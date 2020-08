web.woche 10.-16. August

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Live-Chat für die Bewerbung bei zulassungsbeschränkten Studiengängen

Wann? Dienstag, 11. August 2020, 14 Uhr

Dienstag, 11. August 2020, 14 Uhr Wo? Digital, den Link findet ihr hier

Was? 6. ordentliche StuPa-Sitzung

Wann? Dienstag, 11. August 2020, 20 Uhr c.t.

Dienstag, 11. August 2020, 20 Uhr c.t. Wo? ELP 6, Hörsaal 3/4

ELP 6, Hörsaal 3/4 Was wird besprochen? Unter anderem die Wahlen der noch freien AStA-Referate und die 1. Lesung zum Satzungsauslegungsbeschluss für die Einsetzung einer Vertretung eines vakanten AStA-Referates.

Was? Digital Lecture des WiKo zu “On the Problem of Reconciling Divine “Immutability” with Passibility: An Introduction”

Wann? Donnerstag, 13. August 2020, 15 Uhr

Donnerstag, 13. August 2020, 15 Uhr Wo? Im digitalen Hörsaal des Krupp-Kollegs

NEUIGKEITEN

Falls ihr die Rückmeldefrist verpasst haben solltet, habt ihr nun noch bis zum 04. September Zeit, den Betrag mit 10€ zusätzlicher Verwaltungsgebühr zu überweisen.

verpasst haben solltet, habt ihr nun noch bis zum 04. September Zeit, den Betrag mit 10€ zusätzlicher Verwaltungsgebühr zu überweisen. Bis zum 20. August könnt ihr euch noch auf NC – Studiengänge in Greifswald bewerben. Die Einschreibung für zulassungsfreie Fächer ist noch mindestens bis zum 11. September möglich. In diesem Artikel haben wir euch die neu eingeführten Studiengänge vorgestellt. Die genauen Bewerbungsfristen für die einzelnen Fächer findet ihr auf der Seite “Termine und Fristen” der Universität Greifswald.

– in Greifswald bewerben. Die Einschreibung für zulassungsfreie Fächer ist noch mindestens bis zum 11. September möglich. In diesem Artikel haben wir euch die neu eingeführten Studiengänge vorgestellt. Die genauen Bewerbungsfristen für die einzelnen Fächer findet ihr auf der Seite “Termine und Fristen” der Universität Greifswald. Auch die Bewerbungsfrist für das Deutschlandstipendium läuft noch, und zwar bis zum 07. September.

läuft noch, und zwar bis zum 07. September. Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet – dank der FSRs wurden die Hausarbeitsfristen verlängert: in der Germanistik auf den 14., in der KoWi und PoWi auf den 15. und in der Geschichte auf den 30. September.

verlängert: in der Germanistik auf den 14., in der KoWi und PoWi auf den 15. und in der Geschichte auf den 30. September. Zwar ist der AStA fast vollständig besetzt, aber einige Ämter sind noch immer zu übernehmen. Schaut doch hier vorbei, ob euch etwas davon interessiert.

fast vollständig besetzt, aber einige Ämter sind noch immer zu übernehmen. Schaut doch hier vorbei, ob euch etwas davon interessiert. In ihrer Masterarbeit hat sich die Studentin Tabea Feldmann mit Mooren und ihrem Schutz sowie pädagogischer Vermittlung befasst. Dabei hat sie unter anderem einen Moorkoffer entwickelt. Mehr zu dem Thema und weitere Links findet ihr hier auf der Website der Uni.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? GRENZ.LAND – multimediales Tanzstück und Installation

Wann? Mittwoch, 12. August 2020, und Donnerstag, 13. August 2020, jeweils 19.30 Uhr

Mittwoch, 12. August 2020, und Donnerstag, 13. August 2020, jeweils 19.30 Uhr Wo? Hafen, Stralsund

Hafen, Stralsund Eintritt? Frei

Was ? 1. Spieltag – Greifswalder FC gegen SC Staaken

? Wann? Samstag, 15. August 2020, 15 bis 17 Uhr

Samstag, 15. August 2020, 15 bis 17 Uhr Wo? Volksstadion, Greifswald

NEUIGKEITEN

Am Donnerstag, den 13. August 2020, heißt es wieder Sommershopping . Noch bis Mitte September haben viele Geschäfte in der Innenstadt immer donnerstags bis 21 Uhr geöffnet.

. Noch bis Mitte September haben viele Geschäfte in der Innenstadt immer donnerstags bis 21 Uhr geöffnet. Die ROSA öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (12.-15. August 2020) von jeweils 21 Uhr bis 2 Uhr.

öffnet ihre Türen für euch von Mittwoch bis Samstag (12.-15. August 2020) von jeweils 21 Uhr bis 2 Uhr. Das F reizeitbad Greifswald hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen wegen der neuen Hygieneregeln allerdings nur vor dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft wird wegen fortschreitender Umbauarbeiten aber erst im September wieder nutzbar sein.

hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen wegen der neuen Hygieneregeln allerdings nur vor dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft wird wegen fortschreitender Umbauarbeiten aber erst im September wieder nutzbar sein. Das CineStar Kino Greifswald hat wieder geöffnet.

