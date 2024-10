Aus web.woche wird web.weekly!

Aufmerksame moritz.Fans werden unseren wöchentlichen Veranstaltungskalender kennen und in den letzten paar Wochen vermisst haben: Gute Neuigkeiten: Die web.woche kommt zurück, allerdings mit einigen Änderungen.

Die neue web.woche soll interessanter sein, weniger Auflistung und mehr Empfehlung, Qualität über Quantität. Unsere Ressortleitungen Nessa (Kultur und Sport), Simon (Region und Politik) und Ise (Universität und Wissenschaft) durchforsten für euch die vielen Veranstaltungen und bieten euch hier ein Best-of.

Das Rebranding wird vollendet mit einem neuen Beitragsbild und neuem Namen. Das ist nicht mehr die web.woche eurer Großeltern, das ist das web.weekly der Zukunft.

web.weekly (7. – 13. Oktober)

Mit Empfehlungen von Vanessa Finsel, Simon Fortmann und Luise Markwort

Kultur und Sport

One-Way-Ticket nach Parchim? Das haben sich die Protagonisten des Films “Dann gehste eben nach Parchim” gedacht. Im Jahr 2020 sind Arikia und Gesa von Hamburg nach parchim gezogen und wurden dabei zwei Jahre lang von Filmemacher Dieter Schumann begleitet. Das Endergebnis könnt ihr jetzt sehen.

Wo? STRAZE

Wann? Montag, 07. Oktober 2024

Eintritt? 3-5-7 Euro

Weitere Infos findet ihr hier.

Ihr habt noch nicht genug von Caspar David Friedrich bekommen? Dann ist vielleicht die Lesung “Caspar Nonstop. Das lyrische Gesamtwerk des Romantikers Caspar David Friedrich” was für euch. In unter einer Stunde könnt ihr die beinahe vollständige Gedichtsammlung CDFs mit musikalischer Untermalung erleben.

Wo? Falladahaus

Wann? Donnerstag, 10. Oktober 2024

Eintritt? 5 Euro, ermäßigt 3 Euro

Weitere Infos findet ihr hier.

Der Literaturpreis Mecklenburg Vorpommern wird wieder verliehen. Aus über 90 Bewerbungen hat eine Jury fünf Nominierte ausgewählt, die jeweils ihre Werke vorlesen werden. Insgesamt werden an dem Abend drei Preise vergeben, darunter zwei Publikumspreise. Über einen entscheidet das Publikum vor Ort und über den anderen entscheiden die Zuschauer im Livestream auf Twitch.

Wo? STRAZE

Wann? Sonntag, 13. Oktober 2024

Eintritt? frei

Weitere Infos sowie den Link zum Livestream findet ihr hier.

Region und Politik

Dir fehlt noch die richtige Dekoration, um deine Wohnung richtig in die kuschelige Herbststimmung zu bringen? Dann komm zum Erntedankmarkt auf dem Marktplatz. Regionale Händler bieten dort herbstliche Blumen, Gestecke und natürlich Kürbisse an. Zusätzlich sind auch die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.

Wo? Marktplatz Greifswald

Wann? Sonntag, 13. Oktober 2024, 10 bis 17 Uhr

Eine Einführung in die Kapitalismuskritik bietet die Rosa-Luxemburg-Stiftung an. Der Workshop beschäftigt sich mit Freiheit, Gleichheit und Eigentum und möchte erklären, was diese Begriffe mit dem Kapitalismus zu tun haben.

Wo? Ikuwo, Goethestraße 1

Wann? Samstag, 12. Oktober 2024, 11 bis 13:30 Uhr

Eintritt? frei

Ein Festival der anderen Art erwartet euch beim auftauchen.festival. Ebenso divers wie die Zielgruppe (12-27 Jahre) ist auch das Angebot. Neben Musikacts gibt es Ausstellungen über Hate Speech oder Workshops zur Selbstverteidigung. Beim Siebdruck könnt ihr etwa auch euer eigenes T-Shirt bedrucken.

Wo? Wilhelm-Holtz-Straße 9 (Katapult Verlag)

Wann? Samstag, 12. Oktober 2024, ganztägig

Eintritt? 10 bis 15 Euro, erhältlich hier.

Für mehr Infos über das Programm schaut einfach auf der Instagram-Kanal des Festivals vorbei.

Universität und Wissenschaft

Die Ersti-Woche steht an, aber ihr müsst keine Erstis sein, um sie zu genießen! Denn neben der Ersti-Begrüßung in der Beitz-Mensa am Montag, den vielen verschiedenen Ersti-Frühstücken der verschiedenen Fachschaften gibt es auch Veranstaltungen, die für alle Studis offen sind. (Einen Überblick über alle Veranstaltungen der Ersti-Woche findet ihr hier.)

Der Markt der Möglichkeiten zeigt wieder was es an der Uni und in der Stadt alles zu erleben gibt, von Sportvereinen über Hochschulgruppen und -initiativen und natürlich Clubs. Und es gibt nicht nur Infos, sondern auch lauter Goodies!

(Disclaimer: es wird erfahrungsgemäß laut und voll)

Wo? Mensa am Berthold-Beitz-Platz

Wann? Dienstag, 8. Oktober, 15-18:00

In der Ersti-Woche gibt es traditionell auch immer Führungen durch die Bibliotheken (10.-13.10.), das Unihauptgebäude mit Studentenkarzer und Aula (täglich), durch den Botanischen Garten (9.10.), den Dom (7.10.) und in der Sternwarte (17.10).

Die genauen Uhrzeiten, Treffpunkte und etwaige Kosten findet ihr hier.

Für Musikbegeisterte bieten UniChor und UniSymphonieOrchester bei Musik im Kerzenschein Einblicke in altes und neues Repertoir, darunter Mendelssohns Lobgesang, Orfs Carmina Burana und vieles mehr! Dort könnt ihr auch gleich erfahren, wie ihr selbst Teil des Chors oder Orchesters werden könnt.

Wo? Dom St. Nicolai (der mit dem schönen neuen Fenster)

Wann? Mittwoch, 9. Oktober, 21 Uhr

Eintritt? Frei

Weitere Veranstaltungen könnt ihr im Veranstaltungskalender der Uni (hier) finden.

