web.woche 21.-27. September

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Ordentliche AStA-Sitzung

Wann? Montag, 21. September 2020, 20 Uhr c.t.

Montag, 21. September 2020, 20 Uhr c.t. Wo? Rubenowstraße 1, Hörsaal 1

Rubenowstraße 1, Hörsaal 1 Was wird besprochen? Unter anderem alles rund um die Erstiwochen, das Tüten-Packen sowie der Markt der Möglichkeiten und die 24h-Vorlesung.

Was? Vorbereitungskurse Mathematik

Wann? Montag, 21. September, bis Freitag, 02. Oktober 2020

Montag, 21. September, bis Freitag, 02. Oktober 2020 Wo? Je nach Termin am ELM 6 oder in der Friedrich-Loeffler-Straße 70,

Je nach Termin am ELM 6 oder in der Friedrich-Loeffler-Straße 70, Wie lange? Täglich soll es drei bis vier Stunden Vorlesungs- und Übungszeit geben.

Was? Einführung in BigBlueButton (für Lehrende, SHKs und Studierende)

(für Lehrende, SHKs und Studierende) Wann? Mittwoch, 23. September 2020, 10 bis 11.30 Uhr

Mittwoch, 23. September 2020, 10 bis 11.30 Uhr Wo? Moodle-Kurs

Moodle-Kurs Anmeldung? Über die Terminauswahl in der Abstimmung auf Moodle.

NEUIGKEITEN

Einige FSRs haben aufgrund der Schwierigkeiten des Studiums in der Coronapandemie einen Brief an die Rektorin verfasst. Diesen und die Antwort könnt ihr im Studierendenportal einsehen.

verfasst. Diesen und die Antwort könnt ihr im Studierendenportal einsehen. Das Kabinett hat eine Verlängerung der Regelstudienzeit in Mecklenburg-Vorpommern beschlossen! Einen Artikel auf dem webmoritz. findet ihr hier. Die Entscheidung des Landtages werden wir in der nächsten web.woche verkünden.

in Mecklenburg-Vorpommern beschlossen! Einen Artikel auf dem webmoritz. findet ihr hier. Die Entscheidung des Landtages werden wir in der nächsten web.woche verkünden. Die Universität Greifswald hat zusammen mit der Universität Augsburg und der PENNY Markt GmbH die wahren Kosten von Lebensmitteln ermittelt. Einen Artikel zu den Ergebnissen findet ihr bald hier auf dem webmoritz.

ermittelt. Einen Artikel zu den Ergebnissen findet ihr bald hier auf dem webmoritz. Am 16. September hat der Senat getagt. Was dabei besprochen und beschlossen wurde, könnt ihr hier nachlesen.

getagt. Was dabei besprochen und beschlossen wurde, könnt ihr hier nachlesen. Dr. Frances Hofrichter hat mit Kolleginnen von finnischen Universitäten eine Studie zum schulischen Wohlbefinden durchgeführt. Demnach wirken sich eine höhere Widerstandsfähigkeit und höhere Zufriedenheit positiv auf die schulischen Leistungen, die Motivation und die Lernprozesse aus.

durchgeführt. Demnach wirken sich eine höhere Widerstandsfähigkeit und höhere Zufriedenheit positiv auf die schulischen Leistungen, die Motivation und die Lernprozesse aus. Die Öffnungszeiten des AStAs wurden erweitert. Ihr könnt nun also wieder persönlich vorbeischauen: Mo-Do 10-12 Uhr und zusätzlich Di 14-16 Uhr .

wurden erweitert. Ihr könnt nun also wieder persönlich vorbeischauen: und zusätzlich . Zwar ist der AStA fast vollständig besetzt, aber einige Ämter sind noch immer zu übernehmen. Schaut doch hier vorbei, ob euch etwas davon interessiert.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Schauwerkstatt – Seifenblumen herstellen

Wann? Dienstag, 22. September 2020, 14 bis 16 Uhr

Dienstag, 22. September 2020, 14 bis 16 Uhr Wo? Casper-David-Friedrich-Zentrum, Greifswald

Casper-David-Friedrich-Zentrum, Greifswald Anmeldung? Um Anmeldung wird wegen der Corona-Schutzmaßnahmen gebeten.

