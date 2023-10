moritz.playlist: 2pac

Musik – Töne mit Zusammenhang, oder gerne auch ohne. Im Prinzip systematischer Krach. Jede*r hat schon mal Musik gehört, aber was ist die Geschichte hinter den einzelnen Stücken, auch Lieder genannt, und womit verbinden wir sie? Was lösen sie in uns aus und wer hat sie erschaffen? webmoritz. lässt die Pantoffeln steppen, gibt vor, was angesagt ist, und buddelt die versteckten Schätze aus. Unsere Auswahl landet in eurer moritz.playlist.

Wenn wir über die Geschichte des Hip-Hop sprechen, ist es nahezu unmöglich, Tupac Shakur (besser bekannt als 2Pac) zu übersehen. Sein Leben und seine Musik haben Generationen beeinflusst und inspiriert. Tupac war mehr als nur ein Rapper; er war ein Poet, Aktivist und eine kontroverse Figur, die die Welt der Musik in den 90er Jahren auf den Kopf stellte. Seine Musik war nicht nur Rhythmus und Reime, sondern eine kraftvolle Botschaft, die die Realitäten der Straße und die Herausforderungen der Gesellschaft widerspiegelte. Tupacs Texte waren kraftvoll und tiefgehend, seine Botschaften inspirierend und provokativ. Bist du bereit in die faszinierende Welt von Tupac Shakur zu reisen und diese zu erkunden?

Die frühen Jahre

Tupac Amaru Shakur wurde am 16. Juni 1971 in East Harlem, New York City, geboren. Sein Name, Tupac Amaru, war kein Zufall. Sein Name ‘Tupac Amaru’ stammt von dem peruanischen Revolutionsführer Túpac Amaru II, der für seinen Kampf gegen die spanische Kolonialherrschaft bekannt ist. Seine Mutter Afeni Shakur war eine außergewöhnliche Frau. Sie war nicht nur eine begabte Künstlerin, sondern auch eine leidenschaftliche Aktivistin, die sich für die Rechte der afroamerikanischen Gemeinschaft einsetzte. Sie war ein Mitglied der Black Panther Party, einer Organisation, die sich für soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung einsetzte. Afeni Shakurs Einfluss auf Tupac war spürbar, als er sich selbst später in seiner Musik für soziale Gerechtigkeit einsetzte. Auch widmete er sein Lied “Dear Mama” an sie.

Schon in seiner frühen Jugend zeigte Tupac außergewöhnliches schauspielerisches Talent. Er nahm an Theateraufführungen in der Harlem’s 127th Street Repertory Ensemble teil und beeindruckte das Publikum mit seiner Bühnenpräsenz. Diese Erfahrungen sollten später in seiner Musik und seinen Live-Auftritten sichtbar werden. Tupac war nicht nur nur ein Rapper; er war auch gleichzeitig ein Entertainer, der die Menschen mit seinen Worten und seinem Charisma in den Bann zog.

Aber seine Kindheit war nicht nur von Licht durchflutet. In seinen jungen Jahren erlebte Tupac auch die harten Realitäten des Lebens in den von Armut und Kriminalität geprägten Vierteln. Diese Erfahrungen prägten seine Musik und inspirierten ihn dazu, die sozialen Ungerechtigkeiten anzusprechen, die er um sich herum sah. Seine Texte wurden zu einem Spiegelbild der harten Realität, die viele Menschen in den benachteiligten Gemeinschaften Amerikas erlebten. Tupacs Kindheit und Jugendjahre waren geprägt von Widersprüchen, aber sie bildeten auch die Grundlage für sein späteres Schaffen. Seine familiären Wurzeln und die Einflüsse seiner Mutter, gepaart mit den Erfahrungen, die er auf den Straßen von East Harlem gemacht hatte, formten einen Künstler, der mehr als nur Musik machte – er schuf Kunst, die die Realitäten des Lebens einfing und in die Welt hinaustrug. Und so begann die Reise einer Legende, die die Welt des Hip-Hop für immer verändern würde…

