Folge 36 – Wahl aus – Analyse an

Erneut sind Wahlen ins Land gezogen und sie zeigen eins: Der Osten ist in Aufruhr.

Nun, um es mit den Worten von Gandalf zu sagen, schauen wir nach Osten.

In diesem unserem neuen Format des CasualCast wird es dieses Mal um die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen gehen. Alte Strukturen scheinen hier in ihren Grundfesten erschüttert worden zu sein.

Doch wer hat gewonnen, wer verloren? Was waren die Gründe? Wie sieht es mit der Regierungsbildung aus? Und was sind die Probleme, mit denen sich nun auseinandergesetzt werden muss?

Aber nicht nur diese Fragen versuchen wir zu beantworten. Weitere Themen sind das CSYOU-Video und wichtige Ereignisse, welche den 1. September zu einem ereignisreichen Tag gemacht haben.

Weitere Informationen zum Casual Cast:

Brandenburg:



Partei Prozent Veränderung zu 2014

SPD 26,2 % -5,7 %

AfD 23,5 % +11,3 %

CDU 15,6 % -7,4 %

Grüne 10,8 % +4,6 %

Linke 10,7 % -7,9 %

Freie Wähler 5,0 % +2,3 %



Sachsen:

CDU 32,1 % -7,3 %

AfD 27,5 % +17,7 %

Linke 10,4 % -8,5 %

Grüne 8,6 % +2.9 %

SPD 7,7 % -4,7 %



Bei Fragen und Anregungen könnt Ihr uns wie immer unter der E-Mailadresse: web-podcas@moritz-medien.de erreichen.

Mitgesprochen haben diesmal: Tom, Felix, Thore und Mels.