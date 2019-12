advents.kalender 2019: 7. Türchen – Alternative zum Weihnachtsmarkt?

Die Adventszeit hat begonnen und in Greifswald herrscht wieder ein buntes Treiben. Vor allem auf dem Marktplatz ist durch die vielen Stände und Fahrgeschäfte unschwer zu erkennen, dass Weihnachten vor der Tür steht.

Eine ruhigere Alternative erwartet euch direkt neben dem Markt im alten Rathauskeller, denn hier könnt ihr euch auf dem Kunsthandwerkermarkt treiben lassen. Ein paar moritz.menschen waren schon mal da und haben mit der Kamera einige Impressionen eingefangen.

Wer nun also Lust bekommen hat, selbst einmal im Gewölbekeller nach neuen Lieblingsstücken zu stöbern, kann dies jedes Adventswochenende freitags von 14-20 Uhr und samstags und sonntags von 11-20 Uhr tun. Und am Samstag den 7. Dezember (also heute!) geht das sogar bis 24 Uhr.

Vielleicht findet ihr ja das ein oder andere Stück, welches mit viel Liebe und hier in der Region handgefertigt wurde. Also eine wunderbare Alternative neben den herkömmlichen Amazon Geschenken, die man ja auch erst nach der Bestellung begutachten kann.