web.woche 28. September – 04. Oktober

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Ordentliche AStA-Sitzung

Wann? Montag, 28. September 2020, 20 Uhr c.t.

Montag, 28. September 2020, 20 Uhr c.t. Wo? Rubenowstraße 1, Hörsaal 1

Rubenowstraße 1, Hörsaal 1 Was wird besprochen? Vor allem alles rund um die Erstiwochen, den Markt der Möglichkeiten sowie die 24h-Vorlesung.

Was? Podiumsdiskussion und Pressegespräch zum geplanten Herrenhauszentrum Greifswald

Wann? Dienstag, 29. September 2020, 14 bis 17 Uhr

Dienstag, 29. September 2020, 14 bis 17 Uhr Wo? Mit begrenzter Teilnehmer*innenzahl im Pommerschen Landesmuseum, aber auch digital.

Mit begrenzter Teilnehmer*innenzahl im Pommerschen Landesmuseum, aber auch digital. Anmeldung und Programm? Bei Präsenz-Teilnahme ist eine vorige Anmeldung notwendig. Diese und nähere Informationen zum Ablauf findet ihr hier auf der Website der Uni.

Was? 4. ordentliche Sitzung des Medienausschusses

Wann? Dienstag, 29. September 2020, 16 Uhr s.t.

Dienstag, 29. September 2020, 16 Uhr s.t. Wo? Rubenowstraße 2b, Seminarraum 1

Rubenowstraße 2b, Seminarraum 1 Was wird besprochen? Unter anderem Feedback zur Arbeit der Redaktionen und die Wahl der Geschäftsführung.

Was? Vortrag “Eine Gesellschaft sieht Sterne: Geschlechtergerechte Sprache und ihre Kritik” von Prof. Dr. Stefanowitsch

Wann? Dienstag, 29. September 2020, 16 bis 17 Uhr

Dienstag, 29. September 2020, 16 bis 17 Uhr Wo? Digital-Vortrag über Jitsi.

Was? Online-Kurs: Vorstellung des Masterstudiengangs Healthcare Management

Wann? Dienstag, 29. September 2020, 16.30-17.30 Uhr

Dienstag, 29. September 2020, 16.30-17.30 Uhr Wo? Der Link wird kurz vor Beginn hier bekannt gegeben.

Was? Sitzung der AG eSports

Wann? Mittwoch, 30. September 2020, 20 Uhr s.t.

Mittwoch, 30. September 2020, 20 Uhr s.t. Wo? Discord-Server

Discord-Server Was wird besprochen? Unter anderem die neue Season und die Spieler*innensuche.

Was? Dritte Folge des BioÖkonomie-Podcasts

Wann? Veröffentlichung am Mittwoch, 30. September 2020

Veröffentlichung am Mittwoch, 30. September 2020 Wo? Über die Uni-Webseite sowie über alle bekannten Podcast-Portale

Über die Uni-Webseite sowie über alle bekannten Podcast-Portale Was wird besprochen? Die Welt der Mikroorganismen mit drei Mikrobiolog*innen unserer Uni.

Was? Beginners Python Programming Course

Wann? Von Donnerstag, 01. Oktober 2020, 9 Uhr bis Freitag, 02.Oktober 2020, 17 Uhr

Von Donnerstag, 01. Oktober 2020, 9 Uhr bis Freitag, 02.Oktober 2020, 17 Uhr Wo? Rubenowstraße 3, Hörsaal und Live-Stream über den Moodle-Kursraum

Rubenowstraße 3, Hörsaal und Live-Stream über den Moodle-Kursraum Voraussetzungen? Es sind keine Programmier-Vorkenntnisse nötig. Bestenfalls einen Laptop mit installiertem eduroam mitbringen, einige werden gestellt.

NEUIGKEITEN

Der Landtag hat der Verlängerung der Regelstudienzeit zugestimmt, dementsprechend ist es nun offiziell! Die Änderung des Landeshochschulgesetzes wird voraussichtlich im November inkrafttreten, die BAföG-Anträge sollten allerdings trotzdem möglichst jetzt schon gestellt werden. Auf der Website der Uni könnt ihr dies noch einmal nachlesen.

zugestimmt, dementsprechend ist es nun offiziell! Die Änderung des Landeshochschulgesetzes wird voraussichtlich im November inkrafttreten, die BAföG-Anträge sollten allerdings trotzdem möglichst jetzt schon gestellt werden. Auf der Website der Uni könnt ihr dies noch einmal nachlesen. Es werden noch Angebote für die Notwohnraumbörse gesucht!

Ebenfalls helfen könnt ihr bei dem Packen der Erstibeutel! Dieses findet am Donnerstag, dem 01. Oktober, von 17 bis 20 Uhr und am Freitag, dem 02. Oktober, von 10 bis 20 Uhr statt. Meldet euch dafür gerne bei Hennis unter asta_vorsitz@uni-greifswald.de und sagt, zu welcher Uhrzeit ihr könntet.

Dieses findet am Donnerstag, dem 01. Oktober, von 17 bis 20 Uhr und am Freitag, dem 02. Oktober, von 10 bis 20 Uhr statt. Meldet euch dafür gerne bei Hennis unter asta_vorsitz@uni-greifswald.de und sagt, zu welcher Uhrzeit ihr könntet. Die Greifswalder Landschaftsökologin Frau Dr. Franziska Tanneberger ist Co-Vorsitzende des Zukunftsrates MV . Wofür dieser zuständig ist, lest ihr hier.

. Wofür dieser zuständig ist, lest ihr hier. Die Greifswalder Geologin Dr. Anna Gehrmann wird mit dem Nachwuchs-Preis der DEUQUA ausgezeichnet. In ihrer Dissertation erforschte sie die Kreidefelsen auf Rügen mithilfe computergestützter Methoden und konnte somit unter anderem die verschiedenen Eisvorstöße nachvollziehen.

ausgezeichnet. In ihrer Dissertation erforschte sie die Kreidefelsen auf Rügen mithilfe computergestützter Methoden und konnte somit unter anderem die verschiedenen Eisvorstöße nachvollziehen. Die Öffnungszeiten des AStAs wurden erweitert. Ihr könnt nun also wieder persönlich vorbeischauen: Mo-Do 10-12 Uhr und zusätzlich Di 14-16 Uhr. Zwar ist der AStA fast vollständig besetzt, aber einige Ämter sind noch immer zu übernehmen. Schaut doch hier vorbei, ob euch etwas davon interessiert.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Schauwerkstatt – Bunte Herbstseifen

Wann? Montag, 28. September 2020, 14 bis 16 Uhr

Montag, 28. September 2020, 14 bis 16 Uhr Wo? Casper-David-Friedrich-Zentrum, Greifswald

Casper-David-Friedrich-Zentrum, Greifswald Anmeldung? Um Anmeldung wird wegen der Corona-Schutzmaßnahmen gebeten.

Um Anmeldung wird wegen der Corona-Schutzmaßnahmen gebeten. Kosten? Eintritt 3 Euro + Materialkosten bei Erwerb in der Schauwerkstatt hergestellter Produkte

Was? Filmvorführung “Uferfrauen. Lesbisches L(i)eben in der DDR” mit anschließender Gesprächsrunde

Wann? Dienstag, 29. September 2020, um 20 bzw. 20:30 Uhr

Dienstag, 29. September 2020, um 20 bzw. 20:30 Uhr Wo? Im Koeppenhaus, Bahnhofstr. 4, Greifswald (20 Uhr) und in der Brasserie Hermann, Gützkower Straße 1, Greifswald (20:30 Uhr)

Im Koeppenhaus, Bahnhofstr. 4, Greifswald (20 Uhr) und in der Brasserie Hermann, Gützkower Straße 1, Greifswald (20:30 Uhr) Anmeldung? Um vorige Anmeldung über info@koeppenhaus.de wird gebeten.

Was? Ladysnight – Handwerkskurs für Frauen im Toom Baumarkt

Wann? Mittwoch, 30. September 2020, 18 Uhr

Mittwoch, 30. September 2020, 18 Uhr Wo? Toom Baumarkt, Gützkower Landstraße 13-16, Greifswald

Toom Baumarkt, Gützkower Landstraße 13-16, Greifswald Anmeldung? Die Anmeldung ist nur direkt im Toom Baumarkt möglich.

Die Anmeldung ist nur direkt im Toom Baumarkt möglich. Kosten? Der Kurs ist kostenfrei.

NEUIGKEITEN

Die ROSA öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (30. September bis 03. Oktober) von jeweils 21 bis 2 Uhr.

öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (30. September bis 03. Oktober) von jeweils 21 bis 2 Uhr. Das Freizeitbad Greifswald hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen wegen der neuen Hygieneregeln allerdings nur vor dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft ist auch wieder nutzbar, allerdings finden keine Aufgüsse statt. Die Dampfsauna und Infrarot-Kabine bleiben vorerst geschlossen.

hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen wegen der neuen Hygieneregeln allerdings nur vor dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft ist auch wieder nutzbar, allerdings finden keine Aufgüsse statt. Die Dampfsauna und Infrarot-Kabine bleiben vorerst geschlossen. Das CineStar Kino Greifswald hat weiterhin für euch geöffnet.

hat weiterhin für euch geöffnet. Noch bis zum 10. Oktober findet das Usedomer Musikfestival statt, welches dieses Jahr unter dem Motto Norwegen steht. Mehr Informationen und Karten gibt es hier.

statt, welches dieses Jahr unter dem Motto Norwegen steht. Mehr Informationen und Karten gibt es hier. Unter dem Motto “Zusammen leben, zusammen wachsen!” finden noch bis zum 30. Oktober die Interkulturellen Wochen statt. Das mehrwöchige Programm bietet viel Abwechslung: So können beispielsweise Online-Seminare, verschiedene Ausstellungen, Workshops und Vorträge je nach Lust und Laune besucht werden.

Region & Politik

NEUIGKEITEN

Die Kuhstraße und die Roßmühlenstraße werden an Abschnitten ausgebaut – Anwohnende können ihre Meinung zu den Arbeiten noch bis zum 15. Oktober äußern. Das geht via E-Mail an: tiefbau@greifswald.de oder schriftlich an: Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Tiefbau- und Grünflächenamt, Markt 15, 17489 Greifswald.

Der Einwohnermeldebereich im Stadthaus ist ab dem 29. September zu normalen Sprechstunden für Publikumsverkehr geöffnet. Dennoch wird darum gebeten, vornehmlich das Terminmanagement auf der Internetseite Greifswalds zu nutzen. Es besteht eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.

Wir haben ein wichtiges Event in dieser Woche vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!

Beitragsbild: Julia Schlichtkrull