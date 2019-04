StuPa-Liveticker – konstituierende Sitzung

Das Theaterstück wird in seiner 29. Auflage aufgeführt – es wurde zur konstituierenden Sitzung der 29. StuPa-Legislatur eingeladen. Das Programmheft findet Ihr hier.

Die Bühne, auf der das Spektakel aufgeführt wird, ist der Konferenzraum des Universitätshauptgebäudes in der Domstraße 11. Hier wurden schon andere ehrwürdige Stücke aufgeführt. Zwei Beispiele: “Arndt – eine Uniumbennung in zwei Akten” oder das Musical “AStA La Vista!”.

Kenner*innen, dieses Theaterstücks mögen sich an dieses Drehbuch erinnern, an dem wir uns vielleicht für heute Abend orientiert haben, aber vielleicht auch nicht. Wir bleiben gespannt, ob es eine moderne Aufführung wird oder ein klassisches Stück bleibt, wie wir es gewohnt sind.

Nehmt pünktlich um 20:15 Uhr Eure Plätze im Zuschauerbereich ein und genießt die Show!

Vorläufige Akte:

Akt 1 Begrüßung Neue Legislatur, neues Spiel: Die neuen StuPist*innen begrüßen sich, Euch und uns.

Akt 2 Formalia

Akt 3 Beschluss der Geschäftsordnung des Studierendenparlaments

Akt 4 Wahl des Präsidiums

4.1 Wahl der*s Präsident*in

4.2 Wahl der Stellvertreter*innen

Akt 5 Berichte Es wird berichtet, was das Zeug hält

Akt 6 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft Wenn Ihr was habt vorab per Mail ans Präsidium

Akt 7 Festlegung der Aufwandsentschädigung des Präsidiums

Akt 8 Festlegung der Aufwandsentschädigung der Wahlleitung

Akt 9 Festlegung der Aufwandsentschädigung der Betreuer*innen des Studierendenportals

Akt 10 Finanzanträge

Akt 11 Wahl der Vertreter*innen der LKS

Akt 12 Wahl der Mitglieder des Haushaltsausschusses

Akt 13 Wahl der Mitglieder des Medienausschusses

Akt 14 Wahl der Mitglieder des Gamificationausschusses

Akt 15 Wahl der Prüfer*innen für rechnerische und sachliche Richtigkeit

Akt 16 Wahl der Kassenprüfer*innen

Akt 17 Festlegung der Sitzungstermine der Legislatur

Akt 18 Einberufung AGs

18.1 AG Gremien und Kommunikation

18.2 AG Datenschutz

18.3 AG Studierendenportal

18.4 AG Wahlen

18.5 AG E-Sports

18.6 AG Ökologie

18.7 AG Verbindungen

Akt 19 Sonstiges

Ab 20:15 Uhr veröffentlichen wir hier stückchenweise das Drehbuch vom Drama.

20:10



Hochkarätige Gäste haben schon Platz genommen, z.B. die derzeitige Geschäftsführung der moritz.medien.

Wir begrüßen auch die Zuschauer*innen vor den heimischen Endgeräten. Ganz besondere Grüße an den Orchestergraben, in dem die Jodler sitzen.

Altbekannte Gesichter betreten den Saal, aber auch neue scheinen ihr schauspielerisches Debut hier präsentieren zu wollen.

20:20

Das Licht wird gedimmt, wir warten auf den dritten Gong.

Akt 1 Begrüßung Neue Legislatur, neues Spiel: Die neuen StuPist*innen begrüßen sich, Gott und die Welt. Der Vorhang geht auf, Alterspräsident Yannick eröffnet die neue Aufführung um 20:23 Uhr. Der erste Akt geht noch ruhig über die Bühne. Wird Yannick die Rolle des Präsidenten noch abgenommen?

