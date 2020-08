web.woche 3.-9. August

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Digital Fellow Lecture “Ethnicity, Identity and „Speaking Back“: Discoursing African Youth Languages” von Dr. Adeiza Isiaka

Wann? Donnerstag, 06. August 2020, 15 Uhr

Donnerstag, 06. August 2020, 15 Uhr Wo? Im digitalen Hörsaal des Krupp-Kollegs

NEUIGKEITEN

Noch läuft die Rückmeldefrist , also denkt daran, dass das Geld bis zum 07. August überwiesen sein muss!

, also denkt daran, dass das Geld bis zum 07. August überwiesen sein muss! Auch die Bewerbungsfrist für das Deutschlandstipendium läuft noch, und zwar bis zum 07. September.

läuft noch, und zwar bis zum 07. September. Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet – dank der FSRs wurden die Hausarbeitsfristen verlängert: in der Germanistik auf den 14., in der KoWi und PoWi auf den 15. und in der Geschichte auf den 30. September.

verlängert: in der Germanistik auf den 14., in der KoWi und PoWi auf den 15. und in der Geschichte auf den 30. September. Zwar ist der AStA fast vollständig besetzt, aber einige Ämter sind noch immer zu übernehmen. Schaut doch hier vorbei, ob euch etwas davon interessiert.

fast vollständig besetzt, aber einige Ämter sind noch immer zu übernehmen. Schaut doch hier vorbei, ob euch etwas davon interessiert. Das Rektorat hat eine Stellungnahme zu den Vorfällen am Islamischen Kulturzentrum Greifswald e. V. veröffentlicht.

e. V. veröffentlicht. In einem neuen BMBF-Forschungsprojekt forscht ein Team aus Greifswald, Halle-Wittenberg und Rostock zu neuen Therapieansätzen bei Brustkrebs.

Im Rahmen des 200-Millionen-Schulpakets der Landesregierung werden in MV künftig mehr Grundschullehrkräfte ausgebildet. Das bedeutet für Greifswald die Einführung des Studiengangs zum Grundschullehramt – dazu folgt in Kürze ein Artikel auf webmoritz.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? KICK Off Veranstaltung des Projekts des StuThe „Zeiten des Übergangs/Spuren“

Wann? Montag, 03. August 2020, um 18 Uhr und Freitag, 07. August 2020, um 17 Uhr

Montag, 03. August 2020, um 18 Uhr und Freitag, 07. August 2020, um 17 Uhr Wo? Franz-Mehring-Straße 48, 17489 Greifswald

Franz-Mehring-Straße 48, 17489 Greifswald Teilnahme? Kostenlos

Was? GRENZ.LAND – multimediales Tanzstück und Installation

Wann? Freitag, 07. August 2020, und Samstag, 08. August 2020, jeweils 19:30 Uhr

Freitag, 07. August 2020, und Samstag, 08. August 2020, jeweils 19:30 Uhr Wo? Vorplatz Pommersches Landesmuseum, Rakower Straße 9, 17489 Greifswald

Vorplatz Pommersches Landesmuseum, Rakower Straße 9, 17489 Greifswald Eintritt? Kostenlos

Was? Vernissage/Ausstellung von Cindy Schmid alias swinx: „Merkwürdigkeiten“ (wohltemperiert)

Wann? Freitag, 07. August 2020 um 19 Uhr

Freitag, 07. August 2020 um 19 Uhr Wo? Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus, Lange Str. 51, 17489 Greifswald

Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus, Lange Str. 51, 17489 Greifswald Eintritt? Frei

Was? 7. Lubminer Sandburgenbauwettbewerb

Wann? Samstag, 08. August 2020, 10 bis 13 Uhr

Samstag, 08. August 2020, 10 bis 13 Uhr Wo? Seebad Lubmin, Strandabgang 12/Blaumuschel

Seebad Lubmin, Strandabgang 12/Blaumuschel Anmeldung? Für alle Sandburgenarchitekt*innen bis 07. August 2020 um 16 Uhr unter 038354 22011 möglich.

NEUIGKEITEN

Am Donnerstag, dem 06. August, heißt es wieder Sommershopping. Noch bis Mitte September haben viele Geschäfte in der Innenstadt immer donnerstags bis 21 Uhr geöffnet.

Die ROSA öffnet ihre Türen für euch am Mittwoch, dem 05. August und am Samstag, dem 08. August, von jeweils 21 Uhr bis 2 Uhr.

Das Freizeitbad Greifswald hat wieder geöffnet. Die Duschen dürfen wegen der neuen Hygieneregeln allerdings nur vor dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft wird wegen fortschreitender Umbauarbeiten allerdings erst Mitte/Ende August wieder nutzbar sein.

Region & Politik

VERANSTALTUNGEN