Ankündiger zur Gremienwahl 2020

Heute gehen die Listen mit den Wahlvorschlägen der Studierenden die sich für StuPa, Senat, FSR und FakRat Bewerben möchten raus.

In den kommenden Tagen werden auch wir diese Listen bekanntgeben.

Wie jedes Jahr bekommen diese Studierenden die Möglichkeit sich einmal vorzustellen. Dafür werden wir ab Sonntag (15.12) für Euch einen Fragebogen freischalten, den Ihr über unsere Website erreicht.

Am 15.12. von 15 – 18 Uhr und am 17.12. von 16 – 18 Uhr haben die Bewerber*innen für das StuPa zudem wieder die Möglichkeit ein kleines Video bei moritz.tv aufzunehmen. Diese Aufnahmen finden wie immer in unserer gemütlichen Redaktion statt.

Beitragsbild: JD