Akt Formalia. Mit 23 Mitglieder*innen ist das StuPa beschlussfähig. Es gibt einge Änderungsanträge. Hinter Anregung aus der Studierendenschaft soll ein Akt AStA-Wahlen eingefügt werden. Akt 8 und 9 sind hinfällig, werden also gestrichen. Zwei neue Akte ersetzen diese aber geschwind. Ständige AGs müssen auch nicht einberufen werden, diese Unterakte werden gestrichen. Eilantrag zur Fashion Revolution Week soll auf der nächsten Aufführung besprochen werden, da erst dann der Haushaltsausschuss getagt haben wird. moritz.tv möchte das heutige historische Ereignis für die Ewigkeit festhalten. Bald auf einem bekannten Videoabspielforum einsehbar. Es sind jetzt 24 Schauspieler*innen anwesend, die besten Künstler*innen kommen bekanntlich zu spät.

Mit einer Enthaltung wird die geänderte Aktreihenfolge angenommen.

Akt 3 Die neue GO entspricht der alten. Die GO ist einstimmig angenommen.

Akt 4 Wahl des Präsidiums – ein Akt, der in der 28. Auflage oft geprobt wurde, kommt jetzt endlich auf die Bühne. 4.1 Wahl der*s Präsident*in Felix, schon bekannt als stellv. Präsident aus älteren Auflagen, bewirbt sich nun auf das Präsidentschaftsamt.



Fabian hat die Frage, ob er sich etwas vorgenommen hätte. Felix erklärt, dass er allein nicht viel machen kann. Er wünscht sich dafür immer ein beschlussfähiges StuPa.

Außerdem möchte er die Präsidiumssprechstunde beibehalten und den guten Kontakt zum AStA aufrecht erhalten Goswin möchte eine Liste mit verbotenen Worten haben, die er nicht sagen darf. Felix hofft, dass dies nicht notwendig ist, aber im Notfall wird er so etwas anfertigen. Da es keine Fragen mehr gibt kann der Wahlgang starten. Felix wird mit 18 Ja- Stimmen gewählt.

Felix nimmt die Wahl natürlich an. Damit nimmt er auch an der Spitze des Saales den Platz ein. Für diesen Bühnenbildwechsel gibt es eine 10-minütige Pause.

4.2 Wahl der Stellvertreter*innen Wer wird Schreiberlein? Wer darf die zweite Hauptrolle spielen? Felix schlägt Ebru und Jonas vor. Obwohl Felix sofort den Wahlgang eröffnen möchte, dürfen sich die Kandidierenden vorstellen. Fabian hat einen konstruktiven Vorchlag abseits der Pause, er schlägt vor, dass beide Kandidierende gleichzeitig befragt werden. Ebru ist schon länger in der HoPo (moritz.medien, ASta und StuPa). Jonas FSR Geschichte, Neuling in der HoPo. Ricco fragt nach Ihren Zielen. Jonas und Ebru: “Wir möchten den Pr ä sident e n unterstützen. “ Ebru ist zusätzlich die Kommunikation zwischen AStA und Präsidium wichtig. Beide Kandidieren wurden spontan angesprochen, haben aber trotzdem schon Einblicke in die Arbeit bekommen. Theo fragt, ob die beiden Montagabend Zeit haben und zum AStA kommen wollen . “Ja!” Tobias fragt, in wie weit Ebru ihre Erfahrungen mitnehmen möchte. Ebru möchte unterstützen . Für Jonas ist das G anze eine neue Erfahrung. Theo möchte wissen, wie sie zur FSK stehen und ob sie mal hingehen wollen , da noch nie ein Präsidium bei der FSK war. “ Lüge ” schallt es aus den Reihen des StuPas , Grüße gehen raus an Xenia. Die Antwort: “Ja!” Jonas als FSR-Mitgl ie d wird sowieso da sein. Weitere Frage: Wie steht ihr zur FSK-Sitzung als nichtstimmenberichtigte Mitglieder. Jonas fände es sinnvoll. Ebru würde das nicht so unterschreiben, aber findet es für die Kommunikation sinnvoll. Fabian möchte wissen ob ihnen klar ist , das s sie Protokoll schreiben müssen . Antwort: Es folgt die Wahl. Jonas wird mit 17 und Ebru mit 15 Stimmen gewählt. Es folgt ein weiterer Bühnenbildwechsel – diesmal jedoch ohne Puderpause.

