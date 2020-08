web.woche 24.-30. August

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Ordentliche AStA-Sitzung

Wann? Montag, 24.08.2020, 20 Uhr c.t.

Montag, 24.08.2020, 20 Uhr c.t. Wo? Rubenowstraße 1, Hörsaal 1

Rubenowstraße 1, Hörsaal 1 Was wird besprochen? Unter anderem die Erstiwochen.

Was? Sitzung AG ESports

Wann? Mittwoch, 26.08.2020, 18 Uhr s.t.

Mittwoch, 26.08.2020, 18 Uhr s.t. Wo? Auf dem Discord-Server

Auf dem Discord-Server Was wird besprochen? Unter anderem Organisatorisches und die aktuelle Lage zum Public Viewing

Was? Sitzung der Fachschaftskonferenz

Wann? Mittwoch, 26.08.2020, 18 Uhr c.t.

Mittwoch, 26.08.2020, 18 Uhr c.t. Wo? ELP 6, Hörsaal 3/4

ELP 6, Hörsaal 3/4 Was wird besprochen? Unter anderem die Erstiwochen, Stellensituation und Wahlleitung.

Was? Interaktive Workshops für Lehrer*innen mit dem Schwerpunkt “Digitales Lernen und Gaming” von der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur e.V.

Wann? Freitag, 28.08.2020, 11.00-16.30 Uhr

Freitag, 28.08.2020, 11.00-16.30 Uhr Wo? Digital

Digital Anmeldung und Programm? Alles weitere findet ihr auf der gamescom-congress-Website, über die ihr euch auch anmelden könnt.

NEUIGKEITEN

Die Öffnungszeiten des AStAs wurden erweitert. Ihr könnt nun also wieder persönlich vorbeischauen: Mo-Do 10-12 und zusätzlich Di 14-16 Uhr .

wurden erweitert. Ihr könnt nun also wieder persönlich vorbeischauen: und zusätzlich . Es gibt neue Informationen des Rektorats zu der Corona-Pandemie. Dazu gibt es ein aktualisiertes FAQ auf der Unihomepage.

Dazu gibt es ein aktualisiertes FAQ auf der Unihomepage. Es ist höchste Zeit eure Erst- bzw. Wiederholungsanträge für BAföG zu stellen, damit diese noch rechtzeitig bearbeitet werden können und ihr eurer Geld ab Oktober erhaltet. Mehr Infos gibt es auf der Seite des Studierendenwerks.

zu stellen, damit diese noch rechtzeitig bearbeitet werden können und ihr eurer Geld ab Oktober erhaltet. Mehr Infos gibt es auf der Seite des Studierendenwerks. Die individuelle Regelstudienzeit in MV soll wegen der Coronapandemie um ein Semester verlängert werden. Sobald die Entscheidung gefallen ist, findet ihr hier einen Artikel dazu.

in MV soll wegen der Coronapandemie um ein Semester verlängert werden. Sobald die Entscheidung gefallen ist, findet ihr hier einen Artikel dazu. Die Bewerbungsfrist für das Deutschlandstipendium läuft noch bis zum 07. September.

läuft noch bis zum 07. September. Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet – dank der FSRs und des Einsatzes von Prof. Dr. Buchstein in der Politikwissenschaft wurden die Hausarbeitsfristen verlängert: in der Germanistik auf den 14., in der KoWi und PoWi auf den 15. und in der Geschichte auf den 30. September.

verlängert: in der Germanistik auf den 14., in der KoWi und PoWi auf den 15. und in der Geschichte auf den 30. September. Zwar ist der AStA fast vollständig besetzt, aber einige Ämter sind noch immer zu übernehmen. Schaut doch hier vorbei, ob euch etwas davon interessiert.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Pitchlab #12 – Netzwerk-Event Sommerfest

