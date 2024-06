web.woche vom 3. Juni bis 9. Juni

moritz.kalender Hier sammeln wir wichtige Termine für Euch Letzte Woche Diese Woche Nächste Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Samstag 1. Juni 1 Sonntag 2. Juni 2 10:00 – 12:00 Predigt Margot Käßmann

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

13:00 – 18:00 Fleischervorstadt Vormarkt

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

18:00 – 20:00 Film: Knives out – Mord ist Familiensache Montag 3. Juni 3 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

14:00 – 16:00 Vortrag zu Foodsharing

14:00 – 16:00 verquer. Reparaturcafe

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

17:00 – 18:00 Uni im Rathaus mit Prof. Dr. Gerald Jurasinski: Moore in Mecklenburg-Vorpommern - vom Klimaproblem zum Lösungsansatz

18:00 – 19:00 Schulung: Einführung in den neuen Workflow für E-Portfolios für Studierende

18:15 – 20:00 Konstituierende Sitzung des Medienausschusses

18:15 – 20:00 Sitzung der Gender Trouble AG

20:00 – 21:00 Dresdner Kreuzchor - Sonderkonzert caspardavid250

20:00 – 21:00 Film: Perfect Days

20:00 – 21:00 Lesung: Nichts ist lauter als Schrei(b)en!

20:15 – 22:00 AStA-Sitzung

21:00 – 22:00 Konzert: kaftan Dienstag 4. Juni 4 10:15 – 11:45 Gastvortrag von PD Dr. Johannes Rößler: „Vom allmählichen Verfertigen der Bilder beim Schreiben. Caspar David Friedrichs Briefe und Aufzeichnungen zur Kunst“

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

14:00 – 22:00 Seifenworkshop

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

16:00 – 17:45 Vortrag der Reihe „Hilfe zur Selbsthilfe“: Junge Menschen mit Krebserkrankungen

16:30 – 17:45 Queeres Leben in Greifswald (Anlaufstellen und Co) - Auftaktveranstaltung zum Queeren Aktions- und Informationsmonat

18:00 – 19:00 Antrittsvorlesung Grundwasserqualität im Anthropozän – Gefährdung und Sicherung einer Lebensgrundlage

18:00 – 19:00 Fellow Lecture Verletzte Zeit. Eine andere Geschichte der Bundesrepublik

18:00 – 20:00 Tanzen für Anfänger

19:30 – 21:30 Konzert: ein Abend mit JAEEM

20:15 – 23:00 3. ordentliche Sitzung des Studierendenparlaments

21:00 – 23:00 Kiste-Kino: Wochenendrebellen Mittwoch 5. Juni 5 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

11:00 – 12:00 Vorstellung Treibhausbilanz Stadt Greifswald

13:00 – 14:00 Informationsveranstaltung Der oa.finder – Nützliches Tool für die Suche nach Open-Access-Fördermöglichkeiten

13:00 – 18:00 Workshop Zeitmanagement

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

16:00 – 17:00 Interkulturelles Cafe

16:00 – 17:00 Lesung Ein Jrdisch Paradeiß – die Dichterin Sibylla Schwarz und ihre Zeit

18:00 – 19:00 Buchpräsentation: Zauber der Stunde von Florian Illies Donnerstag 6. Juni 6 Ganztägig Konferenz Fragmented “Evolutions”? Shifts in the Memory of the Holocaust in The Baltic Sea Region, 1989-2023 16:00 – 12:30 Konferenz Fragmented “Evolutions”? Shifts in the Memory of the Holocaust in The Baltic Sea Region, 1989-2023

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

15:00 – 17:00 Akroyoga Workshop

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

18:00 – 20:00 Austellungseröffnung: Land am Meer

18:00 – 19:00 Buchpräsentation und Diskussion: „Laboratorium Demokratie. Perspektiven aus Mecklenburg-Vorpommern“

18:00 – 20:00 Feierabendtour ADFC

18:00 – 21:00 Sondersitzung Greifswalder Bürgerschaft

18:00 – 19:00 Vortrag Fugen, Falten, Wenden. Metaphern nichtlinearer Zeitlichkeiten als Gegenwartsdiagnostik

18:15 – 19:45 Talk in the IFZO-Lecture Series “(Changing) Images, Narratives and Perspectives – 20 Years of EU Enlargement to the East”: Ieva Steponavičiutė-Aleksiejūniene (Vilnius): A Lithuanian Writer Mapping the North: On Marius Ivaškevičius’s Essays My Scandinavia

18:30 – 20:30 Lesung: Ein Schaben

22:00 – 23:00 Sternwarteführung mit Himmelsbeobachtung Freitag 7. Juni 7 Ganztägig Konferenz Fragmented “Evolutions”? Shifts in the Memory of the Holocaust in The Baltic Sea Region, 1989-2023 16:00 – 12:30 Konferenz Fragmented “Evolutions”? Shifts in the Memory of the Holocaust in The Baltic Sea Region, 1989-2023

Hochschulinformationstage Hochschulinformationstage

24h-Vorlesung 15:00 – 15:00 24h-Vorlesung

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

17:00 – 22:00 1. Langer Abend der Galerien

17:00 – 19:00 Workshop: Drink and Draw

18:00 – 20:00 Stammtisch Gender Trouble AG

20:00 – 22:00 Konzert: JAEEM

20:00 – 22:00 Nachtwächterführung Samstag 8. Juni 8 Ganztägig Konferenz Fragmented “Evolutions”? Shifts in the Memory of the Holocaust in The Baltic Sea Region, 1989-2023 16:00 – 12:30 Konferenz Fragmented “Evolutions”? Shifts in the Memory of the Holocaust in The Baltic Sea Region, 1989-2023

Hochschulinformationstage Hochschulinformationstage

24h-Vorlesung 15:00 – 15:00 24h-Vorlesung

10:00 – 17:00 Tag der offenen Tür Grips Boulderhalle

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

13:00 – 18:00 Quartierfest Gützkow

14:00 – 18:00 Quartierfest Ladebow

14:00 – 18:00 Tag der offenen Tür Feuerwehr Greifswald

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni Sonntag 9. Juni 9 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

