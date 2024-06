Live-Ticker – studentische Vollversammlung SoSe 2024

Auch in diesem Semester steht die halbjährliche Vollversammlung der Studierendenschaft an. Kommt vorbei, wenn ab 14 Uhr etwas über 20 Anträge aus der Studierendenschaft diskutiert werden!

Hier geht es ab 14 Uhr los mit dem Live-Ticker zur Vollversammlung. Diese wird am Ernst-Lohmeyer-Platz 6 in Hörsaal 3/4 stattfinden. Jede*r ist gerne gesehen und eingeladen. Solltet ihr es aber wider Erwarten nicht in den Hörsaal schaffen, könnt ihr das ganze Spektakel hier mitlesen.

Die Anträge zur VV könnt ihr – wie immer eigentlich – im wunderschönen Drucksachenpaket nachlesen! Falls ihr nicht durch das Drucksachenpaket scrollen wollt oder weitere Infos braucht, hat der AStA eine wunderbare Seite gebaut, auf der ihr weitere Informationen und die Anträge einzeln finden könnt.

Hier der Link zu unserem VV-Bingo, es gibt nichts zu gewinnen unterhält aber in unaufgeregten Debatten.



TOP1 Begrüßung

TOP2 Formalia

TOP3 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft

TOP4 Antrag „Studentische Wohnungsnot gemeinsam entgegentreten!“

TOP5 Antrag „Veranstaltung eines Aktionsmonats gegen Antisemitismus“

TOP6 Antrag „Wissenschaft für eine zivile Zeitenwende- jetzt erst Recht!“

TOP7 Antrag „Normales Attest bei Prüfungsrücktritt anstatt Aufhebung der ärztlichen Schweigepflicht“

TOP8 Antrag „Geistige Gesundheit gehört ganzheitlich gefördert!““

TOP9 Antrag „Mehr queere Lehrinhalte in Vorlesungen und Seminaren“

TOP10 Antrag „Einrichtung externer Beratungsangebote für Betroffene sexualisierter Gewalt in den

Räumlichkeiten der Universität Greifswald“

TOP11 Antrag „gegen die Einführung einer allgemeinen Anwesenheitspflicht“

TOP12 Antrag „Semesterbeitrag an die Studierendenschaft auf freiwilliger Basis“

TOP13 Antrag „Verlängerung der Citavi-Lizenz“

TOP14 Antrag „FLINTA* Toiletten jetzt!“

TOP15 Antrag „Awareness Sensibilisierung der Amtstragenden der studentischen Gremien/Organe und der

Mitglieder der moritz.medien“

TOP16 Antrag „Chill & Sip – noch mehr Getränkeauswahl“

TOP17 Antrag „Die Bibliothek 2.0: Wo Bücher ihre Besitzer wechseln“

TOP18 Antrag „Mehr Fahrradbügel auf dem Berthold-Beitz-Platz“

TOP19 Antrag „Schaffung zusätzlicher Sitzgelegenheiten am Campus am Ernst-Lohmeyer-Platz“

TOP20 Antrag „Rauchverbot im Außenbereich der Cafeteria am Beitzplatz“

TOP21 Antrag „Verlängerung der Maximalwohnzeit in den Wohnheimen des Studierendenwerkes“

TOP22 Antrag „Graduiertenfeier für alle Abschlüsse“

TOP23 Antrag „Aufschlüsselung von Exkursionskosten und Fördermöglichkeiten“

TOP24 Antrag „RPO-Änderung“

TOP25 Sonstiges

Hier beginnt der Live-Ticker um 14:00 Uhr!

Falls ihr nicht mehr warten könnt, haben wir hier noch ein Muntermacher für euch. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

via GIPHY

Vorab haben wir noch eine kleine Anmerkung: Wir entschuldigen uns, falls wir eine hier heute redende Person mit einem falschen Geschlecht bezeichnen oder den Namen einer redenden Person nicht kennen. Schreibt uns also gerne eine Mail (web@moritz-medien.de) oder kommt auf uns zu, wenn dies euch passiert sein sollte! Auch GIF-Vorschläge in den Kommentaren sind gerne gesehen. Viel Spaß beim Lesen! 🙂