Die Rap-Ikone: Tupac als Stimme einer Generation

Tupac Shakur betrat die Hip-Hop-Bühne in den späten 80er Jahren als er sich der East Coast Hip-Hop-Gruppe Digital Underground anschloss und brachte frischen Wind in die Rap-Szene. Sein Debütalbum “2Pacalypse Now”, das 1991 erschien, sorgte schnell für Aufsehen und löste Kontroversen aus. Seine Texte waren politisch aufgeladen und sprachen Probleme wie Rassismus, Armut und Ungerechtigkeit an. Tupac war ein Geschichtenerzähler, der mit seinen Texten die Realitäten der Straße in eindringliche Geschichten verpackte. Seine Musik war geprägt von einem tiefen sozialen Bewusstsein und einem unerschütterlichen Glauben an die Möglichkeit von Veränderung.

Sein zweites Album, “Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z.”, das 1993 veröffentlicht wurde, setzte Tupacs Entwicklung als Künstler fort. Dieses Album war eine Mischung aus sozialkritischen Tracks und energiegeladenen Party-Hymnen, die die Vielfalt seines Talents und seiner Botschaften zeigte. Shakur bewies, dass er in der Lage war, die gesellschaftlichen Probleme anzusprechen, ohne dabei den Spaß und die Feierlichkeit des Hip-Hop zu vernachlässigen.

Mit seinem Album “Me Against the World” aus dem Jahr 1995 schafft er dann den Durchbruch! Dieses Album gilt heute als eines seiner besten Werke und enthält Songs wie Dear Mama, in denen Tupac seine Gefühle und Gedanken gegenüber seiner Mutter auf eindringliche Weise ausdrückt. Ein pures lyrisches Meisterwerk.

Was Tupac Shakur von anderen Künstlern seiner Zeit abhob war seine Bereitschaft, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Seine Texte provozierten, forderten heraus und rüttelten die Hörer auf. Er schreckte nicht davor zurück, Themen wie Gewalt, Drogenmissbrauch und Ungerechtigkeit anzusprechen. Dieser aufrichtige, ungeschönte Ansatz gewann ihm sowohl Bewunderung als auch Kritik ein, doch er machte ihn zu einem der einflussreichsten Rapper seiner Generation. Der Künstler sprach diejenigen an, die sich an den Rand gedrängt fühlten, die Stimmlosen und die Unterdrückten. Seine Musik war mehr als nur Unterhaltung. Sie war ein Aufruf zur Veränderung und zur Überwindung der Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt.

Ghetto Gospel

In der schier unerschöpflichen Sammlung von Tupac Shakurs musikalischen Meisterwerken liebe ich ein Lied ganz besonders – Ghetto Gospel. Dieser Song ist nicht nur musikalisch mitreißend, sondern verbindet auch tiefgründige Texte mit einer eindringlichen Botschaft. In Ghetto Gospel nimmt Tupac die Hörer*innen mit auf eine Reise durch die Widrigkeiten des Lebens in den Ghettos Amerikas und verwebt dies mit einer universellen Botschaft der Hoffnung und des sozialen Wandels.

Das Besondere an diesem Lied ist meiner Meinung nach seine Fähigkeit, die Zuhörer*innen zum Nachdenken anzuregen und gleichzeitig zum Mitfühlen zu bewegen. Tupac schafft es, die harten Realitäten der Straße und die damit verbundenen Herausforderungen mit einer aufrichtigen Botschaft der Hoffnung zu verknüpfen. Er ruft zur Einheit und zur Überwindung von Rassismus und sozialer Ungerechtigkeit auf.

Das Lied ist auch ein Beispiel für Tupacs künstlerische Vielseitigkeit. Die Verwendung von Gospelsamples und der melodische Refrain verleihen dem Track eine einzigartige Atmosphäre, die sowohl ergreifend als auch mitreißend ist. Ghetto Gospel ist ein zeitloser Klassiker, der die sozialen Probleme seiner Zeit anspricht und gleichzeitig eine zeitlose Botschaft der Hoffnung und Veränderung übermittelt.