Akt 5 Berichte:

Die Schauspieler*innen des AStAs sind vorbereitet und versuchen die drängenden Fragen angemäß zu beantworten .

Lukas fragt Marco nach der Anfrage der AfD-Fraktion an die Studierendenschaft. Sie wollen alle Wahlbeteiligungen der FSR- und StuPa-Wahlen seit 2009 wissen. Jörn habe diese Anfrage vor einem halben Jahr jedoch schon beantwortet.

FSR-Finanzen: Theo möchte etwas zur USt ergänzen. Die Berichte der FSRs waren 2017 schlecht und auch 2018 nicht top. Diese sollen monatlich an den AStA-Finanzer gehen.

Co-Finanzerin N-Z, Steffi möchte etwas ergänzen. Sie lädt nochmals zu Finanzworkshops am Donnerstag bzw Montag 19:30 Uhr im Hörsaal der Pharmazie ein. Marcel (AStA – HoPo) möchte zur Europawoche ergänzen: “Der Oberbürgermeister wird Schirmherr werden.”

Felix (Referat Veranstaltungen/ Co-Veranstaltungen und Sport) : ein “Danke!” geht an die Helfer*innen für den Ersti-Tag am Samstag raus . Lukas empf iehlt , die studentsichen Senator*innen auf fehlende Erstiwochen o.Ä. anzusprechen. Diese bringt tatsächlich was für die Uni, das sollte auch der Unileitung bekannt sein.

Hannes ist nun auch anwesend. Er will sofort quatschen.

Hannes möchte noch etwas zur AG Ökologie ergänzen. Er hat schon mehrfach gesagt bekommen, dass er Berichte einreichen soll, findet Protokolle persönlich aber sinnvoller. In der AG hatten sie die Diskussion die Protokolle anders zu verschicken. Er weißt noch mal darauf hin, dass die Sitzungen vor der StuPa-Sitzung im AStA-Konfrenzraum sind. “Ihr seid alle eingeladen!”



Lukas merkt für die AG interne Kommunikation an, dass Telegram usw. nicht gut sind! Es gibt (angemerkt: veraltete) Alternativen der Universität . Felix stellt daraufhin unseren Datenschutzbeauftragen Lukas kurz vor. Applaus er tönt von allen Seiten. Fliegen schon die ersten Blumensträuße? Theo spricht sich in einem kurzen Monolog auch für Protokolle aus. Wir könnten auch verstehen: “Schickt alle Protokolle!”



Es entfacht eine kurze Diskussion zum StuPa-Wochenende, diese wird aber schnell beendet. Marcel entschuldigt sich bei den moritz.medien, sie nicht eingeladen zu haben. “Wir wollten uns doch gerne vorstellen! Kein Wunder, dass hier niemand was vom StuPa-Liveticker wusste!”, denken sich die moritz.medien (bestimmt).



Lukas ergänzt zum Bericht der Ge F ü der moritz.medien, dass Moni gestern im Medienausschusssitzung zur GeFü zum 16.04.19 gewählt wurde .

Theo möche darauf hinweisen, dass das Referat für Finanzen darüber informiert werden soll, wenn jemand zurücktritt oder gewählt wird , der oder die Geld von der Studierendenschaft bekommt. Akt 6 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft : Theo würde gerne wissen, ob man sich darum kümmern könnte, dass mehr als immer die gleichen drei AGs berichten. Felix schreibt ihnen regelmäßig, aber er hat keine Handhabe, wenn sie nicht reagieren. Nochmal Theo: “ Wann wird der FSR Musik, Kirchenmusik nachgewählt? ” Lukas heutiger Stand ist, dass der FSR Musikwissenschaften zum 01.04.2019 handlunsgunfähig ist. Theo müsste ich an Frau Noack wenden.

