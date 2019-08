Podcast, wo ist er hin?

Hallo liebe Hörerinnen und Hörer,

an dieser Stelle begrüßen wir Euch meist mit den Worten „Herzlich Willkommen zu eurem Lieblingspolitpodcast.“ Da wir aber derzeit in der Sommerpause sind, müsst Ihr auf diese Begrüßung noch etwas warten. Was Euch jedoch nicht davon abhalten sollte, die zurückliegenden Folgen nachzuholen.

Aber verzagt nicht: Unsere Pause soll nicht bedeuten, dass Ihr komplett auf uns verzichten müsst. Ein Blick in die Podcast Rubrik lohnt sich selbstverständlich immer, und es wird Euch dort auch die eine oder andere Überraschung erwarten. Also einfach die Augen offen halten, damit wir Euch auch die vorlesungsfreie Zeit versüßen können.

Ansonsten möchten wir uns bei allen Hörerinnen und Hörern herzlich für Euer Feedback und die interessanten Kommentare bedanken. Das Team um den Podcast wird auch im nächsten Semester versuchen, sich weiter zu verbessern und Euch mit spannenden Themen und tollen Gästen eine gute Alternative zum Lernen zu bieten. Wir hoffen, dass Ihr beim Hören genauso viel Freude habt wie wir beim Produzieren.

Für Fragen oder Anregungen stehen wir Euch natürlich weiter gerne unter der E-Mail Adresse web-podcast@moritz-medien.de zur Verfügung.

Immer dran denken, “Heute ist nicht aller Tage, wir kommen wieder keine Frage.”

Euer Jetzt wird’s Ernst Podcast Kollektiv 😉