web.woche 7. September-13. September

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? update_Lehre: Einführung in Moodle und didaktische Einsatzszenarien (Basis-Kurs)

Wann? Montag, 07. September 2020, 10 bis 11.30 Uhr

Montag, 07. September 2020, 10 bis 11.30 Uhr Wo? Unter anderem über BBB im Moodle-Kurs, dort könnt ihr euch auch unter “Abstimmung (Teilnahme)” anmelden.

Was? Sitzung des AStA

Wann? Montag, 07. September 2020, 20 Uhr c.t.

Montag, 07. September 2020, 20 Uhr c.t. Wo? Rubenowstraße 1, Hörsaal 1

Rubenowstraße 1, Hörsaal 1 Was wird besprochen? Unter anderem das Hygienekonzept und die Begrüßung für die Erstiwochen.

Was? VoCo-Road-Show (Vorpommern Connect – Nachhaltige Stadt-Land-Wertschöpfungsketten bewerten und gestalten)

Wann? Dienstag, 08. September 2020, 18 bis 20 Uhr

Dienstag, 08. September 2020, 18 bis 20 Uhr Wo? Anklam, Kantine Klex

Anklam, Kantine Klex Was umfasst das Projekt? Die Stadt-Land-Beziehungen in der Region Vorpommern mit den Städten Greifswald und Stralsund sollen verbessert, Konflikte reduziert und Entwicklungspotenziale erschlossen werden.

NEUIGKEITEN

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? DJ Workshop für Neulinge

Wann? Samstag, 12. September 2020, 17 bis 20 Uhr

Samstag, 12. September 2020, 17 bis 20 Uhr Wo? ROSA, Bahnhofstraße 44, 17498 Greifswald

ROSA, Bahnhofstraße 44, 17498 Greifswald Anmeldung? Weil die Teilnehmendenzahl auf fünf Personen begrenzt ist, schickt bitte eine private Nachricht per Facebook an Shervin Akbari.

Weil die Teilnehmendenzahl auf fünf Personen begrenzt ist, schickt bitte eine private Nachricht per Facebook an Shervin Akbari. Kosten? 40 Euro

Was? Tag des offenen Denkmals: Lesungen, Führungen, Online-Angebote und Vieles mehr

Wann? Sonntag, 13. September 2020

Sonntag, 13. September 2020 Wo? Online unter https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/ oder bei verschiedenen Veranstaltern in Greifswald

Was? Premiere: “Nora” – ein Schauspiel von Henrik Ibsen

Wann? Sonntag, 13. September 2020, 18 Uhr

Sonntag, 13. September 2020, 18 Uhr Wo? Großes Haus, Greifswald

Großes Haus, Greifswald Karten? Einige Restkarten können noch online oder direkt an der Theaterkasse erworben werden.

Einige Restkarten können noch online oder direkt an der Theaterkasse erworben werden. Noch etwas? Es gelten die bekannten Abstands- und Hygienevorschriften inklusive Maskenpflicht im gesamten Haus.

NEUIGKEITEN

Am Donnerstag, den 10. September, heißt es wieder Sommershopping . Noch bis einschließlich 17. September haben viele Geschäfte in der Innenstadt immer donnerstags bis 21 Uhr geöffnet.

. Noch bis einschließlich 17. September haben viele Geschäfte in der Innenstadt immer donnerstags bis 21 Uhr geöffnet. Die ROSA öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (09.-12. September) von jeweils 21 bis 2 Uhr.

öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (09.-12. September) von jeweils 21 bis 2 Uhr. Das Freizeitbad Greifswald hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen wegen der neuen Hygieneregeln allerdings nur vor dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft ist wegen fortschreitender Umbauarbeiten noch nicht nutzbar.

hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen wegen der neuen Hygieneregeln allerdings nur vor dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft ist wegen fortschreitender Umbauarbeiten noch nicht nutzbar. Das CineStar Kino Greifswald hat wieder geöffnet.

Region & Politik

VERANSTALTUNGEN

Was? Online-Tagung: Bioökonomie im Lichte der Nachhaltigkeit

Wann? Montag, 7. September 2020, ab 10.30 Uhr und Donnerstag, 10. September, ebenso ab 10.30 Uhr

Montag, 7. September 2020, ab 10.30 Uhr und Donnerstag, 10. September, ebenso ab 10.30 Uhr Wo? Den Link zur Veranstaltung erhält man nach Anmeldung.

