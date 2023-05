Greifswalds Sportbox im Test

So langsam kommt auch in Greifswald der Frühling an. Sonne und Wärme ziehen uns ins Freie. Warum also nicht auch das Workout aus der stickigen Muckibude an die frische Luft verlegen? Das ist in Greifswald mit der neuen Sportbox möglich, die am Sportplatz Hansering zu finden ist. Der webmoritz. hat den Test gemacht und zeigt, was euch erwartet.

Mit der App in die Box

Die Betreibenden der Sportbox werben mit kostenfreiem Training, das durch das Konzept möglich ist. Einen kleinen Haken gibt es jedoch: Neben eurem Handy und der Sportbox-App braucht ihr fünfzig Cent, die als einmalige Anmeldegebühr zu entrichten sind. Das hat mich beim ersten Mal etwas verwundert, die App bietet aber zumindest viele Zahlungsmöglichkeiten. Ebenso sind nicht wenige persönliche Daten bei der Erstellung des Profils abzugeben, die laut den Betreibenden aber datenschutzkonform gespeichert sind und auch dafür sorgen, dass Vandalismus und Diebstahl nachzuverfolgen sind.

Im nächsten Schritt muss auf einer Karte die gewünschte Sportbox ausgewählt werden. Auffällig: Greifswald ist der einzige Standort in den neuen Bundesländern, während im Rest Deutschlands sowie in den Niederlanden und der Schweiz sehr viele größere Städte ausgestattet sind. Ist die richtige Box ausgewählt, können Zeitslots gebucht werden. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass es kein Problem ist, auch unmittelbar vor Trainingsbeginn die gewünschte Zeitspanne zu buchen.

Orte, an denen eine Sportbox verfügbar ist

Für jede*n ist etwas dabei

Durch einen Klick in der App öffnet sich die Sportbox und eine große Variation von Sportgeräten offenbart sich. Fein sortiert und in gutem Zustand befinden sich dort Springseile, Widerstandsbänder, eine Koordinationsleiter und Markierungshütchen. Für die an Krafttraining Interessierten liegen Medizinbälle und Kettlebells in unterschiedlichen Gewichtsklassen bereit, um für den nächsten Muskelkater zu sorgen. Wer seinem Körper lieber auf die etwas sanftere Art und Weise etwas Gutes tun möchte, kann dies mit Yogamatten oder einer Blackroll tun. Letzteres ist eine Faszienrolle, welche die Durchblutung und Nährstoffversorgung der Muskeln verbessert.

Das Innere der Sportbox

Für jedes der Geräte gibt es Trainingsvideos in der App, die ebenfalls kostenlos zur Verfügung stehen. Ich habe das Ganzkörper-Warmup sowie das Ganzkörpertraining mit dem Medizinball getestet und war danach wirklich ausgepowert. Im Allgemeinen sind die Übungen leicht zugänglich und gut erklärt. Die Gefahr bei diesem Training ist jedoch, dass Unerfahrene mit zu hohem Gewicht trainieren. Trainer*innen wie im Fitnessstudio, welche dann die richtige Ausführung zeigen, gibt es hier natürlich nicht.

Was besonders positiv hervorgehoben werden kann ist das Erste-Hilfe-Set, dass bei kleineren Verletzungen gute Hilfe leistet. Auf der SportBox befindet sich eine Solarzelle, sodass die Kameras innerhalb der Box, die nach jedem Training die Vollständigkeit des Equipments prüfen, umweltfreundlich ihren Job erledigen können.

Fazit

Das Konzept der Sportbox ist überzeugend und ein einfacher Weg, Sport für alle zu ermöglichen. Die zentrale Lage am Sportplatz Hansering ist gut gewählt. Angesichts der dort vorhandenen Fuß- und Basketballplätze wäre es wünschenswert, Bälle für diese Sportarten verfügbar zu machen. Wahrscheinlich möchte kaum jemand mit einem 20 Kilo Medizinball aufs Tor schießen. Es bleibt zu hoffen, dass sich trotz der vermutlich höheren Nutzung im kommenden Sommer niemand am Inhalt bereichert oder die Box verunstaltet. Einem gesunden und aktiven Sommer für Körper und Geist kann so nichts mehr im Wege stehen.

Beitragsbilder: Simon Fortmann