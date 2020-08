web.woche 31. August-6. September

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? 3. Ordentliche Sitzung des Medienausschusses

Wann? Donnerstag, 03. September 2020, 16 Uhr s.t.

Donnerstag, 03. September 2020, 16 Uhr s.t. Wo? ELP 3, Seminarraum 2.14

ELP 3, Seminarraum 2.14 Was wird besprochen? Feedback und Berichte der einzelnen Redaktionen

Was? 2. Folge des BioÖkonomie-Podcasts

Wann? Wann immer es euch passt 😉

Wann immer es euch passt 😉 Wo? Bei den Podcast-Portalen eures Vertrauens, den Link und die Infos gibt es hier.

Bei den Podcast-Portalen eures Vertrauens, den Link und die Infos gibt es hier. Was wird besprochen? Vor allem Enzyme und ihr Einsatz zum Recycling von Plastik!

NEUIGKEITEN

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Vernissage der Ausstellung “PROtraits” von Utz Benkel

Wann? Donnerstag, 03. September 2020, 19 Uhr

Donnerstag, 03. September 2020, 19 Uhr Wo? Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus, Greifswald

Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus, Greifswald Eintritt? Frei

Was? Der 9te Greifswalder U20-Poetry Slam + Buch-Release

Wann? Freitag, 04. September 2020, 19 Uhr

Freitag, 04. September 2020, 19 Uhr Wo? Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus, Greifswald

Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus, Greifswald Anmeldung? Wenn du selbst mitmachen möchtest und unter 20 Jahre alt bist, dann melde dich unter U20.Poetry@gmail.com oder bei Christian Holm unter 0151/41650145.

Was? Aufführung des Stücks “Erreger – Ein Trader in der Quarantäne”

Wann? Freitag, 04. September 2020, 19 Uhr, und Samstag, 05. September 2020, 20 Uhr

Freitag, 04. September 2020, 19 Uhr, und Samstag, 05. September 2020, 20 Uhr Wo? StuThe, Franz-Mehring-Straße 48, Greifswald

StuThe, Franz-Mehring-Straße 48, Greifswald Eintritt? 20 Euro, Studierende 15 Euro, Sonderpreis 33 Euro für einen Haushalt mit maximal 3 Personen

20 Euro, Studierende 15 Euro, Sonderpreis 33 Euro für einen Haushalt mit maximal 3 Personen Noch etwas? Durch die neuen Hygiene-Regeln sind leider weniger Plätze als sonst vorhanden.

Was? Nachtwächterführung

Wann? Freitag, 04. September, 20 bis ca. 22 Uhr

Freitag, 04. September, 20 bis ca. 22 Uhr Wo? Innenstadt Greifswald

Innenstadt Greifswald Anmeldung? Erforderlich: Tickets können bis 18 Uhr am Freitag in der Greifswald-Information erworben werden.

Erforderlich: Tickets können bis 18 Uhr am Freitag in der Greifswald-Information erworben werden. Eintritt? Erwachsene: 10 Euro, Schüler*innen und Studierende: 6,50 Euro

Was? Lieblingsstücke Flohmarkt

Wann? Samstag, 05. September 2020, ab 10 Uhr

Samstag, 05. September 2020, ab 10 Uhr Wo? Pommersches Landesmuseum, Greifswald

Pommersches Landesmuseum, Greifswald Anmeldung? Die Gebühren für einen eigenen Stand betragen 10 Euro. Unter info@frauenplusminuskrebs.de könnt ihr euch dafür anmelden.

Die Gebühren für einen eigenen Stand betragen 10 Euro. Unter info@frauenplusminuskrebs.de könnt ihr euch dafür anmelden. Sonst noch was? Die Einnahmen der Standgebühren kommen dem Förderverein für krebskranke Frauen in der Frauenklinik Greifswald e.V. und somit betroffenen Frauen zu Gute.

NEUIGKEITEN

Am Donnerstag, den 03. September, heißt es wieder Sommershopping . Noch bis Mitte September haben viele Geschäfte in der Innenstadt immer donnerstags bis 21 Uhr geöffnet.

. Noch bis Mitte September haben viele Geschäfte in der Innenstadt immer donnerstags bis 21 Uhr geöffnet. Die ROSA öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (02.-05. September) von jeweils 21 bis 2 Uhr.

öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (02.-05. September) von jeweils 21 bis 2 Uhr. Das Freizeitbad Greifswald hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen wegen der neuen Hygieneregeln allerdings nur vor dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft ist wegen fortschreitender Umbauarbeiten noch nicht nutzbar.

hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen wegen der neuen Hygieneregeln allerdings nur vor dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft ist wegen fortschreitender Umbauarbeiten noch nicht nutzbar. Das CineStar Kino Greifswald hat wieder geöffnet.

Region & Politik

VERANSTALTUNGEN

Was? Sprechstunde des Oberbürgermeisters Dr. Stefan Fassbinder

Wann? Dienstag, 01. September, 16.30 bis 18 Uhr

Dienstag, 01. September, 16.30 bis 18 Uhr Wo? In den Räumlichkeiten der Schmidtke & Co. Holzveredelung GmbH, Friedrichshäger Str. 5b, 17493 Greifswald

Was? Fledermauswanderung des Kreisverbands BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorpommern-Greifswald mit Fledermausexperte Prof. Gerald Kerth

Wann? Samstag, 05. September 2020, 15 bis ca. 17 Uhr

Samstag, 05. September 2020, 15 bis ca. 17 Uhr Wo? Elisenhain Greifswald – Treffpunkt ist das Naturschutzschild in der Hainstraße, neben dem Sportplatz

Elisenhain Greifswald – Treffpunkt ist das Naturschutzschild in der Hainstraße, neben dem Sportplatz Anmeldung? Unter kontakt@gruene-vg.de oder telefonisch unter 03834 3510390 beim Büro der Grünen

Unter kontakt@gruene-vg.de oder telefonisch unter 03834 3510390 beim Büro der Grünen Noch etwas? Bitte Abstandsregeln einhalten, wetterfeste Kleidung sowie Schuhwerk anziehen und falls vorhanden ein Fernglas mitbringen. Denkt außerdem an die Zeckengefahr.

Wir haben ein wichtiges Event in dieser Woche vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!

Titelbild: Julia Schlichtkrull