advents.kalender 2019: 5. Türchen – Schuhputztipps für Studierende

Es weihnachtet sehr, auch in Greifswald – und besonders bei den moritz.medien. Mit dem advents.kalender geben wir Euch weihnachtliche Tipps, Tricks, Erfahrungsberichte, Rezepte uvm. für die Adventszeit. Öffnet jeden Tag ein Beitrags-„Türchen“! Im heutigen Türchen: Schuhputztipps für Studierende

Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nik’lausabend da! Und wie wir alle schon als kleine Kinder gelernt haben: Damit der Nikolaus uns auch einen kleinen Gruß hinterlässt, müssen die Schuhe geputzt sein. Als arme Studierende haben wir aber wahrscheinlich nicht alle Schuhputzmittel und -pflege zu Hause. Damit ihr morgen trotzdem nicht vor leeren Schuhen steht, gibt es heute ein paar Schuhputztricks für Studierende, mit Mittelchen, die ihr vielleicht schon in eurer WG rumzuliegen habt.

Spülmittel, Essig, Hautpflege & Co. – mehr braucht es nicht, um eure Schuhe zu reinigen

Um den vom Greifswalder Wetter generierten Schmutz von den Schuhen bekommen, sollte erstmal das Gröbste runtergeputzt werden. Man muss nicht immer eine Schuhbürste kaufen, um den groben Dreck von den Schuhen zu entfernen. Vielleicht habt ihr noch eine alte Spülbürste rumliegen, die eh mal entsorgt werden müsste? Auch alte Zahnbürsten eignen sich. Als Reinigungsmittel könnt ihr einfach euer vorhandenes Spülmittel verwenden.

Falls nach dem Bürsten immer noch hartnäckige Flecken zu finden sind, dann probiert es doch mit folgenden Tipps.

Glatt- und Kunstleder: Ihr könnt einfach das Shampoo nehmen, das bereits in eurer Dusche steht und Flecken damit behandeln. Auch kosmetische Pflegetücher enthalten pflegende Reinigungsmittel und Öl. Ideal, um gegen den Schmutz anzukämpfen.

Wildleder: Einfach ein altes Shirt oder Stück Stoff (im besten Fall Baumwolle) nehmen und den Fleck mit Essig einreiben. Danach die Stelle mit einem weiteren nassen Lappen einreiben. Ist der Punkt getrocknet, dann einfach abbürsten. Aber Achtung: Essig kann auch verfärben, also testet am besten zuerst an einer unauffälligen Stelle des Schuhs.

Wenn ihr dem Nikolaus eure Stoffturnschuhe hinstellen wollt, dann macht es euch einfach und wascht die Sneaker bei 40 Grad und niedrigem Schleudergang in der Waschmaschine. Denkt aber daran, vorher eventuell lose Teile und Schnürsenkel zu entfernen. Alternativ geht auch eine Handwäsche. Habt ihr weiße Stoffschuhe, könnt ihr sie zusätzlich mit einem Backpulver-Wasser-Gemisch einreiben und 10 Minuten einwirken lassen, um sie wieder heller und strahlender zu machen.

Nach dem Reinigungsvorgang könnt ihr die Schuhe mit Zeitung ausstopfen, damit sie schneller trocknen. Vergesst aber nicht, das Papier wieder zu entfernen, sonst weiß der Nikolaus ja gar nicht, wohin mit dem Süßem.

Zur Nachbehandlung und Pflege von Glatt- und Kunstlederschuhen könnt ihr ein wenig Speiseöl oder eine Hautcreme verwenden. Vielleicht habt ihr noch irgendwo einen löchrigen Nylonstrumpf rumliegen? Das Material eignet sich nämlich besonders gut, um die Pflege einzuarbeiten. Alternativ könnt ihr den Schuh aber auch -witzig wie es klingt- mit der Innenseite einer Bananenschale einreiben.

Na dann: Die Ausrede „Ich hab kein Schuhputzmittel zu Hause.“ zählt nicht mehr – ran an den Schuh!