Jenny möchte wissen , ob vor K urzem mehrere Leute aus dem StuPa-Verteiler herausgeflogen sind. Felix erklärt, dass er nur Stupist*innen, AStA-Referent*innen und Ä hnliche darin sind. Wer noch mit in de m Verteiler möchte , darf sich in eine Liste eintragen. Jonas würde gerne wissen , ob man diese freiwelilige Liste einem breiteren Publikum zugänglich machen könnte. Wir werden beauftragt , euch zu informieren, dass ihr mit einer Mail an stupa@uni-greifswald.de in den Verteiler aufgenommen werden könnt. Und zwischendurch wird der Ticker beklatscht. Lieder fliegt kein Blumenstrauß in unsere Richtung, aber ein Einhorn !

(lobenswerte Bühnentechnik!)

Für die Hochschulöffentlichkeit gibt es Protokolle. Anna findet es sinnvoll, um mitwirken zu können, gerade für i nteressierte Menschen . Wer eh kein Interesse an HoPo hat, der wird sich nicht melden. Marco fragt Lukas : “ I nwieweit kann man sich im Studierendenportal in eine Art Newsletter eintragen ? Mehr Studis wollen die Einladungen bekommen!” Lukas erklärt, dass damit früher nur Dokumente rumgeschickt wurden. Diese werden jetzt auch im Studierendenportal hochgeladen. Er sieht kein Problem damit , den Verteiler zu öffnen. Jonas würde sich darüber freuen. Er glaubt , das s man damit auch das Studierendenportal etwas transparenter machen kann. Außerdem kann man dadurch stärker auch AGs deutlich besser bewerben. Marcel findet es gut diese Liste zu öffnen. Er möchte davon abraten zu viel über den Gesamt-Studierenden-Verteiler zu schicken. Was hält das Publikum von einem StuPa-Newsletter? Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr die Idee gut findet! Sandra findet es sinnvoll das als Projekt an die moritz.medien weiterzugeben. Coming soon: How to Studierendenportal? Annabell antwortet darauf, dass man dazu auch erstmal die moritz.medien kennen muss. (Ein Raunen geht durch die moritz.menschen: “Wer kennt uns denn nicht?”) Theo fragt, wer für den Veranstaltungskalender zuständig ist , er möchte mehr Veranstaltungen! Christopher von der AG Studierendenportal entschuldigt sich, dass das Ende letzten Semesters verlaufen ist und sie das jetzt stärker anwenden wollen. Marco erklärt, dass man jede Sitzung manuell eintragen muss. Dadurch auch ein hoher Arbeitsaufwand. Es kann dadurch passieren, dass etwas versäumt wurde einzutragen. Er weist aber daraufhin, dass man, wenn Termine anstehen, diese an Marco weiterleiten kann. Es haben sich zu Terminen genau zwei FSR zurückgemeldet.

Akt 7: Es geht mit Wahlen zu offenen AStA-Referate weiter. Vielleicht gibt es ja eine Spontanbewerbung unter den Zuschauer*innen.

Kein*e Statist*in möchte zur Hauptrolle werden.

Wir kommen jetzt zu Akt 8 Festlegung der Aufwandsentschädigung des Präsidiums. Same Produce as every year. Goswin ist aufgefallen, dass bei den 100€ ein Cent flöten geht und fragt, ob man das einfacher gestalten kann. Yannick möchte die 100€ lassen, da bei zwei Pr ä sidiumsmitgliedern wieder Probleme entstehen würden. Theo bietet wie ein großzügiger Ritter an , den einen Cent an die Studierendenschaft zu spenden. Es gibt keine Ä nderungsanträge . Es folgt die namentliche Abstimmung. Das ganze StuPa ruft “Ja!”.

