web.weekly vom 25. November bis 01. Dezember

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Work-Shops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region, sowie Kultur und Sport vor.

Mit Empfehlungen von Vanessa Finsel, Simon Fortmann und Luise Markwort

Kultur und Sport

Weihnachtliche Handwerkskunst könnt ihr ab jetzt wieder jedes Wochenende bis Weihnachten im Rathauskeller finden. Der Greifswalder Kunsthandwerkermarkt zieht mit seinen rund 60 Aussteller*innen wieder in die Kellergewölbe. Dort findet ihr unter anderem Holzarbeiten, Keramiken, Filzarbeiten, Postkarten und vieles mehr. Untermalt von den Düften frischgebackenes Plätzchen, Christstollen und Kerzen kommt bei allen wohlige, weihnachtliche Stimmung auf.

Wo? Rathauskeller

Wann? Samstag, 30. November 11Uhr, dann immer freitags von 14 bis 20 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 20 Uhr

Am ersten Advent kommt hoher Besuch nach Greifswald: der Weihnachtsmann ist da! Doch statt mit Schlitten fährt er mit einem historischen Schiff in den Hafen ein und begrüßt an der Brücke die Greifswalder*innen. Danach steigt er mit dem Bürgermeister in seine Kutsche und fährt zum Weihnachtsmarkt am Marktplatz.

Wo? Museumshafen

Wann? Sonntag, 01. Dezember 14:30 Uhr

Bei der Zweihnacht erwartet euch eine musikalisch, verrückte Reise durch die Vorweihnachtszeit. Es ist ein Theaternachmittag gegen die Einsamkeit und bietet alles was Weihnachten so mit sich bringt.

Wo? STRAZE

Wann? Sonntag, 01. Dezember 16 Uhr (Einlass: ab 15:30 Uhr)

Eintritt? 20 Uhr (Es gibt aber auch für Menschen, die sich den Eintritt nicht leisten können ein Freikartenkontigent – einfach an der Abendkasse nachfragen)

Mehr Informationen? Der Vorverkauf findet in der Buchhandlung Scharfe statt und mehr zum Programm findet ihr hier.

P.S. In der STRAZE könnt ihr auch eure ungeliebten Weihnachtsdekostücke mit anderen tauschen und vielleicht euer neues Lieblingsstück finden. Der Weihnachtsdeko-Tausch findet in der Bibliothek im ersten Obergeschoss ab dem 26. November immer samstags bis donnerstags 14-16 Uhr statt. Hier findet ihr noch mehr dazu.

Region und Politik

Am Donnerstag beginnt in Greifswald auch ganz endgültig die Vorweihnachtszeit! Um 12 Uhr eröffnet der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz und dem Fischmarkt. Mutzen, Glühwein und weitere Leckereien warten wie jedes Jahr auf euch. Bis zum 21.12. ist der Markt täglich ab 11 Uhr geöffnet.

Wo? Marktplatz/Fischmarkt

Wann? Donnerstag, 28. November, ab 12 Uhr, sonst ab 11 Uhr täglich geöffnet.

Gewalt gegen Frauen und Mädchen sollte der Vergangenheit angehören. Weltweit ist die Gewalt jedoch noch immer Teil der Gegenwart. Anlässlich des Internationalen Tages gegen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zeigt die Straze den Film „Morgen ist auch noch ein Tag“, indem es um die Frauenbewegung im Italien der Nachkriegszeit geht.

Wo? Straze

Wann? Montag, 25. November, 20 Uhr

Eintritt? Frei

Wer in der Bundespolitik noch nicht genug von den kontroversen Themen des Genderns und der Gestaltung des Finanzhaushalts hat, der kann sich den Spaß auch live vor Ort anhören. In der Sondersitzung der Greifswalder Bürgerschaft geht stehen unter anderem die beiden genannten Themen auf der Tagesordnung. Es verspricht, spannend zu werden.

Wo? Bürgerschaftssaal

Wann? Montag, 25. November, 18 Uhr

Weiteres? Auch im Livestream zu sehen.

Universität und Wissenschaft

Am kommenden Dienstag ist es endlich wieder so weit, denn die studentische Vollversammlung der Universität Greifswald im Wintersemester 2024/2025 findet statt. Alle Anträge sind bereits eingegangen und lassen sich hier einsehen. Die Vollversammlung ist immer wieder eine Gelegenheit für die Studierendenschaft, ihre Stimme an dieser Universität Gehör zu verschaffen. Kommt am Dienstag um 14 Uhr zum ELP und macht mit! Für die Beschlussfähigkeit müssen mindestens 3% der Studierendenschaft anwesend sein, also kommt rum. Wir werden auf dem webmoritz. natürlich auch wieder einen Live-Ticker haben, in dem ihr alles mitverfolgen könnt. Es wird auch wieder ein VV-Bingo geben, um die ganze Veranstaltung etwas aufzulockern.

Wo? Ernst-Lohmeyer-Platz 6, Hörsaal 3/4

Wann? Dienstag, den 26. November um 14 Uhr

Wer kennt es nicht, die Aufgaben und Abgaben stapeln sich immer weiter in die Höhe und der Prokrastinier-Modus läuft auf Hochtouren auf. Aber keine Sorge, denn das ewige Aufschieben hat nun ein Ende! In der kommenden Woche erwartet euch ein Workshop zum Thema Prokrastination. Josef Löbke aus de Psycho-Sozialen Beratung wird euch mehr zur Aufschieberitis erzählen und was ihr machen könnt, um diese zu vermindern.

Wo? Studierendenwerk, Beratungsraum, Bahnhofstraße 44 B

Wann? Mittwoch, den 27. November von 13 Uhr bis 18 Uhr

Sonstiges? Es ist eine Anmeldung bis zum 25. November notwendig unter infothek@stw-greifswald.de

Weitere Veranstaltungen könnt ihr im Veranstaltungskalender der Uni (hier) finden.

Beitragsbild: Vanessa Finsel