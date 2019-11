Folge 39 – Radio und Podcast – Hand in Hand

Traditionell fand von Freitag zu Samstag die alljährliche 24-Stunden-Vorlesung in Greifswald statt – und auch wir waren diesmal mit von der Partie.

Dabei kam es in diesem Jahr zu einer besonderen Kooperation zwischen radio 98eins und dem moritz.podcast: mit einer ersten gemeinsamen Aufnahme, an der auch ihr euch beteiligen konntet. Den moritz.podcast und das radio 98eins verbindet das große Interesse am regen, fruchtbaren, aber auch kontroversen Austausch über politische und gesellschaftliche Themen, und wir hoffen sehr, dass wir diese Zusammenarbeit in Zukunft für euch noch weiter vertiefen können.

Nach einer kurzen und höchst amüsanten Vorstellungsrunde, in der wir euch die Arbeit rund um das Radio und den Podcast nicht vorenthalten wollten, ging es anschließend in einer großen offenen Runde um die Thematik der Wahlverdrossenheit und der schwindenden Wahlbeteiligung. Wir diskutierten daher die Frage, was Menschen in Deutschland dazu motiviert, auf ihr Wahlrecht zu verzichten und wie man selbige wieder stärker zu den Wahlurnen locken kann.

Diesmal könnt ihr übrigens nicht nur in den Genuss kommen uns zu hören, sondern auch uns zu sehen, denn Dank des technischen Equipments des Radios konnte die Veranstaltung aus mehreren Perspektiven gefilmt werden und wird zeitnah auf YouTube für euch hochgeladen.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle nochmals den fleißigen Gästen, Zuhörer*innen und Sprecher*innen des feuchtfröhlichen Abends. Wir hoffen, dass euch diese besondere Aufnahme genauso gut gefallen hat wie uns und dass wir im nächsten Jahr wieder mit am Start sein können. Für Feedback und Kommentare erreicht ihr uns wie immer unter der E-Mail-Adresse web-podcast@moritz-medien.de.