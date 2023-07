Open Mic – Ein neuer moritz.medien-Podcast

Die moritz.medien bringen einen neuen Podcast an den Start: Bei “Open Mic” spielt ihr – die Studierenden der Universität Greifswald – die Hauptrolle. Das Konzept des neuen Podcasts und was ihr in den ersten beiden Episoden erwarten könnt, erfahrt ihr hier.

Die moritz.medien veröffentlichen einen neuen Podcast. Und ihr, die Studierenden unserer Uni, könnt euch beteiligen!

Immer öfter produzieren Studis der Universität Greifswald Podcast-Episoden in Seminaren, zum Beispiel als Prüfungsleistung. Und häufig sind diese Podcast-Episoden so gut produziert und so interessant, dass es schade wäre, wenn sie auf dem Laptop eurer Seminarleiter*innen verenden. Hier soll Open Mic Abhilfe schaffen: Es ist ein Podcast von Studierenden für Studierende. Der neue Podcast bietet die Plattform, auf der von Studierenden produzierte Podcast-Episoden veröffentlicht werden.

Ihr habt Interesse, eure Podcast-Episode im “Open Mic”-Podcast zu veröffentlichen? Kontaktiert uns unter web-podcast@moritz-medien.de!

Wenn ihr diesen Beitrag lest, sind bereits zwei Episoden online gegangen.

Folge 1: Askese & Konsum

Die erste Folge von Open Mic ist eine spannende kleine Reportage mit Interviewausschnitten zum Thema Askese & Konsum. Anna, Hannah und Noah setzen sich praktisch-theologisch mit der widersprüchlichen Beobachtung auseinander, dass wir in einer von Überfluss geprägten Konsumgesellschaft leben, in der säkulare und religiöse Praktiken sich aber in Verzicht üben – sei es aus spirituellen, ethischen oder ästhetischen Gründen.

Ihr findet den Podcast auf allen Podcast-Plattformen. Unter anderem hier auf Apple Podcasts …

… und hier auf Spotify:

Folge 2: Widerstand in der Psychotherapie

In der zweiten Episode sprechen Klara und Kirstin (beide sind Redakteurinnen beim web.moritz) über den mentalen Widerstand bei Psychotherapien. Wie Therapeut*innen mit ihm umgehen und wie man Widerstand psychoanalytisch und sprachwissenschaftlich betrachten kann.

Hier hört ihr die zweite Folge auf Apple Podcasts …

… und hier auf Spotify: