ˈʀɪkˌvasɐ – das Rezept für den Softdrink des Spätsommers!

Namensgebend für diesen Basilikum-Eistee ist sowohl sein unverkennbar-verkennbares Aussehen als auch die Tatsache, dass sich dieses Getränk perfekt zum Mixen von Longdrinks eignet, die man sich hier in Greifswald nun mal standesgemäß am Museumshafen einverleibt! Außerdem gewinnt ihr durch die Frage „Möchtest du einen Schluck Ryckwasser probieren?“ kombiniert mit dem Unter-die-Nase-Halten der grünlich-bräunlichen Flüssigkeit einen hervorragenden Eis(tee)brecher, um neue Leute kennenzulernen. Also nochmal fix ab an den Hafen, winter is coming! Dieses Rezept ist zusätzlich auch perfekt für diejenigen unter euch geeignet, die wie ich leider keinen grünen Daumen besitzen und dadurch schon einigen Basilikum-Pflanzen zu ihrem vorzeitigen Ende verholfen haben:

Basi (2018-18), Silli (2018-19), Basi II (2019-19), Basi III (2019-19), Snowflake (2019-20), Silli II (2020-20) und Herbert (2020-20):

Das hier ist für euch, ruhet in Frieden im Garten Eden!

Das braucht ihr für die Zubereitung von einem Liter Ryckwasser (a.k.a. Basilikum-Eistee):

5-10 getrocknete Basilikum-Blätter (je nach gewünschter Intensität)

1-2 Esslöffel Zitronen-/Limettensaft (je nach gewünschter Säure)

3-4 Esslöffel brauner Rohrzucker (je nach gewünschter Süße)

1 Liter kochendes Wasser

1 Teekanne

1 Teebeutel (Profi-Tipp: 1 Teesieb)

So geht die Zubereitung:

Die Basilikum-Blätter in den Teebeutel oder das Teesieb füllen (für intensiveren Geschmack könnt ihr die Blätter von Hand oder mit einem Mörser zerkleinern). Die Blätter mit kochendem Wasser aufbrühen. Den Tee je nach gewünschter Intensität bis zu 10 Minuten ziehen lassen. Die Blätter aus dem Wasser entnehmen. Den Zitronensaft zum Tee hinzugeben. Den Zucker zum Tee hinzugeben. Den Tee einige Stunden auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Anschließend den Tee im Kühlschrank weiter abkühlen lassen (Überraschung!). Den Eistee aus dem Kühlschrank holen, in ein Glas füllen und genießen! Ihr könnt den Eistee mit den Getränken eurer Wahl mixen; bewährt haben sich z.B. Gin-Ryckwasser und Vodka-Ryckwasser, aber hier sind eurer Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt!

Beitragsbilder: Philipp Schweikhard