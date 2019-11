Zu wenige Bewerbungen für die Gremienwahlen – der aktuelle Stand vom 29.11.19

Für die Gremienwahl gibt es weniger Bewerbungen, als Plätze vorhanden sind. Bis Dienstag, 23.59 Uhr können sich Interessierte noch bewerben.

Die Vorbereitungen für die Gremienwahlen laufen in die letzte Phase ein. Wer sich gerne selber einbringen will und endlich was verändern möchte, hat jetzt noch eine Chance: Eure Bewerbungen könnt ihr am Montag und Dienstag von 9-12 Uhr, sowie Montag 15 bis 18 Uhr und Dienstag 16 bis 23.59 Uhr einreichen.

Gerade bei den FSR habt ihr die Chance euch selbst in Eurer Fachschaft einzusetzen. Bei den meisten FSR haben sich noch nicht genug Menschen beworben um die vorhandenen Plätze zu füllen. Hier könnt ihr die aktuellen Bewerbungsanzahlen sehen:

Gremium Bestätigte/Plätze

Anglistik / Amerikanistik 4/6

Bildungswissenschaft 5/3

Biochemie/Umweltwissenschaften 5/7

Biowissenschaften 5/9

Deutsche Philologie 3/8

Geographie 0/5

Geologie 5/3

Geschichte 6/7

Kunstwissenschaften 1/6

Mathematik/Biomathematik 0/5

Medizin 3/7

Musikwissenschaften 2/3

Nordistik 1/5

Philosophie 2/5

Politik- und Kommunikationswissenschaften 4/7

Psychologie 3/5

Rechtswissenschaften 3/9

Slawistik Baltistik 0/3

Theologie 5/5

Wirtschaftswissenschaften 3/9

Besonders dramatisch sieht es auch beim Studierendenparlament aus. Hier gibt es bisher nur zwölf Bewerbungen auf 27 Sitze.