22:00

Es folgt alt- Akt 11 Wahl der Vertreter*Innen der LKS : Felix und Theo sind zurückgetreten . Felix erklärt kurz die Funktion der LKS . Wer wird die Greifswalder Hofschaft nun bei Gastspielen vertreten dürfen? Niklas und Sora i a sind noch im Amt. Es müssen ein Hauptmandat und ein stellv. nachgewählt werden. Yannick fragt, ob alle neugewählt werden müssen. Felix erklärt, dass erst vor ein paar Wochen neugewählt wurde. Es gibt keine weiteren Vorschläge, aber g roße Emotionen auf der Bühne! Großartige Show! Großartig!

Es folgt Akt 12 Wahl des Haushaltsausschusses. Marcel schlägt Fabian vor und andersrum. Sandra schlägt Jan vor. Benjamin schlägt sich selbst vor. Dieses Selbstbewusstsein wird belohnt, es wird ihm applaudiert. Fabian ergänzt, dass die Leute dafür Zeit haben müssen und auch an den Sitzungen (etwa zwei Mal im Monat) teilnehmen müssen, damit der H aushalstausschuss auch beschlussfähig ist, was wohl in vorherigen Perioden nicht immer der Fall gewesen ist. Es wird sich vorgestellt. Benjamin beginnt. Er ist schon im Mensaausschuss. Fabian ist als nächster dran. Er ist ein alter Hase, ein bekanntes Gesicht. Jan ist der nächste. Ein Neuling in der HoPo. Frisch und motiviert. Marcel war auch schon mal im Haushaltsausschuss.

Dramaturgische Pause bis 22:30 Uhr.

Trommelwirbel!

Alle vier sind gewählt! Und somit sind Marcel, Jan, Fabian und Benjamin im Haushaltsausschuss.

alt-Akt 13 Wahl der Mitglieder des Medienausschusses wird eröffnet.



Jerôme, Christian und Goswin . Christian stellt sich vor. Er verzichtet auf eine Vorstellung, da er gar nicht in den Medienausschuss möchte. Goswin studiert schon lange und hat nicht wirklich Lust, in den Medienausschuss gewählt zu werden. Jerôme ist das erste Mal im StuPa. Er möchte gerne die Kommunikation zwischen Medien und dem StuPa verbessern.

Lukas stellt Jessi vor, den Vorschlag der moritz.medien. Sie war bereits letztes Semester im Medienausschuss und weiterhin motiviert. Johannes Fromm (auch Vorschlag von medien.seiten) stellt sich ebenfalls vor, er will den web-Auftritt des webmoritz. verbessern. Aber wir sind doch jetzt fresh?!

Es gibt spannende Vorschläge aus dem StuPa:

Lukas würde gerne wissen, ob es bereits Erfahrungen mit den moritz.medien gibt. Er erklärt noch einmal den Sinn des Medienausschusses. Jerôme konsumiert die moritz.medien und möchte eine neutrale Position einnehmen und versuchen die Kommunikation zwischen StuPa und den medien konstruktiv zu halten. Johannes kennt alle vier Medien: moritz.tv, moritz.magazin, webmoritz. und den Podcast (der Podcast ist aber ein Ressort des webmoritz. , lieber Johannes). Jonas würde noch einmal wissen wollen, ob Jer ô me und Johannes die einzigen wären , die die Wahl annehmen würden. Felix erklärt, dass alle , die sich gar nicht für die Wahl auf stellen müssen , wenn sie nicht wollen.

Wer wird auf die Bühne gezogen, die Wahl auszuzählen, der*die nicht befangen ist? moritz. sicher nicht.

Oh es wird offen abgestimmt.

Jessica, Jerôme und Johannes werden gewählt. Alle nehmen die Wahl an Jetzt fehlen nur noch zwei neue Medienausschussmitglieder.

