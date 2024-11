web.weekly vom 18. November bis 24. November

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Work-Shops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region, sowie Kultur und Sport vor.

Mit Empfehlungen von Vanessa Finsel, Simon Fortmann und Luise Markwort

Kultur und Sport

Lust auf eine Radtour durch Deutschland? Auf dieses Erlebnis hat sich Hasanim Kazim eingelassen. Mit dem Klapprad einmal durch Deutschland. Wenn ihr wissen wollt, was er so erlebt habt, kommt zu sejner Lesung.

Wo? STRAZE

Wann? Mittwoch, 20. November 2024, 20 Uhr

Eintritt? Frei

Mehr Infos findet ihr hier

Ihr wollt euch gerne bei einem geselligen Abend mal wieder wo richtig kreativ ausleben? Dann ist vielleicht das Drink & Draw im CDFZ etwas für euch. Dort könnt ihr euch an freien Zeichnen ausprobieren begleitet durch eine Auswahl an prickelnden Getränken.

Wo? Caspar-David-Friedrich-Zentrum

Wann? Freitag, 22. November 2024, 17 Uhr

Eintritt? 29 Euro regulär inkl. Material & Getränk/ 24 Euro ermäßigt inkl. Material & Getränk

Mehr Infos: Anmeldung unter 03834/884568, buchung@caspar-david-friedrich-gesellschaft.de oder persönliche bis zwei Tage im voraus möglich.

Es ist wieder soweit! Die Märchenzeit startet und das Theater bringt die Bremer Stadtmusikanten nach Greifswald. Die Premierenshow am Samstag ist leider schon ausverkauft, aber noch könnt ihr euch für die weiteren Termine Tickets hier sichern.

Wo? Stadthalle Greifswald

Eintritt? 14 Euro

Region und Politik

Im Rahmen des Polenmarktes eröffnen sich neue und unbekannte Perspektiven auf unser Nachbarland. Dazu gehört unter anderem auch die Diskussion um die Anerkennung regionaler Sprachen wie dem Oberschlesischen. Martin Henzelmann, Dozent der Slawistik an unserer Uni wird Einblicke in die politische Entwicklung rund um das Thema geben.

Wo? Brasserie Hermann

Wann? Montag, 18. November, 18:30 Uhr

Eintritt? Frei

Warum sollte Europa im Kontext des Klimawandels die Sicht des globalen Südens stärker einbinden? Diese Frage wird im Koeppenhaus mithilfe eines Kurzkonzerts sowie Vorträgen von internationalen Studierenden diskutiert. Die Veranstaltung findet auf deutscher und englischer Sprache statt.

Wo? Koeppenhaus

Wann? Samstag, 23. November, 19 Uhr

Es dauert nicht mehr lange, bis auch in Greifswald wieder der Weihnachtsmarkt seine Türen öffnet. Wer die adventlichen Stimmungen jedoch noch früher erleben möchte, der kann den Weg zum Skulpturenpark in Katzow auf sich nehmen. Dort gibt es neben Glühwein und ausgefallenen Speisen (Wildschwein am Spieß!) auch viel selbstgemachte Weihnachtsdeko zu bestaunen.

Wo? Skulpturenpark Katzow

Wann? Samstag und Sonntag, 23. und 24. November, 10 bis 17 Uhr

Eintritt? 3€

Universität und Wissenschaft

Am kommenden Dienstag wird wieder einmal eine StuPa-Sitzung stattfinden. Für euch Studis ist die Sitzung wie immer frei zugänglich. Falls ihr im Vorfeld auf die Vollversammlung vielleicht einige Gedanken habt, die ihr in das Studierendenparlament bringen möchtet, dann seid ihr natürlich herzlichst eingeladen einfach mal vorbeizukommen. Auch wir vom webmoritz. werden wieder einen begleitenden Live-Ticker verfassen, sodass ihr die Sitzung auch gemütlich von Zuhause verfolgen könnt.

Wo? Konferenzraum, Domstraße 11

Wann? Dienstag, 19. November, 20 Uhr c.t.

Die Erstberatung für Auslandaufenthalte findet ebenfalls in der kommenden Woche statt. Das International Office informiert wie immer über die existierenden Austausch- und Fördermöglichkeiten, die den Studierenden zur Verfügung stehen. Wer an einem Auslandsaufenthalt interessiert ist, sollte sich den Termin aufschreiben, denn die Teilnahme an der Erstberatung ist notwendig, für alle weiteren Planungsschritte.

Wo? Online über BigBlueButton auf Moodle

Wann? Freitag, 22. November, 10 Uhr bis 11 Uhr

Weitere Veranstaltungen könnt ihr im Veranstaltungskalender der Uni (hier) finden.

Beitragsbild: Vanessa Finsel