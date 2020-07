web.woche 27. Juli-2. August

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Universität & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? 1. Folge von: FaktenSammler – Der BioÖkonomie-Podcast

Wann? Ab Montag, 27. Juli 2020

Ab Montag, 27. Juli 2020 Wo? Auf der Homepage, Spotify und weiteren Podcast-Portalen

Auf der Homepage, Spotify und weiteren Podcast-Portalen Was wird besprochen? Was ist Bioökonomie? Interviews mit drei Akteur*innen aus der Politikberatung, Wissenschaftskommunikation und Landwirtschaft

Was? AStA-Sitzung

Wann? Montag, 27. Juli 2020, 20 Uhr c.t.

Montag, 27. Juli 2020, 20 Uhr c.t. Wo? Rubenowstraße 1, Hörsaal 1

Rubenowstraße 1, Hörsaal 1 Was wird besprochen? Unter anderem die Erstiwoche und die Wahlen der vakanten Referate und Sachbearbeiter*innen.

Was? 2. außerordentliche StuPa-Sitzung

Wann? Dienstag, 28. Juli 2020, 20 Uhr c.t.

Dienstag, 28. Juli 2020, 20 Uhr c.t. Wo? ELP 6, Hörsaal 3/4

ELP 6, Hörsaal 3/4 Was wird besprochen? Unter anderem die AStA-Wahlen und die Aussprache zur Personaldebatte des ehemaligen AStA-Referenten für Umweltpolitik und Nachhaltigkeit Nikolas Peter

Was? Sitzung AG ESports

Wann? Mittwoch, 29. Juli 2020, 18 Uhr s.t.

Mittwoch, 29. Juli 2020, 18 Uhr s.t. Wo? Discord-Server

Discord-Server Was wird besprochen? Unter anderem Bereiche und Leitung

Was? 1. außerordentliche Sitzung des Medienausschusses

Wann? Donnerstag, 30. Juli 2020, 17.30 Uhr

Donnerstag, 30. Juli 2020, 17.30 Uhr Wo? Rubenowstraße 2b

Rubenowstraße 2b Was wird besprochen? Die Wahl der Geschäftsführung und stellv. Geschäftsführung der moritz.medien

NEUIGKEITEN

Seit dem 20. Juli habt ihr wieder die Möglichkeit, euch für das Deutschlandstipendium zu bewerben. Die Frist läuft bis zum 07. September 2020.

zu bewerben. Die Frist läuft bis zum 07. September 2020. Nach der letzten StuPa-Sitzung ist der AStA inzwischen fast vollständig besetzt! Wenn ihr noch Lust habt, dann schaut doch hier nach den noch offenen Stellen , beispielsweise als Sachbearbeiter*in für Kassenwesen oder Referent*in für Digitales und Datenschutz.

inzwischen fast vollständig besetzt! Wenn ihr noch Lust habt, dann schaut doch hier nach den noch , beispielsweise als Sachbearbeiter*in für Kassenwesen oder Referent*in für Digitales und Datenschutz. Die Abgabefrist der Hausarbeiten wurde durch das Bemühen der FSRs in der Germanistik auf den 14. September und in der Kommunikationswissenschaft auf den 15. September verlängert. Bei der Geschichte ist jetzt sogar Zeit bis zum 30. September. Danke für eure Arbeit!

wurde durch das Bemühen der FSRs in der Germanistik auf den 14. September und in der Kommunikationswissenschaft auf den 15. September verlängert. Bei der Geschichte ist jetzt sogar Zeit bis zum 30. September. Danke für eure Arbeit! Für die neue Ausgabe der Campus 1456 werden noch Fotos aus eurem Home-Office gesucht. Schickt dafür einfach ein Bild eures Arbeitsplatzes aus dem Online-Semester an pressestelle@uni-greifswald.de.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Urban Art Open Air/Hip Hop Talk

Urban Art Open Air/Hip Hop Talk Wann? Samstag, 1. August 2020, 12 Uhr bis 22 Uhr

Samstag, 1. August 2020, 12 Uhr bis 22 Uhr Wo? Jugendzentrum Klex, Lange Straße 14 und 14a, 17498 Greifswald

Jugendzentrum Klex, Lange Straße 14 und 14a, 17498 Greifswald Eintritt? Kostenlos

Kostenlos Sonst noch etwas? Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen.

NEUIGKEITEN

Am Donnerstag, den 30. Juli, heißt es wieder Sommershopping. Noch bis Mitte September haben viele Geschäfte in der Innenstadt immer donnerstags bis 21 Uhr geöffnet.

Die ROSA öffnet ihre Türen für euch am Mittwoch, den 29. Juli, und am Samstag, dem 1. August, von jeweils 21 Uhr bis 2 Uhr.

Das Freizeitbad Greifswald öffnet ab Freitag, dem 31. Juli 2020. Die Duschen dürfen wegen der neuen Hygieneregeln allerdings nur vor dem Baden benutzt werden. Im Kassen- und Umkleidebereich herrscht Maskenpflicht. Die Saunalandschaft wird wegen fortschreitender Umbauarbeiten außerdem erst Mitte/Ende August nutzbar sein.

