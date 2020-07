Online-Spielkiste der Greifswalder RollenspielCon „RyckSpiel“

An alle, die dieses Wochenende noch nichts vorhaben: Diesen Samstag könnt ihr mal was Neues ausprobieren. Für sowohl Neulinge als auch für erfahrene Rollenspieler findet am 18.07. um 12 Uhr eine sogenannte Spielkiste auf dem RyckSpiel-Discord-Server statt. So könnt ihr auch trotz der COVID-19-Problematik neue Leute kennenlernen und euch mal das Hobby des Pen-&-Paper-Rollenspiels näher ansehen. Weil die Veranstaltung ja online stattfindet, haben es die schüchternen Leutchen unter euch auch leichter. Ich selbst habe vor zwei Jahren die RyckSpiel-RollenspielCon hier in Greifswald besucht und war ebenso völlig unerfahren was Tabletop und Pen & Paper angeht. Wenn ihr meinen Erfahrungsbericht lesen wollt, findet ihr den hier. Zugegeben, eine ganze Con ist natürlich größer und auch eine Partie Tabletop werdet ihr am Samstag wohl nicht spielen können. Corona und so. Dennoch empfehle ich euch, das Ganze mal auszuprobieren. Wenn ihr euch alleine nicht traut, dann bringt ruhig Freunde mit. Man kann eine Menge Spaß haben und die Leute sind auch alle sehr freundlich und aufgeschlossen.

Für weitere Informationen und einen Link zum Discord-Server: http://ryckspiel.de/

Der Link zu meinem Erfahrungsbericht: https://webmoritz.de/2018/10/24/von-einem-der-auszog-das-rollenspielen-zu-lernen/

Beitragsbild: RyckSpiel