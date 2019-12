advents.kalender 2019: 14. Türchen – Baumstrizel

Es weihnachtet sehr, auch in Greifswald – und besonders bei den moritz.medien. Mit dem advents.kalender geben wir Euch weihnachtliche Tipps, Tricks, Erfahrungsberichte, Rezepte uvm. für die Adventszeit. Öffnet jeden Tag ein Beitrags-“Türchen”! Im heutigen Türchen: ein siebenbürgisches Weihnachtsgebäck.

Der Baumstrizel ist ein leckeres Hefegebäck, welches seinen Ursprung vermutlich in Siebenbürgen hat.

Der Teig wird in Streifen um eine Holzrolle gelegt und dann vor einer Hitzequelle gebacken.

Ich habe ihn zum ersten Mal auf dem Prager Weihnachtsmarkt gegessen und mich sofort verliebt.

Zutaten

100 g Butter

2 Eier

200 ml Milch

500 g Mehl

160 g Zucker

1 Pck Trockenhefe

2 Pck Vanillezucker

3 TL Zimt

1 Prise Salz

Zubereitung

Als erstes wird der Hefeteig hergestellt. Dazu das Mehl mit der Hefe, dem Vanillezucker, 75g Zucker und Salz vermischen.

Die Milch wird erwärmt und mit den Eiern und den trockenen Zutaten verknetet. Dann muss der Teig an einem warmen Ort etwa 45 Minuten gehen.

Am besten wird der Teig in einige Teile aufgeteilt, welche dann ausgerollt und in Streifen geschnitten werden.

Um möglichst nah an die Orginalzubereitung heranzukommen kann man ein Holznudelholz mit Alufolie umwickeln. Dann braucht man noch ein Auflage, auf die das Nudelholz später gelegt werden kann. Dazu kann man einen Backring oder eine tiefe Auflaufform benutzen.

Die Butter wird nun noch geschmolzen und das Nudelholz damit eingstrichen. Jetzt müssen die Streifen darum gewickelt und dabei leicht angedrückt werden, damit nichts auseinanderfällt.

Als letztes wird der Teig mit Butter abgestrichen und mit Zucker und Zimt bestreut.

Bei 180°C wird der Teig 10 Minuten gebacken. Danach die Rolle wenden und noch mal 10 Minuten backen.

Den Strizel am besten noch warm essen.

Beitragsbild: Till Junker

bearbeitet von: Anne Frieda Müller