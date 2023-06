Ein akademisches Highlight: 24h-Vorlesung in Greifswald

Am 23. und 24. Juni gibt es in und um den Ernst-Lohmeyer-Platz 6 wieder die geballte Ladung Wissen. Von Freitag bis Samstagnachmittag werden euch Vorträge und Workshops aus den verschiedensten Bereichen die Möglichkeit geben, über euren eigenen Tellerrand hinauszuschauen.

Starten wird die diesjährige Ausgabe der 24h-Vorlesung am Freitag um 15 Uhr mit Prof. Thomas Mettenleiter, der uns einen Einblick in die Welt der Viren geben wird. Die Relevanz dieses Themas ist in den letzten drei Jahren wohl allen bewusst geworden.

Aber nicht nur die Themen sind breit gefächert, auch die Vortragenden und die Gäste haben die unterschiedlichsten Hintergründe. Die Gründer des Duschbrockens, der Autor Markus Thielemann oder die Wissenschaftsjournalistin Pia Kabitzsch sind nur einige der vielen interessanten Redner*innen in den 24 Stunden. Eine besondere Premiere gibt es um 00:30 Uhr: Dr. Gordon Grubert, der für die digitale Infrastruktur unserer Uni sorgt, referiert über das Rechenzentrum der Universität. Wer den “Mann hinter den Mails” und seine Tätigkeit also einmal genauer kennenlernen möchte, sollte sich in Hörsaal 3/4 einfinden.

Selbst mitten in der Nacht könnt ihr noch selbst aktiv werden: Bei der Powerpoint-Karaoke in der Kiste oder beim Häkeln im Hörsaal sind alle Nachteulen herzlich willkommen. Die notwendige Stärkung zwischen den Aktivitäten und Vorträgen gibt es beim AStA-Abendessen um 19 Uhr am Freitag sowie beim Frühstuck ab 6 Uhr am Samstagmorgen, jeweils im Eingangsbereich am Ernst-Lohmeyer-Platz 6.

Aber warum gibt es die 24h-Vorlesung eigentlich an der Universität Greifswald? Vor 20 Jahren wurde die Aktion ins Leben gerufen, um gegen Stellenstreichungen an der Universität zu protestieren. Aus diesem Protest hat sich eine Tradition entwickelt, die den Studierenden und Interessierten einen Blick in neue, unbekannte Themenfelder ermöglicht.

Wer die ganze Bandbreite der 24-Vorlesung nachlesen will, gelangt hier zum Programm. Am Ende der Seite werden die einzelnen Vortragenden noch einmal genauer vorgestellt.

Was? 24h-Vorlesung der Universität Greifswald Wo? Hörsäle am Ernst-Lohmeyer-Platz 6 Wann? Von Freitag, 23.6 ab 15 Uhr bis Samstag, 24.6 um 15 Uhr

Beitragsbild: Anne Frieda Müller