web.weekly vom 13. Januar bis zum 19. Januar

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Work-Shops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region, sowie Kultur und Sport vor.

Mit Empfehlungen von Vanessa Finsel, Simon Fortmann und Luise Markwort

Kultur und Sport

Kennt ihr den Film „Anatomie eines Falls“? Dann ist vielleicht dieser Vortrag etwas für euch. Zwei Psychanalytikerinnen besprechen Vortrag in der Reihe Psychanalyse & Kunst und freuen sich auf interessante Gespräche mit dem Publikum.

Wann? Freitag, 17. Januar, 19 Uhr

Wo? Koeppenhaus

Eintritt? 7 Euro, ermäßigt 5 Euro

Mehr Infos findet ihr hier.

Anlässlich seines 100. Todestages dieses Jahr, ehrt das Theater Franz Kafka unter anderem mit einer szenischen Lesung seiner Texte mit dem Titel Ein Käfig ging einen Vogel suchen.

Wann? Samstag, 18. Januar, 20 Uhr

Wo? Stadthalle

Eintritt? 20 Euro, ermäßigt 14 Euro

Mehr Infos findet ihr hier.

Region und Politik

Zu einer Podiumsdiskussion rund um das Thema Gesundheitsversorgung lädt die FDP Greifswald ein. Um 20 Uhr geht es in der FDP Zentrale mit dem örtlichen Abgeordneten Christian Bartelt los.

Wo? Steinbeckerstraße 37

Wann? Montag, 13. Januar, 20 Uhr

Erst am letzten Wochenende musste das Sperrwerk in Wieck tätig werden, um die Stadt vor erhöhten Pegelständen zu schütze. Aber wie funktioniert die Technik dahinter eigentlich? Und wie sieht der Ryck von unten aus? Diese Antworten sind Teil der Wieck-Führung einmal im Monat angeboten wird. Schaut doch mal vorbei!

Wo? Treffpunkt an der Klappbrücke in Wieck

Wann? Mittwoch, 15. Januar, 10:30 Uhr

Preis? 8€, 6€ ermäßigt

Sexismus ist (leider) noch immer ein präsentes Thema in der Gesellschaft. Neue Blickwinkel auf das Thema gibt es jetzt in der neuen Ausstellung in der Straze. Statistiken, Handlungsempfehlungen und vieles mehr zum Thema gibt es in den nächsten zwei Wochen dodrt zu sehen.

Wo? Straze

Wann? Im Januar von Mittwochs bis Sonntags, 14 bis 18 Uhr

Universität und Wissenschaft

Bei dem Vortrag „Nach und vor dem Vergessen. Geteiltes Erbe im Comic“ von Professorin Dr. Gudrun Heidemann geht es um Erzähltes und Verschwiegenes, familiäre Gedächtnisstrategien und staatlich gesteuerte Geschichtspolitik.

Wo? Alfried Krupp Wissenschaftskolleg

Wann? Montag, 13. Januar, 18 Uhr

(Ver)zweifelt ihr an eurem Studium? Ihr seid nicht alleine, und bei dem Workshop „Studienwechsel? Studienabbruch?“ könnt ihr über die Zweifel sprechen und Perspektiven auf Studium und Beruf erarbeiten.

Um Anmeldung unter infothek@stw-greifswald.de bis Montag, 13. Januar, wird gebeten.

Wo? Rubenowstraße 2, SR 1.23

Wann? Mittwoch, 15. Januar, 13 bis 18 Uhr



Ihr findet Litauen lit? 🇱🇹 Dann ist das die Woche für euch, mit dem litauischen Kulturzirkel am Mittwoch und dem Vortrag „Litauen erinnert. Die Gewalterfahrungen des 20. Jahrhunderts im nationalen Gedächtnis“ im Rahmen der Vorlesungsreihe „Exhibiting Transformative Years: Interdisciplinary Approaches to the Baltic Sea Region“ (jeden Donnerstag).

Litauischer Kulturzirkel

Wo? Ernst-Lohmeyer-Platz 3, SR E.18

Wann? Mittwoch, 15. Januar, ab 18 Uhr

Vortrag „Litauen erinnert“

Wo? Rubenowstraße 1, HS 1

Wann? Donnerstag, 16. Januar, ab 18 Uhr (s.t.)

Weitere Veranstaltungen könnt ihr im Veranstaltungskalender der Uni (hier) finden.

Was sind eure Veranstaltungstipps? Kommentiert sie!

Beitragsbild: Vanessa Finsel