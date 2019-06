Sommer, Sonne, Fête de la Musique

Heute wird an 14 unterschiedlichen Orten in ganz Greifswald der längste Tag des Jahres gefeiert. Bands, Kleidertausch, Tanz und Musik zum Slbermachen. Das Programm der diesjährigen Fête de la Musique erlaubt euch auch die letzten Sonnenstrahlen des Tages noch mit Musik im Ohr zu genießen.

Mittlerweile ist es auch in Greifswald zur Routine geworden, dass am längsten Tag des Jahres der GrIStuF e.V. zur Fête de la Musique lädt. Einzige Regel: kein Eintritt bei allen Veranstaltungen. Jede*r soll teilnehmen können und die Musik genießen dürfen. Und davon gibt es eine ganze Menge! Von Rock über Hip-Hop bis Akustik und Lo-Fi erwartet die Gäste wieder einmal eine breite Auswahl, bei der Altbewertes genießen und Unbekanntes entdecken, ganz dicht beieinander liegen.

Eine genaue Übersicht über Bands, Bühnen und allgemeine Infos finden sich u.a. auf der offiziellen Webseite. Darüber hinaus wird es auch ein vergünstigtes Shuttle-System in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Greifswald geben.

Also ab mit Bus und Rad in das Klex, die Knopfstraße, vor die Mensa oder an den Hafen – überall gibt es was zu sehen und zu hören. Wer dann noch nicht genug hat oder gerade erst anfängt, kann sich um Mitternacht zur Aftershow mit der Hinterlandgang in die ROSA begeben. Auf den längsten Tag, folgt eine lange Nacht.

Grafiken: GrIStuF e.V.