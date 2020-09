web.woche 14. September-20. September

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? 7. ordentliche StuPa-Sitzung

Wann? Dienstag, 15. September 2020, 20 Uhr c.t.

Dienstag, 15. September 2020, 20 Uhr c.t. Wo? ELP 6, Hörsaal 3/4

ELP 6, Hörsaal 3/4 Was wird besprochen? Unter anderem AStA-Wahlen sowie mehrere Satzungsänderungsanträge. Zur gesamten vorläufigen TO gelangt ihr hier.

Was? Sitzung der FSK

Wann? Mittwoch, 16. September 2020, 18 Uhr c.t.

Mittwoch, 16. September 2020, 18 Uhr c.t. Wo? Hörsaal der Wirtschaftswissenschaften, Friedrich-Löffler-Straße 70

Hörsaal der Wirtschaftswissenschaften, Friedrich-Löffler-Straße 70 Was wird besprochen? Vor allem alles rund um die Erstiwochen (wie etwa das Hygienekonzept) sowie der Bericht zum Treffen mit der Rektorin.

NEUIGKEITEN

Die Regelstudienzeit in Mecklenburg-Vorpommern wurde um ein Semester verlängert! Einen Artikel auf dem webmoritz. findet ihr hier.

in Mecklenburg-Vorpommern wurde um ein Semester Einen Artikel auf dem webmoritz. findet ihr hier. Die Öffnungszeiten des AStAs wurden erweitert. Ihr könnt nun also wieder persönlich vorbeischauen: Mo-Do 10-12 und zusätzlich Di 14-16 Uhr .

wurden erweitert. Ihr könnt nun also wieder persönlich vorbeischauen: und zusätzlich . Es gibt neue Informationen des Rektorats zur Corona-Pandemie. Dazu gibt es ein aktualisiertes FAQ auf der Unihomepage.

Dazu gibt es ein aktualisiertes FAQ auf der Unihomepage. Zwar ist der AStA fast vollständig besetzt, aber einige Ämter sind noch immer zu übernehmen. Schaut doch hier vorbei, ob euch etwas davon interessiert.

fast vollständig besetzt, aber einige Ämter sind noch immer zu übernehmen. Schaut doch hier vorbei, ob euch etwas davon interessiert. Vom 21. September bis zum 02. Oktober werden die Mathe-Vorkurse für die Studiengänge B.Sc. Mathematik, B.Sc. Biomathematik, B.Sc. Mathematik mit Informatik und Lehramt Mathematik stattfinden.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Führung durch das CDFZ

Wann? Dienstag, 15. September 2020, 14 bis 15 Uhr

Dienstag, 15. September 2020, 14 bis 15 Uhr Anmeldung? Dienstag bis Sonntag, jeweils zwischen 11 und 17 Uhr, telefonisch oder persönlich im Caspar-David-Friedrich-Zentrum oder per E-Mail unter zentrum@caspar-david-friedrich-gesellschaft.de

Dienstag bis Sonntag, jeweils zwischen 11 und 17 Uhr, telefonisch oder persönlich im Caspar-David-Friedrich-Zentrum oder per E-Mail unter zentrum@caspar-david-friedrich-gesellschaft.de Preise? 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei

8 Euro, ermäßigt 6 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei Noch was? Die üblichen Abstandsregelungen und Maskenpflicht gelten.

Was? Vortrag zur Neuenkirchener Dichterin Alwine Wuthenow

Wann? Donnerstag, 17. September 2020, 17 Uhr

Donnerstag, 17. September 2020, 17 Uhr Wo? Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus

Was? International Coastal Clean-Up Day (ICCD) – Aufräumaktion am Ryck

Wann? Samstag, 19. September 2020, 11 bis 15 Uhr

Samstag, 19. September 2020, 11 bis 15 Uhr Wo? Treffpunkt ist die Ecke An der Wurthen und Hafenstraße.

