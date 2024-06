web.woche vom 17. Juni bis 23. Juni

Montag 17. Juni 17 11:00 – 12:00 Altstadtrundgang

14:30 – 16:30 Autorenlesung „Zeugnis des Schweigens“

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

18:00 – 20:00 Vortrag Therapie 2.0 - Neue Perspektiven für die Schlaganfall-Rehabilitation

18:00 – 23:00 Workshop Einführung in den neuen Workflow für E-Portfolios

18:15 – 20:00 Sitzung der Gender Trouble AG

18:15 – 20:00 Vortrag Schwarze Feministische Frequenzen// Anger has a Sound – Ringvorlesung „PopFeminismus“ des IZfG

20:00 – 22:00 Film: Die toten Vögel sind oben

20:15 – 21:00 AStA Sitzung

Dienstag 18. Juni 18 11:00 – 12:00 Altstadtrundgang

14:00 – 16:00 Seifenworkshop

14:00 – 23:00 Studentische Vollversammlung

14:00 – 16:00 Vortrag: Literarisches Spiel mit sexuellen Tabu

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

18:00 – 19:00 Tanzen für Anfänger

21:00 – 23:00 Kiste-Kino: Die Farbe Lila

Mittwoch 19. Juni 19 10:30 – 12:00 Wieck/Ryck Führung

11:00 – 12:00 Altstadtrundgang

13:00 – 18:00 Workshop Schreibschwierigkeiten überwinden

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

16:00 – 18:00 Interkulturelles Cafe

16:30 – 18:00 Forum für psychische Gesundheit zum Ukraine Krieg

18:00 – 23:00 FSK Sitzung

19:00 – 23:00 Vortrag „Camp – Kommerz und Kritik in Queeren Medien“ 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈

Donnerstag 20. Juni 20 11:00 – 12:00 Altstadtrundgang

12:30 – 14:00 Lunch Talk “The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing”

15:00 – 17:00 Escape-Room in der Stadtbibliothek

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

15:00 – 17:00 Klavierimprovisationen mit Barbara Ullrich

15:30 – 17:30 Musikalisches Beisammensein – saisonale Volkslieder gemeinsam Singen

16:00 – 18:00 Literarisch-künstlerischer Hafenrundgang

16:00 – 18:00 Spieletreff

17:00 – 18:00 Klostergartenführung

17:00 – 18:00 Vorstellung der Studienmöglichkeiten an der Uni Greifswald – Fachschwerpunkt Klinische Pflegewissenschaften

18:00 – 20:00 Caspar David Friedrich in der Virtuellen Realität

18:00 – 20:00 Feierabendtour ADFC

18:00 – 20:00 Vortrag Jews and Samaritans in Late Antiquity: Archaeological and Literary Perspectives

18:00 – 20:00 Vortrag Transgender Marxism 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈

18:15 – 19:45 Vortrag Margaret Tali (Tallinn) and Camilla Larsson (Stockholm): Art and Transformations: Complicating Perspectives on Expectations, Remembering and Hope

19:30 – 21:30 Vernissage: Von hier sah der Maler die Stadt.

20:00 – 22:00 Jazz Session Spezial: Konzert & Jam

20:00 – 22:00 Theater: Ziemlich beste Feinde - ein komödiantisches Gipfeltreffen

20:30 – 22:00 Film: Im Taxi mit Madeleine

22:00 – 23:00 Sternwartenführung

Freitag 21. Juni 21 11:00 – 12:00 Altstadtrundgang

13:30 – 19:00 6. Kolloquium der Norddeutschen Mediävistik

14:00 – 22:00 Fête de la musique

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

17:00 – 19:00 Drink & Draw

18:00 – 20:00 Eröffnung INSOMNALE 2024

18:00 – 20:00 Workshop: Siebdruck mit Freidrichmotiv

20:00 – 22:00 Konzert CellUSiOn

20:00 – 23:00 Sonnenwendfeier

Samstag 22. Juni 22 10:00 – 18:00 Jahrmarkt Burg Klempenow

11:00 – 12:00 Altstadtrundgang

11:00 – 13:00 Konzert Young Academy Rostock

13:00 – 18:00 Rundgang INSOMNALE 2024

14:00 – 21:00 Lesungen: Romantisiert Euch! Texte auf Wanderschaft

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

15:00 – 17:00 Lesung: Beuys und die Romantik - aus französischer Sicht

15:00 – 17:00 Löteln, Tüfteln, Austausch zu Projekten und IT

20:00 – 22:00 Konzert UniversitätsChor UniversitätsSinfonieOrchester