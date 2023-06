Fête de la Musique 2023 – Der längste Tag des Jahres steht an

Der Sommer hat Greifswald erreicht und die Tage werden auch so langsam immer länger. Am 21. Juni 2023 findet wie jedes Jahr wieder weltweit die Fête de la Musique statt. Zahlreiche Amateur- und Berufsmusiker*innen, Performer*innen im Bereich Musik sowie DJs werden honorarfrei den kalendarischen Beginn des Sommers einläuten. Was euch für ein Programm in Greifswald erwartet, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Musik für alle – umsonst & draußen“

Die erste offizielle Fête de la Musique fand am 21. Juni 1982 in Paris statt und wurde vom damaligen französischen Kulturminister Jack Lang ins Leben gerufen. Mittlerweile sind es mehr als 500 Städte überall auf der Welt, die den Beginn des Sommers feiern. Der 21. Juni kennzeichnet den kalendarischen Sommerbeginn und den längsten Tag des Jahres. Die Sommersonnenwende sorgt dafür, dass sich die Nordhalbkugel wieder stärker von der Sonne abwendet und in Richtung Äquator wandert, wodurch letztendlich die Tage wieder länger werden. Um den Beginn der Sommerzeit zu feiern, performen unzählige Musiker*innen an allerlei Orten. Auch in Greifswald wird der Sommer wieder musikalisch begrüßt auf einer Vielzahl an Bühnen in der ganzen Stadt. Der GrIStuF e.V. organisiert dabei in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partner*innen ein buntes und breit aufgestelltes Programm. Neben der Hauptbühne bei der STRAZE werdet ihr noch 10 andere Bühnen in der Stadt finden. Dazu gehören unter anderem die klex-Bühne, die fLANK-Bühne oder die radio 98eins-Bühne. Zudem ist ab 22 Uhr eine Aftershow-Party geplant mit diversen Acts im Geologenkeller, im Club9 und in der ROSA.

Der Eintritt auf alle Bühnen ist traditionsgemäß kostenfrei. Im Folgenden habt ihr nochmal einen detaillierteren Überblick über das komplette Programm am 21. Juni:

GrIStuF-Hauptbühne 15:00 The Broken Rats Collective

16:00 Timo Pankau

17:30 Sebastian der Saubere

19:00 Internet Baby

20:30 MINK (STRAZE: Stralsunder Str. 10/11) GrIStuF-Teppichbühne 14:00 Sane’s Medicine

15:00 Kara.Bina

16:00 Drawis

17:00 Samuel Breuer & Tomas Rimeika

18:00 Solala (In der Knopfstraße vor der Stadtbibliothek)

klex-Bühne 16:00 MEVEN

17:00 Propheten des Wahnsinns

18:00 Vodka Revolte

19:00 Torfheads (Jugendzentrum klex, Lange Straße 14) Bühne auf der Domwiese 18:30 – 20:00 Blasorchester Greifswald Das Greifswalder Blasorchester spielt moderne sinfonische Blasmusik von James Last, Herb Alpert, Santana, Elton John, Michael Jackson, Robbie Williams und vielen mehr. (Domstraße)

fLANK-Bühne 15:00 Heyam El-hassoun (Singer/Songwriter)

16:00 JAEEM (Cover + Jam)

17:00 fLANK (Rock)

18:00 DJ Bongo Karl (Arabic Downtempo) (Imbiss Bagdad Döner Ecke Wall/Fleischerstraße) radio 98eins-Bühne im St. Spiritus 16:00 Opernale Hafenduo

17:30 Bob Beeman im Stormbird Trio

18:45 muuske

20:00 New Way To Escape

21:15 Tomorrow´s Gone (Kulturzentrum St. Spiritus, Lange Straße 49/51)

Musikfabrik-Bühne 14:00 – 18:00 DJ Anja Tomschitz & Bands der Musikfabrik (An der Mensa am Schießwall 1-4) Lumaris-Bühne 14:00 Magpie

15:30 Solévida

17:00 Anja Tomschitz

18:30 Moon In My Pocket

20:00 Adept (Vor dem Landesmuseum in der Rakower Straße 9)

Greifmusic-Bühne 16:30 NoLimHits der Greifswalder Pop Chor

17:30 Heavy Rotation

18:30 Yorick Martins

19:15 Sons of Griffin

20:15 Silver Dice (Musikschule Greifmusic in der Hans-Fallada-Straße 20) Kinky Mush x Obstinsel 12:00 Tussi (Kinky Mush)

13:00 Málumà (Kinky Mush Friends)

14:00 Esa (Kinky Mush)

15:00 Obstinsel

16:00 Nick J. Heim (Am Ausbildungscafé des Berufsbildungswerks Greifswald in der Pappelallee 2)

Kinder-Fête in der SchwalBe 14:00 – 17:00 DJ Stephan von Acoustic Lights Mit Hüpfburg & Sportgeräte, Bubble Tea, Kuchen, Eis uns jede Menge Spaß (SchwalBe – Schönwalder Stadtteil- und Begegnungszentrum in der Maxim-Gorki-Straße 1)

Aftershow-Party ab 22 Uhr:

Geologenkeller- In der Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 17

Ab 22:00 DJ Arcos (80er uns 90er)

C9 – “Electrical Lyrification” in der Rubenowstr. 4

22:00 Kinky Mush (Tech House x Melodic Techno)

00:00 Obstinsel (Sing Along Techno)

02:00 Noco (Hard Techno x Schranz)

ROSA in der Bahnhofstr. 44

Frau Mü & nnyngi

Odysseas Khalifa & Leon Ziener

Das Wichtigste auf einen Blick:

Was? Fête de la Musique in Greifswald

Wann? Mittwoch, den 21. Juni, ab 12 Uhr

Wo? In ganz Greifswald

Programm? Das gesamte Programm und weitere Infos findet ihr nochmal auf der Internetseite zur Fête beim GrIStuF e.V.

Beitragsbild: GrIStuF e.V