Treffpunkt ist die Ecke An der Wurthen und Hafenstraße. Anmeldung? Um Anmeldung wird gebeten mit einer E-Mail an Heike.schwermer@nabu-greifswald.de.

Um Anmeldung wird gebeten mit einer E-Mail an Heike.schwermer@nabu-greifswald.de. Noch was? Solltet ihr Arbeitshandschuhe besitzen, so bringt diese gerne mit. Ansonsten werden vor Ort Handschuhe verteilt.

Was? Baltic Cup Greifswald -Fechtturnier

Wann? Samstag, 19. September 2020, 9 bis 17 Uhr

Samstag, 19. September 2020, 9 bis 17 Uhr Wo? Caspar-David-Friedrich-Sporthalle, Usedomer Weg 1, 17493 Greifswald

Was? Basar der Tierrettung Greifswald

Wann? Sonntag, 20. September 2020, ab 13 Uhr

Sonntag, 20. September 2020, ab 13 Uhr Wo? Zooschule Tierpark Greifswald

NEUIGKEITEN

Am Donnerstag, den 17. September, heißt es wieder Sommershopping . Dies ist der letzte Termin, an dem viele Geschäfte in der Innenstadt bis 21 Uhr geöffnet haben.

. Dies ist der letzte Termin, an dem viele Geschäfte in der Innenstadt bis 21 Uhr geöffnet haben. Die ROSA öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (16. bis 19. September) von jeweils 21 bis 2 Uhr.

öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (16. bis 19. September) von jeweils 21 bis 2 Uhr. Das Freizeitbad Greifswald hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen wegen der neuen Hygieneregeln allerdings nur vor dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft ist wegen fortschreitender Umbauarbeiten noch nicht nutzbar.

hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen wegen der neuen Hygieneregeln allerdings nur vor dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft ist wegen fortschreitender Umbauarbeiten noch nicht nutzbar. Das CineStar Kino Greifswald hat wieder geöffnet.

hat wieder geöffnet. Vom 19. September bis 10. Oktober findet das Usedomer Musikfestival statt, welches dieses Jahr unter dem Motto Norwegen steht. Mehr Informationen und Karten gibt es hier.

Region & Politik

VERANSTALTUNGEN

Was? Vorstellung des Internetportals “Klarschiff” durch das Rechtsamt

Wann? Montag, 14. September, 13 bis 15 Uhr.

Montag, 14. September, 13 bis 15 Uhr. Wo? Auf dem Marktplatz

Auf dem Marktplatz Was ist noch wichtig? Über dieses Portal können die Bürger*innen ihre Anliegen online an die Stadtverwaltung melden. Ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht.

Was? Ein Gespräch über Alltagsignoranz

Wann? Dienstag, 15. September, 12 bis 15 Uhr.

Dienstag, 15. September, 12 bis 15 Uhr. Wo? Am Bus-Umsteigeplatz am Südbahnhof

Am Bus-Umsteigeplatz am Südbahnhof Was ist noch wichtig? Es laden ein: die Familien- und Seniorenbeauftragte Ines Gömer sowie die Beauftragte für Gleichstellung und Bürger*innenbeteiligung, Claudia Kowalzyck. Ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht.

Was? Diskussion über das Thema “Das Internet hat immer Recht?!”

Wann? Mittwoch, 16. September, 14 bis 16 Uhr.

Mittwoch, 16. September, 14 bis 16 Uhr. Wo? Im Schönwalder Begegnungszentrum “Schwalbe”

Im Schönwalder Begegnungszentrum “Schwalbe” Was noch? Die Partnerschaft für Demokratie begleitet und dokumentiert die Gesprächsrunden anonym, um sie an die Stadtverwaltung und die Politik weiterzuleiten. Ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht. Weitere Infos findet ihr hier.

Wir haben ein wichtiges Event in dieser Woche vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!

Titelbild: Julia Schlichtkrull