web.weekly vom 20. Januar bis zum 26. Januar

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Work-Shops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region, sowie Kultur und Sport vor.

Mit Empfehlungen von Vanessa Finsel, Simon Fortmann und Luise Markwort

Kultur und Sport

Lust eurer Wissen auf die Probe zu stellen? Dann kommt zum Pub-Quiz in der Kiste! Euch und eure Teammitglieder (bis zu 6 Personen pro Team) erwarten Fragen über Fragen.

Wann? Donnerstag, 23. Januar 2024, 19:30 Uhr

Wo? Kiste

Eintritt? 1 Euro

Weiteres? Anmeldung unter quiz@kistehgw.de

In der neuen Open Jam Session könnt ihr nun jeden Donnerstag gemeinsam mit anderen musizieren. Also schnappt euch eure Instrumente und hin da. Jedes Instrument und jeder Musikstil ist willkommen.

Wann? Donnerstag, 23. Januar, 17 Uhr

Wo? STRAZE

Region und Politik

Welche Codes und Symbole nutzen Mitglieder der rechtsextremen Szene, und wie haben sich diese über die Jahre verändert. Das könnt ihr in dieser Woche in der Straze erfahren, wenn das Regionalzentrum für Demokratische Kultur informiert.

Wo? Straze Wann? Donnerstag, 23. Januar, 17:30 Uhr

Christian Lehnert hat bis dato ein bewegtes Leben hinter sich. Nachdem er in der DDR den Kriegsdienst an der Waffe verweigerte, studierte er Theologie und Orientalistik in Leipzig und Jerusalem. Der Pfarrer leitete daraufhin das evangelische liturgiewissenschaftliche Institut und wurde Autor. In Greifswald spricht er darüber, wie Sprache und Religion interagieren.

Wo? Annenkapelle der Marienkirche Wann? Freitag, 24. Januar, 19 Uhr

Universität und Wissenschaft

Wie der neue sozialistische Mensch entstehen, leben und arbeiten soll, ist vielfach geschildert worden. Doch wie sollte er aussehen? Dieser Frage geht Dr. Stefanie Eisenhuth in der Fellow-Lecture „‚Schönheit für alle!‘ Attraktivität in der DDR“ nach.

Wo? Krupp-Kolleg

Wann? Montag, 20. Januar, 18 Uhr

„Feminists know they are lying!“ Dr. Katharina Motyl befasst sich in ihrem (englischsprachigen) Vortrag mit digitalem Anti-Feminismus und alt-right Medien und Ideologien.

Wo? ELP 3, SR 1.29

Wann? Dienstag, 21. Januar, 14 Uhr (c.t.)

In dem Vortrag „Visualising and Exhibiting Cultural Opposition: Folklore Revival in Latvia During the Singing Revolution“ beschreibt Digne Ūdre-Lielbārde die Rolle von Folklore und folkloristischen Ornamenten für die lettische Unabhängigkeit.

Wo? Rubenowstr 1, HS 1

Wann? Donnerstag, 23. Januar, 18 Uhr (c.t.)

Weitere Veranstaltungen könnt ihr im Veranstaltungskalender der Uni (hier) finden.

Beitragsbild: Vanessa Finsel