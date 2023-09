Interkultureller Sporttag – „Sport für Jedermann”

Am 24. September findet im Rahmen der Interkulturellen Wochen in Greifswald der sogenannte Interkulturelle Sporttag statt und bietet allen Leuten ein buntes und vielfältiges Angebot an Sportevents. Was euch genau alles erwartet, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Vollgepacktes Programm:

Seit dem 18. September sind die Interkulturellen Wochen im Gange und laden unter dem Motto „Neue Räume” zu mehr als 40 verschiedenen Programmpunkten für Alt und Jung ein. Am Sonntag den 24. September findet im Rahmen dieser Themenwochen der Interkulturelle Sporttag statt. Geworben wird mit dem Spruch „Sport für Jedermann” und jede Menge Aktivitäten. Von einem Sportfest und einem Jahrmarkt bis hin zum Kanufahren und auch Rollstuhlbasketball ist alles dabei. Zudem wird es auch wieder ein Fußballturnier geben, welches mittlerweile zu einer fortwährende Tradition geworden ist. Der Standort des Turniers wechselt jedes Jahr, um möglichst vielen Fußballaffinen aus dem kompletten Landkreis die Möglichkeit zu geben, sich bei dem Turnier auszutoben. Das volle Programm findet ihr im Anschluss.

Programm:

Interkulturelles Fußballturnier im Soccer-Court:

Austragungsort: Sportplatz alte CDF-Halle, Usedomer Weg

Beginn: 9:30 Uhr

Spieleranzahl: 3 + 2 Wechselspieler

Integratives Sportfest:

Austragungsort: Neue Sporthalle an der Caspar-David-Friedrich-Schule

9:30 Uhr: Eröffnung

9:40 Uhr: Erwärmung mit Musik

10:00 Uhr: Sport- und Bewegungsangebote (z.B. Korbball, Büchsenwurf, Kuhhockey, Curling, Weitwurf mit dem Medizinball, Trommeln)

13:00 Uhr: Siegerehrung mit Urkunden und Medaillen

13:30 Uhr: Abschluss mit Tanz und Bewegung

Basketballturnier/Mix:

Austragungsort: Arndt-Sporthalle

Eröffnung: 10 Uhr

Spieleranzahl: 6 Spieler*innen ab 7. Klasse

Spielmodus: wird vor Ort geklärt, abhängig von der Anzahl der Teilnehmer*innen

Ausrichter: Greifswalder Sportgemeinschaft 01 e.V.

Rollstuhl-Basketballturnier:

Austragungsort: Arndt-Sporthalle

Eröffnung: 10 Uhr

Spieleranzahl: 6 Spieler*innen ab 7. Klasse

Spielmodus: wird vor Ort geklärt, abhängig von der Anzahl der Teilnehmer*innen

Ausrichter: Greifswalder Sportgemeinschaft 01 e.V.

Denkt daran eure eigenen Hallenschuhe mitzunehmen! Für weitere Infos checkt gerne die Website des Kreissportbund Vorpommern-Greifswald aus.

Beitragsbild: Moses Malik Roldan auf Unsplash