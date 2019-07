StuPa-Liveticker – 7. ordentliche Sitzung

Wer wissen will, was im Detail besprochen werden soll: Das gesamte Drucksachenpaket in seiner vollkommenen Schönheit gibt es hier:

Getagt wird um 20 Uhr c.t. Konferenzraum des Universitätshauptgebäude (Domstr.11) .

Vorläufige Tagesordnung

TOP 1 Begrüßung Wie immer, alle sagen sich “Hallo”.

TOP 2 Formalia

TOP 3 Berichte Es wird berichtet, was das Zeug hält.

TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft Wenn Ihr was vorhabt: vorab per Mail an das Präsidium oder in die Kommentare.

TOP 5 Finanzanträge

TOP 6 Wahlen AStA

6.1. Vorsitz

6.2. Co-Referat für Digitalisierung

6.3. Co-Referat für Finanzen

6.4. Co-Referat für Fachschaftsfinanzen N-Z

6.4. Referat für Studium und Lehre

TOP 7 SÄA FSRO (2. Lesung)

TOP 8 Wahl Mitglieder Gamificationauschuss

TOP 9 Wahl stellv. Mitglied Mensaauschuss

TOP 10 SÄA Wahlordnung (1. Lesung)

TOP 11 SÄA Anlage 1 Wahlordnung

TOP 12 Wahl der studentischen Vertreter*innen im landesweiten Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB)

TOP 13 Wahl der/des studentischen Vertreter*in im Direktorium des landesweiten Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB)

TOP 14 Sonstiges

Hier beginnt gegen 20:15 Uhr der Live-Ticker!