Wann? Mittwoch, 26. August 2020, 18.30 Uhr bis 22 Uhr

Mittwoch, 26. August 2020, 18.30 Uhr bis 22 Uhr Wo? Alte Mensa, Greifswald

Was? Führung – Klostergarten im Spätsommer

Wann? Donnerstag, 27. August 2020, 17 Uhr

Donnerstag, 27. August 2020, 17 Uhr Wo? Pommersches Landesmuseum, Greifswald

Pommersches Landesmuseum, Greifswald Anmeldung? Wegen der Beschränkung auf 10 Teilnehmer*innen persönlich am Tresen während der Öffnungszeiten oder telefonisch unter 03834-831229

Wegen der Beschränkung auf 10 Teilnehmer*innen persönlich am Tresen während der Öffnungszeiten oder telefonisch unter 03834-831229 Eintritt? 5 Euro

Was? Sportabzeichen-Tag

Wann? Donnerstag, 27. August 2020, 9 Uhr bis 20 Uhr Sportbzeichenabnahme für Jedermann

Donnerstag, 27. August 2020, 9 Uhr bis 20 Uhr Sportbzeichenabnahme für Jedermann Eintritt? Frei

Frei Anmeldung? Erwünscht und zwar mit Name, Vorname, Geburtsdatum, Ort der Abnahme an sportabzeichen@ksbv-g.de. Spontan vorbeikommen ist aber genauso möglich!

Erwünscht und zwar mit Name, Vorname, Geburtsdatum, Ort der Abnahme an sportabzeichen@ksbv-g.de. Spontan vorbeikommen ist aber genauso möglich! Sonst noch was? Unbedingt einen Nachweis über die Schwimmfähigkeit mitbringen, sonst kann das Sportabzeichen (egal ob Bronze, Silber, Gold) nicht verliehen werden. Übersichten über geforderte Leistungen findet ihr hier.

Was? Das stille Wörtchen – Lesebühne

Wann? Donnerstag, 27. August 2020, 21 bis 23 Uhr

Donnerstag, 27. August 2020, 21 bis 23 Uhr Wo? ROSA, Greifswald

Was? Ein Tag mit Caspar David Friedrich – Ausstellungen, Führungen und Konzerte rund um den berühmten Maler

Wann? Samstag, 29. August 2020, ab 10 Uhr

Samstag, 29. August 2020, ab 10 Uhr Wo? Landesmuseum, CDF-Zentrum, St. Spiritus und in vielen weiteren Kultureinrichtungen der Stadt Greifswald

Landesmuseum, CDF-Zentrum, St. Spiritus und in vielen weiteren Kultureinrichtungen der Stadt Greifswald Sonst noch was? Das vollständige Programm findet ihr hier.

Was? 2. Lubminer BeachCup Male/Female

Wann? Samstag, 29. August 2020, 9 Uhr bis 18 Uhr

Samstag, 29. August 2020, 9 Uhr bis 18 Uhr Wo? Lubminer Strand

NEUIGKEITEN

Am Donnerstag, den 27. August, heißt es wieder Sommershopping . Noch bis Mitte September haben viele Geschäfte in der Innenstadt immer donnerstags bis 21 Uhr geöffnet.

. Noch bis Mitte September haben viele Geschäfte in der Innenstadt immer donnerstags bis 21 Uhr geöffnet. Die ROSA öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (26.-29. August) von jeweils 21 bis 2 Uhr.

öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (26.-29. August) von jeweils 21 bis 2 Uhr. Das Freizeitbad Greifswald hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen wegen der neuen Hygieneregeln allerdings nur vor dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft wird wegen fortschreitender Umbauarbeiten aber erst im September wieder nutzbar sein.

hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen wegen der neuen Hygieneregeln allerdings nur vor dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft wird wegen fortschreitender Umbauarbeiten aber erst im September wieder nutzbar sein. Das CineStar Kino Greifswald hat wieder geöffnet.

Wir haben ein wichtiges Event in dieser Woche vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!

Titelbild: Julia Schlichtkrull