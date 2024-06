web.woche vom 24. Juni bis 30. Juni

Montag 24. Juni 24 09:00 – 13:00 Extremistische und nationalistische Mittelalter-Nutzung

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

14:00 – 16:00 Ausstellungseröffnung Demokratie ist eine Kunst - Gedenken und Handeln

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

18:00 – 20:00 Mal- und Zeichenkurs für Einsteiger und Fortgeschrittene

18:00 – 20:00 Vortrag Lung Infection and ARDS

18:00 – 20:00 Wing - It! Theaterworkshop mit dem StuThe

18:15 – 20:00 Gespräch und Lesung Unser Deutschlandmärchen (2022)

20:00 – 22:00 Film: La Chimera

Dienstag 25. Juni 25 10:00 – 18:00 Gesundheitstag 2024

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

11:00 – 13:00 Orgelmusik zur Marktzeit

14:00 – 16:00 Kerzenworkshop

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

18:00 – 20:00 Vortrag CDF auf der Jahrhundertausstellung 1906

18:00 – 20:00 Vortrag: ...in einem mit verhülltem Violett versetzten dunklen Graublau

20:15 – 22:00 StuPa Sitzung

21:00 – 23:00 Kiste-Kino: Fluch der Karibik

Mittwoch 26. Juni 26 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

16:15 – 19:00 Tagung 20 Jahre EU-Osterweiterung - Blick ins Baltikum

17:00 – 19:00 Queere Lesung

18:00 – 20:00 Critic Talk Wie romantisch ist das denn!?

18:00 – 19:30 Litauischer Kulturzirkel

18:00 – 20:00 Vortrag Diversity und Vielfalt: Fassade oder tatsächliche Realität

18:00 – 20:00 Vortrag Russia’s war on Ukraine: implications for ethnic relations in Estonia

18:00 – 19:00 Vortrag Symmetry and asymmetry in nature, in physics and in magnetically confined plasmas for fusion energy

19:30 – 21:30 Irish Session

19:30 – 21:30 Konzert: DOTA

Donnerstag 27. Juni 27 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

15:00 – 17:00 Escape-Room in der Stadtbibliothek

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

15:00 – 17:00 Klavierimprovisationen mit Barbara Ullrich

18:00 – 20:00 Feierabendtour ADFC

18:00 – 21:00 Prämierungsveranstaltung UNIQUE-Ideenwettbewerb

18:00 – 20:00 Vortrag Coevolution of balanced polymorphisms in the pig host and its intestinal microbiome

18:00 – 20:00 Vortrag Heteronormativität als Zivilisationsprojekt? Anmerkungen zu Sexualität und Kolonialismus

18:15 – 19:45 Book Presentation: Doing Memory. Medieval Saints and Their Afterlives

19:00 – 21:00 CSI (Crime Scene Improvisation) Ma'Ma Ernst

20:00 – 22:00 Lesung: Die Rassistin von Jana Scherer

Freitag 28. Juni 28 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

11:00 – 13:00 Theater: OUT OF THE BOX

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

15:00 – 17:00 Führung entlang des CDF-Bildweges

16:00 – 18:00 Theater: OUT OF THE BOX

20:00 – 22:00 Nachtwächterführung

Samstag 29. Juni 29 Ganztägig Tag der offenen Gartentür Tag der offenen Gartentür

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

12:30 – 14:00 Vortrag „Trans*affirmative medizinische Begleitung – Bedarfe und Perspektiven“

13:00 – 15:00 Workshop: Lieblingsfiguren zeichnen

14:00 – 16:00 CDF-Zeichenkurs

14:00 – 16:00 Führungen durch den alten Hörsaal Chemie

14:30 – 17:00 Vortrag „Trans* Chirurgie“

15:00 – 20:00 Falladatag

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

22:00 – 23:59 25 Jahre GTAG Jubiläumsparty