlesen. Zum 01. Oktober hat das europäische Verbundprojekt SpinAge begonnen, bei dem das Gehirn als Vorbild für die Entwicklung von Computerchips zu den sogenannten Spin-Oszillatoren beiträgt, die ähnlich wie die Neuronen des Gehirns aufgebaut sind und arbeiten.

begonnen, bei dem das zu den sogenannten Spin-Oszillatoren beiträgt, die ähnlich wie die Neuronen des Gehirns aufgebaut sind und arbeiten. Prof. Dr. Kilian Heck und Antje Kempe von der Universität Greifswald haben einen Aufsatzband zu Grabdenkmalen aus Mecklenburg und Pommern herausgegeben. Der Band beschäftigt sich mit der Funktion, den Auftraggeber*innen und den beteiligten Künstlern und trägt somit dazu bei, die Forschungslücke in diesem Bereich zu füllen.

Der erste Teil des digitalen vorpommerschen Flurnamenbuches wurde am 01. Oktober freigeschaltet, wodurch die seit Mitte des 20. Jahrhunderts geringe Forschung des Bereiches einen neuen Aufschwung erlebt.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Konzert – Gesangsabend mit Studierenden der Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Wann? Dienstag, 06.10.2020, 19 Uhr

Dienstag, 06.10.2020, 19 Uhr Wo? KulturBahnhof, Greifswald

KulturBahnhof, Greifswald Eintritt? frei

Was? Welcome Back-Kneipenabend in der Mensa

Wann? Mittwoch, 07.10.2020, ab 20 Uhr

Mittwoch, 07.10.2020, ab 20 Uhr Wo? Mensaclub, Greifswald

Mensaclub, Greifswald Anmeldung? Unter anmeldung@mensaclub.de mit Angabe eines Namens pro Gruppe und der Personenanzahl eurer Gruppe (max. 10 Personen)

NEUIGKEITEN

Die ROSA öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (07. Oktober bis 10. Oktober) von jeweils 21 bis 2 Uhr.

öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (07. Oktober bis 10. Oktober) von jeweils 21 bis 2 Uhr. Das Freizeitbad Greifswald hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen ab sofort auch wieder nach dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft ist auch wieder nutzbar, allerdings finden keine Aufgüsse statt. Die Dampfsauna und Infrarot-Kabine bleiben vorerst geschlossen.

hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen ab sofort auch wieder nach dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft ist auch wieder nutzbar, allerdings finden keine Aufgüsse statt. Die Dampfsauna und Infrarot-Kabine bleiben vorerst geschlossen. Das CineStar Kino Greifswald hat weiterhin für euch geöffnet.

hat weiterhin für euch geöffnet. Noch bis zum 10. Oktober findet das Usedomer Musikfestival statt, welches dieses Jahr unter dem Motto Norwegen steht. Mehr Informationen und Karten gibt es hier.

statt, welches dieses Jahr unter dem Motto Norwegen steht. Mehr Informationen und Karten gibt es hier. Unter dem Motto “Zusammen leben, zusammen wachsen!” finden noch bis zum 30. Oktober die Interkulturellen Wochen statt. Das mehrwöchige Programm bietet viel Abwechslung: So können beispielsweise Online-Seminare, verschiedene Ausstellungen, Workshops und Vorträge je nach Lust und Laune besucht werden.

Region & Politik

VERANSTALTUNGEN

Was? Pilzberatung für alle fleißigen Pilzsammler*innen

Wann? Jeden Samstag und Sonntag im Oktober, jeweils von 16 bis 17 Uhr; nach telefonischer Absprache (siehe Website) auch individuelle Zeiten möglich

Jeden Samstag und Sonntag im Oktober, jeweils von 16 bis 17 Uhr; nach telefonischer Absprache (siehe Website) auch individuelle Zeiten möglich Wo? Im Arboretum (Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße) im Pavillon im Europa-Quartier 21 A, direkt am Eingang rechts

Im Arboretum (Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße) im Pavillon im Europa-Quartier 21 A, direkt am Eingang rechts Anmeldung? Für die Beratungszeiten im Arboretum ist keine Anmeldung notwendig; für individuelle Termine ist eine telefonische Anmeldung erforderlich.

Für die Beratungszeiten im Arboretum ist keine Anmeldung notwendig; für individuelle Termine ist eine telefonische Anmeldung erforderlich. Kosten? Die Pilzberatung ist kostenfrei

Was? 12. Jahrestreffen der astronomischen Vereinigungen in Mecklenburg-Vorpommern

Wann? Am 10. Oktober 2020 , 10 – 16 Uhr

Am , 10 – 16 Uhr Wo? Im Hotel Travel Charme Strandidyll , Delbrückstraße 10 im Seebad Heringsdorf , und der Volkssternwarte “Manfred von Andenne”

Im , Delbrückstraße 10 im , und der Volkssternwarte “Manfred von Andenne” Was gibt es denn da? Viele Gespräche zum Austausch und kleine Vorträge für Astronomieinteressierte.