Den Link zur Veranstaltung erhält man nach Anmeldung. Anmeldung? Für die Teilnahme eine E-Mail an veranstaltung@denkhausbremen.de schicken.

Für die Teilnahme eine E-Mail an veranstaltung@denkhausbremen.de schicken. Noch etwas? Hier findet ihr das Programm.

Was? Workshop für Bürger*innen zum Modellprojekt „Zukunft des Wohnens in Schönwalde I & II“

Wann? Donnerstag, 10. September 2020, erste Veranstaltung 16 bis 18 Uhr, zweite Veranstaltung 18.30 bis 20.30 Uhr

Donnerstag, 10. September 2020, erste Veranstaltung 16 bis 18 Uhr, zweite Veranstaltung 18.30 bis 20.30 Uhr Wo? In der Aula des Humboldt-Gymnasiums

In der Aula des Humboldt-Gymnasiums Anmeldung? Bis zum 07. September 2020 an n.hoffmann@greifswald.de

Bis zum 07. September 2020 an n.hoffmann@greifswald.de Noch etwas? Mund-Nasenschutz ist Pflicht.

Was? Tag des offenen Denkmals

Wann? Sonntag, 13. September

Sonntag, 13. September Wo? Online oder an mehreren Orten in der Stadt

Online oder an mehreren Orten in der Stadt Was passiert denn da so? Das Sozio-kulturelle Zentrum veranstaltet gemeinsam mit Christian Holm und Eva-Maria Blumentrath im St. Spiritus um 17:00 Uhr eine Lesung von Briefen Caspar David Friedrichs und Rahel Varnhagens. Diese wird live über die Facebookseite des St. Spiritus übertragen. Das Hofcafé ist ab 15:00 Uhr für Besucher geöffnet. Von 12:00 bis 16:00 Uhr können Gäste bei freiem Eintritt durch den Klostergarten des Pommerschen Landesmuseums wandeln. Die Kirche St. Marien hält um 10:15 Uhr einen Gottesdienst ab. Ab 11:00 Uhr informiert der Architekt und Bauleiter Ulf-Gernot Kirmis über die Baumaßnahmen in den Kapellen und an den Außenanlagen. Um 15:00 Uhr erklingt ein Orgelkonzert mit der Kantorin Silvia Treuer. Das Segelschulschiff GREIF an der Südmole in Wieck bietet von 11:30 Uhr bis 17:30 Uhr Open Ship.

Das Sozio-kulturelle Zentrum veranstaltet gemeinsam mit Christian Holm und Eva-Maria Blumentrath im St. Spiritus um 17:00 Uhr eine Lesung von Briefen Caspar David Friedrichs und Rahel Varnhagens. Diese wird live über die Facebookseite des St. Spiritus übertragen. Das Hofcafé ist ab 15:00 Uhr für Besucher geöffnet. Von 12:00 bis 16:00 Uhr können Gäste bei freiem Eintritt durch den Klostergarten des Pommerschen Landesmuseums wandeln. Die Kirche St. Marien hält um 10:15 Uhr einen Gottesdienst ab. Ab 11:00 Uhr informiert der Architekt und Bauleiter Ulf-Gernot Kirmis über die Baumaßnahmen in den Kapellen und an den Außenanlagen. Um 15:00 Uhr erklingt ein Orgelkonzert mit der Kantorin Silvia Treuer. Das Segelschulschiff GREIF an der Südmole in Wieck bietet von 11:30 Uhr bis 17:30 Uhr Open Ship. Noch was? Hier findet ihr den Veranstaltungskalender.

Was? Erster bundesweiter Warntag

Wann? Donnerstag, 10. September 2020

Donnerstag, 10. September 2020 Wo? In ganz Deutschland

In ganz Deutschland Was passiert denn da? um 11 Uhr werden Warnapps wie “NINA” oder “KATWARN” piepen, Funkhäuser ihren Dienst unterbrechen und in Sozialen Medien Probewarnungen erscheinen. Das Ziel ist dabei die Sensibilisierung der Bevölkerung und den Menschen die verfügbaren Warnmittel zu präsentieren.

um 11 Uhr werden Warnapps wie “NINA” oder “KATWARN” piepen, Funkhäuser ihren Dienst unterbrechen und in Sozialen Medien Probewarnungen erscheinen. Das Ziel ist dabei die Sensibilisierung der Bevölkerung und den Menschen die verfügbaren Warnmittel zu präsentieren. Noch was? Weitere Infos findet ihr einmal hier und auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Wir haben ein wichtiges Event in dieser Woche vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!

Titelbild: Julia Schlichtkrull