Wir kommen zum Akt 14, der Wahl der Mitglieder des Gamifcatonausschusses. Ein Wortgefecht startet auf der Bühne: Marcel schlägt Theo vor. Niklas schlägt Goswin vor . Yannick schlägt Marel vor. Johannes schlägt Tobias Frank vor. Till schlägt Yannick vor. Florentine würde gerne den Gamificationausschuss schließen, wenn es keine ernsthaften Vorschläge gibt. Tobias, Theo, Yannick und Jonas wollen trotzdem kandidieren. Lukas verweist darauf hin, dass die Idee sehr gut ist, da manches weder durch die Medien noch dem StuPa geleistet werden kann , in Sachen Außenauftritt. Bevor man das Gremium voreilig schließt , sollte man die Möglichkeit geben sich das Ganze anzuschauen. Nico widerspricht Lukas und meint, dass es wichtigere Dinge gibt und der Ausschuss nicht sinnvoll ist. Ricco findet man müsste einmal über die Auslegung dieses Ausschusses nachdenken. Till möchte Lukas beipflichten, aber kann die anderen verstehen. Er ruft dazu auf bessere Ideen einzubringen, statt einfach nur das abzulehnen. Jonas wirft ein, dass dieser Ausschuss niemanden etwas kostet. Nico findet die Leute die sich dort engagieren sollten lieber da ihr E ngagement einbringen, wo es sinnvoller wäre. Felix betont, dass die Leute das immer noch freiwillig machen. Yannick: “Zurück zur Sache! Wir wollen wählen, nicht abschaffen!” Vorstellung ist gewüscht. Theo stellt sich vor. Wir kennen Theo bereits. Tobias stellt fest, dass Kreativität kommt, wenn man sich damit beschäftigt. Er sieht es als wichtig diesen Ansatz weiter zu entwickeln. Yannick, auch ein bekanntes Gesicht. Er verfällt in nostalgische Erinnerungen. Wir kennen seine zauberhaften Anspielungen. Jonas fragt, warum die Kandidat *innen Zeit aufwenden wollen. Außerdem fragt er Theo direk t, ob er regelmäßig erschein en würde . Theo möchte das HoPo-Spiel vervollständigen und sieht keinen G rund nicht hinzugehen, wenn er es einrichten kann. Yannick ist optimi s tisch auch die notwendige Zeit aufbringen zu können. Tobias hofft, dass sich das Ganze entwickelt , wenn Kreativität sprüht. (Schreibt er das nächste Drehbuch?) Jonas wird nach vorne zitiert, er hat eine sanfte Stimme. Das Mikro verhilft ihm zum notwenigen Gehör. Er fragt inwieweit man sich mit bestehenden Spielen besch ä ftigt hat und Ideen für neue hätten. Theo hat Zugriff auf Geld. Ein starkes Argument. Yannick würde gerne das Kartenspiel umsetzen, das bereits einmal besprochen wurde oder eine coole App . Er freut sich auch auf weitere kreative Ideen. Tobias verweist auf Ideen, wie WOW. Lukas flüstert: “Bitte kommt zur Wahl!” Niemand kann es hören, aber spüren wir es? Till wird philosopisch. Er wünscht sich, dass die Bewerber einmal sagen, mit welchem Spiel sie die HoPo beschreiben würden. Folgende Ausrufe wurden vernommen: Yannick : “ Call of Duty!” Theo : “RISIKO!” Tobias: “Monopoly .”

Die Schauspieler*innen stimmen offen ab. Tobias wird gewählt.

