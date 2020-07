web.woche 20.-26. Juni

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Universität & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Vollversammlung des IPK

Wann? Montag, 20. Juli 2020, 10 Uhr

Montag, 20. Juli 2020, 10 Uhr Wo? Credner Anlagen (Tierparkwiese)

Was? 5. ordentliche StuPa-Sitzung

Wann? Dienstag, 21. Juli 2020, 20 Uhr c.t.

Dienstag, 21. Juli 2020, 20 Uhr c.t. Wo? ELP 6, Hörsaal 3/4

ELP 6, Hörsaal 3/4 Was wird besprochen? Unter anderem AStA-Wahlen, die 2. Lesung der Finanzordnung sowie der Antifaschismusklausel

Was? FSK-Sitzung

Wann? Mittwoch, 22. Juli 2020, 18 Uhr c.t.

Mittwoch, 22. Juli 2020, 18 Uhr c.t. Wo? Big Blue Button

Big Blue Button Anmeldung? Selbsteinschreibung über Moodle

Selbsteinschreibung über Moodle Was wird besprochen? Unter anderem die aktuelle Lage zum Bildungsstreik/der Stellenlage sowie den Bibliotheken

NEUIGKEITEN

Die Rückmeldungen haben wieder begonnen, die Frist läuft bis zum 07. August (einschl. Geldeingang).

haben wieder begonnen, die Frist läuft bis zum 07. August (einschl. Geldeingang). Die Zentrale Universitätsbibliothek hat wieder bis 20 Uhr geöffnet.

hat wieder bis 20 Uhr geöffnet. Bis zum 26. Juli könnt ihr euch für das Buddyprogramm in diesem September anmelden. Dafür habt ihr eine Mail mit dem nötigen Formular und allen weiteren Infos bekommen.

in diesem September anmelden. Dafür habt ihr eine Mail mit dem nötigen Formular und allen weiteren Infos bekommen. Noch läuft die Sonderbefragung “Studieren in Deutschland zu Corona-Zeiten” des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Auch dazu habt ihr per Mail einen Link und ein persönliches Passwort bekommen.

des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Auch dazu habt ihr per Mail einen Link und ein persönliches Passwort bekommen. Es sind immer noch einige AStA-Referate und das Amt des*der Wahlleiter*in samt Stellvertretung zu besetzen! Spread the word oder meldet euch doch selbst!

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Open-Ship-Besichtigung des Segelschulschiffs Greif

Wann? Sonntag, 19. Juli 2020, sowie Samstag, 25. Juli 2020, 11:30 Uhr bis 17:30 Uhr, alle 40 Minuten eine Führung für max. 10 Personen

Sonntag, 19. Juli 2020, sowie Samstag, 25. Juli 2020, 11:30 Uhr bis 17:30 Uhr, alle 40 Minuten eine Führung für max. 10 Personen Wo? Liegeplatz der Greif an der Spitze der Südmole in Wieck

Liegeplatz der Greif an der Spitze der Südmole in Wieck Anmeldung? nicht erforderlich

nicht erforderlich Sonst noch was? Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Führung

Was? Erlebnisführung zum Thema Kräuter- und Duftpflanzen unter dem Titel „Klostergarten im Hochsommer“

Wann? Donnerstag, 23. Juli 2020, 17 Uhr

Donnerstag, 23. Juli 2020, 17 Uhr Wo? Pommersches Landesmuseum in der Rakower Straße 9, 17489 Greifswald

Pommersches Landesmuseum in der Rakower Straße 9, 17489 Greifswald Anmeldung? vorher telefonisch unter 03834-831229 oder persönlich am Tresen des Museums während der Öffnungszeiten

vorher telefonisch unter 03834-831229 oder persönlich am Tresen des Museums während der Öffnungszeiten Eintritt? 5,00 Euro

Was? Offene Probe des Forumtheaters

Wann? Freitag, 24. Juli 2020, 16 Uhr

Freitag, 24. Juli 2020, 16 Uhr Wo? Bugenhagenstr. 1-3, 17489 Greifswald

Bugenhagenstr. 1-3, 17489 Greifswald Anmeldung? Interessierte schreiben eine Mail an kontakt@theater-kdw.de oder melden sich unter 0162-2512767.

NEUIGKEITEN

Die Sportkurse des Hochschulsports beginnen am Montag, dem 20. Juli. Restplätze für verschiedene Kurse sind noch vorhanden und auf der Webseite des Hochschulsport einzusehen.

beginnen am Montag, dem 20. Juli. für verschiedene Kurse sind noch vorhanden und auf der Webseite des Hochschulsport einzusehen. Am Donnerstag, dem 23. Juli, heißt es wieder Sommershopping . Noch bis Mitte September haben viele Geschäfte in der Innenstadt immer Donnerstags bis 21 Uhr geöffnet.

. Noch bis Mitte September haben viele Geschäfte in der Innenstadt immer Donnerstags bis 21 Uhr geöffnet. Die ROSA öffnet ihre Türen für euch am Mittwoch, dem 22. Juli, und am Samstag, dem 25. Juli, von jeweils 21 Uhr bis 2 Uhr.

Wir haben ein wichtiges Event vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!

Titelbild: Julia Schlichtkrull