Um Anmeldung wird wegen der Corona-Schutzmaßnahmen gebeten. Kosten? Eintritt 3 Euro + Materialkosten bei Erwerb in der Schauwerkstatt hergestellter Produkte

Was? Führung – Der herbstliche Klostergarten

Wann? Donnerstag. 24. September 2020, 17 bis 18 Uhr

Donnerstag. 24. September 2020, 17 bis 18 Uhr Wo? Klostergarten des Pommerschen Landesmuseum

Klostergarten des Pommerschen Landesmuseum Eintritt? 5 Euro

5 Euro Anmeldung? Um Voranmeldung wird gebeten, entweder persönlich am Tresen während der Öffnungszeiten oder telefonisch unter 03834 831229.

Was? Führung entlang des CDF-Bildweges

Wann? Donnerstag, 24. September 2020, 14 bis 15.30 Uhr

Donnerstag, 24. September 2020, 14 bis 15.30 Uhr Wo? Casper-David-Friedrich-Zentrum, Greifswald

Casper-David-Friedrich-Zentrum, Greifswald Anmeldung? Anmeldung immer Dienstag bis Sonntag jeweils zwischen 11 und 17 Uhr telefonisch oder persönlich im Caspar-David-Friedrich-Zentrum, oder jederzeit per E-Mail an zentrum@caspar-david-friedrich-gesellschaft.de

Anmeldung immer Dienstag bis Sonntag jeweils zwischen 11 und 17 Uhr telefonisch oder persönlich im Caspar-David-Friedrich-Zentrum, oder jederzeit per E-Mail an zentrum@caspar-david-friedrich-gesellschaft.de Eintritt? 10 Euro, ermäßigt 7,50 Euro

Was? FANTAKEL – Figurentheaterfestival

Wann? Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. September 2020

Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. September 2020 Wo? Kulturzentrum St. Spiritus, Greifswald

Kulturzentrum St. Spiritus, Greifswald Noch was? Preise und das ausführliche Programm findet ihr hier.

NEUIGKEITEN

Die ROSA öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (23. bis 26. September) von jeweils 21 bis 2 Uhr.

öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (23. bis 26. September) von jeweils 21 bis 2 Uhr. Das Freizeitbad Greifswald hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen wegen der neuen Hygieneregeln allerdings nur vor dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft ist auch wieder nutzbar, allerdings finden keine Aufgüsse statt. Die Dampfsauna und Infrarot-Kabine bleiben vorerst geschlossen.

hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen wegen der neuen Hygieneregeln allerdings nur vor dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft ist auch wieder nutzbar, allerdings finden keine Aufgüsse statt. Die Dampfsauna und Infrarot-Kabine bleiben vorerst geschlossen. Das CineStar Kino Greifswald hat wieder geöffnet.

hat wieder geöffnet. Vom 19. September bis zum 10. Oktober findet das Usedomer Musikfestival statt, welches dieses Jahr unter dem Motto Norwegen steht. Mehr Informationen und Karten gibt es hier.

Region & Politik

VERANSTALTUNGEN

Was: DemokraTische (Gesprächsrunden der “Partnerschaft für Demokratie”)

Wann? Vom Dienstag bis Samstag, 22. bis 26. September 2020, zu verschiedenen Uhrzeiten

Vom Dienstag bis Samstag, 22. bis 26. September 2020, zu verschiedenen Uhrzeiten Wo? An einem DemokraTisch deiner Wahl, bereitgestellt von angemeldeten Gastgeber*innen

An einem DemokraTisch deiner Wahl, bereitgestellt von angemeldeten Gastgeber*innen Noch was? Alles zur Anmeldung und welche Themen bei den DemokraTischen in dieser Woche diskutiert werden sollen, findet ihr auf der Website der Partnerschaft für Demokratie Greifswald.

Was: Minecraft – wir bauen unser gemeinsames Greifswald

Wann? Freitag, 25. September 2020, 15 bis 18 Uhr und Samstag, 26. September 2020, 10 bis 15 Uhr

Freitag, 25. September 2020, 15 bis 18 Uhr und Samstag, 26. September 2020, 10 bis 15 Uhr Wo? ComputerSpielSchule Greifswald, Jugendzentrum klex in der Langen Straße 14

ComputerSpielSchule Greifswald, Jugendzentrum klex in der Langen Straße 14 Kosten? Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung? Da die Anzahl der Computer auf 15 begrenzt ist, wird darum gebeten, eure Kinder vorher unter zusammen@pek.de anzumelden.

Wir haben ein wichtiges Event in dieser Woche vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!

Beitragsbild: Julia Schlichtkrull