23:10 Es folgt Akt 15 Wahl der Prüfer*innen für rech n er i sche und sachliche Richtigkeit. Theo erklärt, was man da machen muss. Im ersten Wahlgang wird der Hauptposten gewählt. Theo schlägt Fabian vor, da dieser bereits Erfahrungen als Stellvertreter germacht hat. Niklas schlägt Goswin vor. Wir überspringen die Vorstellung und kommen dieses Mal direkt zur Wahl. Fabian wird mehrheitlich gewählt. Und nimmt die Wahl an. Goswin wird als Stellvertreter von Felix vorgeschlagen. Fabian schl ä gt Marcel Zahn vor. Wir kommen direkt zur Wahl Goswin wird gewählt und nimmt die Wahl an. Marcel wird ebenfalls gewählt und nimmt die Wahl an.

Es folgt Akt 16 Wahl der Kassenprüfer*innen. Theo erklärt hier ebenfalls noch mal was das ist. Marcel wird vorgeschlagen. Lukas fragt nach möglicher Befangenheit. Mittlerweile haben sich die Zuschauerplätze geleert. Bieten wir euch kein Spektakel? Theo und Yannick widersprechen. Yannick möchte sich als Stellvertreter vorschlagen. Marcel: “Fabian möchte!” Yannick zieht zurück. Wir stimmen also im Block ab. Marcel und Fabain sind gewählt und nehmen die Wahl an.

Wir kommen zu Akt 17 (neu) Unterrichtung über den Haushalt. Theo erklärt diesen. Die Rücklagenberechnung ist fehlerhaft. Nicht nur dieses Jahr, auch schon die letzten Jahre. Die Rücklagenberechnung muss angepasst werden. Es gibt aber keine Differenz im Haushaltsplan, es müssen nur Konton zusätzlich aufgeführt werden. Das hier ist nur ein info-Akt. Alle anwesenden Schauspieler*innen fühlen sich informiert. Marcel traut dem nicht. Er regt die neuen StuPist*innen an, Fragen zu stellen. *Stille* Felix erklärt noch einmal. Es gibt für die WSP-Mittel verschiede ne Anträge. Da diese durch Präsidium und AStA-Vorsitz bewilligt werden müssen, sollen die Anträge vor dem Haushaltsauschuss verhandelt werden. Außerdem ist das auch ein großer Unterschreib- und Zeitaufwand. Felix schlägt vor das Problem nächstes Mal zu diskutieren und konkretisieren. Dieser Vorschlag wird angenommen.



Akt 17 Festlegung der Sitzungstermine der Legislatur Im Vorhinein ging ein Antrag ein, noch an folgenden Terminen Theateraufführungen einzurichten, bevor die Schauspieler *innen des AStAs neu gewählt werden sollen: 16.04.2019; 30.04.2019; 14.05.2019. Die schon geübten Schauspieler Marco und Felix W. begründen nun mündlich, warum. Passt so besser wegen der geplanten Veranstaltungen. Es gibt weder Redebedarf noch Änderungsanträge. Der Antrag wird mit zwei Enthaltungen angenommen. Wir nähern uns langsam dem Ende. Akt 18 Einberufung der AGs . Die AG Datenschutz, AG Wahlen und AG Verbindungen sollen im Block abgestimmt werden. Alle AGs werden einberufen. Damit sind wir auch schon beim letzten Akt 19 Sonstiges. Aber halt! Lukas bringt noch einmal etwas Dramatik in unser Stück. Er würde es begrüßen, das s Marco einen Verdienstmedallie der Studierendenschaft erhält, da dieser in naheligender Zukunft als AStA-Vorsitz zurücktreten wird.

Das Meinungsbild zeigt, dass man sich heute schon mit diesem Akt auseinandersetzten möchte. Wir haben noch nicht einmal 23:30 Uhr. Wir haben also noch Zeit. Lukas stellt Marco vor. Dieser ist aktuell AStA-Vorsitzender und vieles vieles mehr. Er war einer der ersten, die im neuen AStA war nachdem es hier den großen Knall gab. Der Antrag wird einstimmig angenommen. Ein solidarisches Klopfen geht durch den Raum.

Sandra fragt, ob die Medallie auch rückwirkend verliehen werden kann. Ja, kann sie. Aber für wen? Es bleibt spannend.