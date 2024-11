web.weekly vom 11. November bis 17. November

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Work-Shops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region, sowie Kultur und Sport vor.

Mit Empfehlungen von Vanessa Finsel, Simon Fortmann und Luise Markwort

Kultur und Sport

Ihr braucht noch eine neue Jacke oder euch fehlt noch ein wenig Deko? Dann werdet ihr vielleicht fündig beim Flohmarkt schmaler Taler. Klein und kuschelig – an 15 Ständen wird alles angeboten, was das Herz begehrt.

Wo? Fischstraße 27

Wann? Samstag, 16. November 2024, 11 Uhr

Das PolenmARkT-Festival fängt wieder an. Es erwarten euch viele Veranstaltungen zur polnischen Kultur. Aus einer Idee von Studenten vor über zwanzig Jahren entwickelte sich ein Kulturereignis rund um Kunst und Musik.

Wann? 14. – 25. November 2024

Mehr Infos? Auf der Website oder auf Instagram

Premiere! Zum ersten Mal überhaupt wird der Kinder- und Jugendliteraturpreis Mecklenburg-Vorpommern unter dem Motto “Voll romantisch” verliehen. Rund 70 Texte wurden von Autor*innen im Alter 6-20 Jahren eingereicht und von einer Jury werden vier Preise in unterschiedlichen Altersgruppen verliehen.

Wo? Pommersches Landesmuseum

Wann? Sonntag, 17. November 2024, 11 Uhr

Mehr Infos? findet ihr hier.

Region und Politik

An unserer Universität kommen viele Studierende aus Ostdeutschland. Du vielleicht auch. Wenn man dann mit den (Groß-) Eltern spricht, kommt manchmal auch das Leben in der DDR zur Sprache. Solche Unterhaltungen haben die Autorinnen Grimm und Michel in ihrem Buch „Es ist einmal“ zusammengestellt. Sie laden zur Lesung und Diskussion ein.

Wo? Stadtbibliothek Wann? Donnerstag, 14. November 2024, 19 Uhr

Ein gutes Miteinander mit seinen Nachbarn hat eigentlich nur Vorteile. Das gilt auch für die Nachbarländer Deutschland und Polen. Im Greifswalder Europagespräch erörtern Vertreter beider Länder, wie unsere Grenzregion zur Kooperation zwischen Staaten und Menschen beitragen.

Wo? Brasserie Hermann Wann? Freitag, 15.11.2024, 18:30 Uhr

Das St. Martinsfest findet in diesem Jahr auch im Greifswalder Tierpark statt. Sankt Martin auf seinem Ross ist natürlich ebenso dabei wie mittelalterliche Musik und herbstliche Leckereien im festlich erleuchteten Tierpark.

Wo? Tierpark Greifswald Wann? Montag, 11.11. 2024, ab 16 Uhr

Universität und Wissenschaft

Die Erstberatung für Auslandaufenthalte findet ebenfalls wieder in der kommenden Woche statt. Das International Office informiert wie immer über die existierenden Austausch- und Fördermöglichkeiten, die den Studierenden zur Verfügung stehen. Wer an einem Auslandsaufenthalt interessiert ist, sollte sich den Termin aufschreiben, denn die Teilnahme an der Erstberatung ist notwendig, für alle weiteren Planungsschritte.

Wo? Online über BigBlueButton auf Moodle

Wann? Montag, 11. November, 10 Uhr bis 12 Uhr

Ein Stipendium ist mehr als nur eine finanzielle Unterstützung – es ist eine Investition in die eigene Zukunft. Neben finanzieller Entlastung bieten viele Programme auch die Möglichkeit, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Das Alfried Krupp Wissenschaftskolleg organisiert dahingehend eine Informationsveranstaltung rund um das Thema Stipendien. Kommt also selbst gerne zum Tag der Stipendien und macht euch euer eigenes Bild.

Wo? Alfried Krupp Wissenschaftskolleg, Martin-Luther-Straße 14

Wann? 13. November 2024, 14 Uhr bis 16 Uhr

Anmeldung? Nicht notwendig, kommt einfach vorbei!

Weitere Veranstaltungen könnt ihr im Veranstaltungskalender der Uni (hier) finden.

Beitragsbild: Vanessa Finsel