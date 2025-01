web.weekly vom 6. Januar bis zum 12. Januar

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Work-Shops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region, sowie Kultur und Sport vor.

Mit Empfehlungen von Vanessa Finsel, Simon Fortmann und Luise Markwort

Kultur und Sport

Man nehme klassische Opermusik, ein Theater und drei Mörder und dann bekommt man das Freistil Musiktheater vom Theater Vorpommern mit dem Titel „In der Oper wird nicht gemordet!“. Lasst euch auf eine absurd mörderische Reise mitnehmen gespickt mit Aberglauben und höllischen Strafen. Und die Reiseplaylist? Unteranderem erwartet euch Mozart und Verdi.

Wo? Kaisersaal Stadthalle Greifswald

Wann? Samstag, 11. Januar, 19:30 Uhr (Premiere)

Weitere Termine und Karten bekommt ihr hier.

Region und Politik

Der ehemalige (und eventuell auch zukünftige) Bundesfinanzminister Christian Lindner beginnt seinen Bundestagswahlkampf in Greifswald. Im Z4 Zentrum für Life Science & Plasmatechnologie bei der Zahnklinik stellt er das Programm der Freien Demokraten vor.

Wo? Z4 Zentrum für Life Science & Plasmatechnologie

Wann? Donnerstag, 09. Januar, 10 Uhr

Weiteres? Anmeldung notwendig unter https://www.fdp-greifswald.de/termin/christian-lindner-greifswald-1

Neue und bekannte Gesellschaftsspiele könnt ihr bei der 7. Straze-Spielenacht ausprobieren. Für jedes Spiel gibt es einen Experten oder eine Expertin, die euch beim Reinkommen in das Spiel hilft, also keine Scheu vor neuen Brettspiel-Abenteuern!

Wo? Straze

Wann? Freitag, 10. Januar, ab 19 Uhr

Nach den weihnachtlichen Feiertagen heißt es Aufräumen. Aber wohin geht es mit den Tannenbäumen, die so langsam ausgedient haben? In Lubmin könnt ihr diese mit vielen anderen zusammen auf einem großen Feuer verbrennen. Dazu gibt es Glühwein und Leckeres vom Grill.

Wo? Diesterwegplatz, Lubmin

Wann? Freitag, 10. Januar, ab 16 Uhr

Universität und Wissenschaft

Was hat Klimaschutz mit Jura zu tun? Einiges, wie Prof. Dr. Sabine Schlacke (Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät der Universität Greifswald) in ihrem Vortrag „Auf dem Pfad zur Klimaneutralität: rechtliche und rechtswissenschaftliche Beiträge“ im Rahmen der Reihe Universität im Rathaus darstellt.

Wo? Bürgerschaftssaal im Greifswalder Rathaus

Wann? Montag, 6. Januar, ab 17 Uhr (s.t.)

Professorin Dr. Sünne Juterczenka, Lehrstuhlinhaberin für Allgemeine Geschichte der Frühen Neuzeit hält ihre Antrittsvorlesung mit dem Titel „The Sound of Islands. Klang und kulturelle Alterität in der maritimen Geschichte der Frühen Neuzeit“.

Wo? Altes Audimax, Hörsaal 2, Rubenowstraße 1

Wann? Dienstag, 7. Januar, ab 18 Uhr (s.t.)

In der ersten StuPa-Sitzung des neuen Jahres sollten nun endlich die Anträge aus der studentischen Vollversammlung besprochen werden, nachdem das in der letzten Sitzung nicht geschafft wurde. Ich persönlich bin gespannt, ob sie es diesmal schaffen, und auf das Nachspiel der starken Reduktion von Fördergeldern für studentische Initiativen und Vereine wie GREIMUN, die im Rahmen des Haushaltsplans beschlossen wurden. (Den Ticker der letzten Sitzung findet ihr hier, den Haushaltsplan hier.)

Wo? HS 2, ELP6

Wann? Dienstag, 7. Januar, ab 20 Uhr (c.t.)

(Obligatorische Erinnerung an die Gremienwahlen: 7. Januar 2025, 8:30 bis Freitag, 10. Januar, 12:00, online)

Weitere Veranstaltungen könnt ihr im Veranstaltungskalender der Uni (hier) finden.

Beitragsbild: Vanessa Finsel