If I upset you, don’t stress

Never forget that God isn’t finished with me yet

I feel his hand on my brain

When I write rhymes, I go blind and let the Lord do his thing

But am I less holy

‘Cause I choose to puff a blunt and drink a beer with my homies?

Before we find world peace

We gotta find peace and end the war in the streets

My ghetto gospel Ghetto Gospel (2005)

Keep Ya Head Up

Kommen wir zum nächsten Lied, welches bei mir immer wieder für Gänsehaut sorgt. Unter den unzähligen Songs von Tupac ragt Keep Ya Head Up als ein besonderes Juwel hervor. Der Song ist nicht nur ein Rap-Song. Er ist eine Hymne an die Stärke und Hoffnung, die in den Herzen der Menschen liegen. Der Text ist ein kraftvolles Plädoyer für die Würde und den Respekt, den Frauen verdienen, und ein Aufruf zur Überwindung von gesellschaftlichen Herausforderungen. Tupac erhebt seine Stimme gegen Armut, die Auswirkungen von Drogen und Gewalt in den Gemeinden und ruft dazu auf, die Köpfe hochzuhalten und nach einem besseren Morgen zu streben.

Tupac macht Frauen Mut, sich gegen die Widrigkeiten des Lebens zu behaupten und sich selbst treu zu bleiben. Der Text des Liedes zeichnet ein eindrucksvolles Bild der Herausforderungen, mit denen viele Frauen konfrontiert sind, darunter Armut, die Erziehung von Kindern als alleinerziehende Mütter und die Gefahr von Gewalt. Der Rapper betont, dass Frauen Respekt, Liebe und Unterstützung verdienen.

Das Lied ist eine Erinnerung daran, dass, selbst wenn das Leben schwierig ist, es immer einen Grund gibt, den Kopf hochzuhalten und für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Die Mischung aus einfühlsamen Texten und der souligen Melodie verleiht Keep Ya Head Up eine zeitlose Qualität. Dieser Song ist ein Zeugnis für Shakurs bemerkenswerte Fähigkeit, nicht nur Beats und Reime zu schaffen, sondern auch tiefgehende Botschaften, die Herzen und Köpfe berühren und inspirieren.

And since we all came from a woman

Got our name from a woman and our game from a woman

I wonder why we take from our women

Why we rape our women, do we hate our women?

I think it’s time to kill for our women

Time to heal our women, be real to our women

And if we don’t we’ll have a race of babies

That will hate the ladies, that make the babies

And since a man can’t make one

He has no right to tell a woman when and where to create one

So will the real men get up

I know you’re fed up ladies, but keep your head up Keep Ya Head Up (1993)

Wenn du Tupacs Musik noch nicht gehört haben, ist es jetzt an der Zeit dies zu tun! Und wenn du bereits ein Fan bist, lohnt es sich seine Alben erneut anzuhören, um die Tiefe seiner Botschaften zu entdecken. Shakur mag nicht mehr unter uns weilen, aber seine Musik und sein Erbe werden für immer fortleben. Die Geschichte von Tupac Shakur ist die eines Künstlers, der sich nicht scheute, die Wahrheit zu sagen, und der die Welt verändern wollte. Seine Worte und Botschaften sind nach wie vor lebendig und inspirieren Menschen weltweit. Seine Musik wird immer in den Herzen und Köpfen seiner Fans weiterleben.

Shakurs Einfluss ist unbestreitbar. In seinen eigenen Worten sagte er 1994 in einem Interview mit MTV:

I’m not saying I’m gonna rule the world or I’m gonna change the world, but I guarantee that I will spark the brain that will change the world. (1994)

Wer weiß, vielleicht, genau wie er es prophezeite, wird die von ihm entzündete Flamme eines Tages die Welt verändern.