Mimimi-Mittwoch: Radfahrende

Wut, Hass, Zorn: all diese Gefühle verbindet man so manches Mal mit seinen Mitmenschen. Genau für solche Momente ist diese Kolumne da. Wann immer wir uns mal gepflegt über Leute auslassen, lest ihr das hier.

Heutiges Thema sind also Radfahrende. Davon gibt es in Greifswald ja genug. Umweltfreundliche und sportliche Menschen, die sich achtsam über die Straßen, Radwege und Bürgersteige bewegen.

Wenn es doch nur so wäre!

Stattdessen sausen irgendwelche Irren, mit dem Todesmut eines japanischem Kamikaze Piloten durch die Gegend. Wie von der Tarantel gestochen beschleunigen sie so schnell es geht, dabei macht so mancher nicht mal vor roten Ampeln oder Fußgängern halt. Getreu dem Motto “Wer bremst verliert” gibt es für diese Rowdys kein Halten.

Doch es muss nicht immer schnell zugehen

Auch langsame Radfahrende sind eine wahre Plage. Der Geschwindigkeit einer französischen Rennschnecke gleich, schleichen sie vor einem umher. Pro Minute mache ich schlafend noch mehr Atemzüge als ihr Tritte in die Pedalen eures Drahtesels. Wenn ihr schon nicht schneller als ein Fußgänger seid, dann geht doch wenigstens auch zu Fuß und nehmt einem nicht die Plätze am Fahrradständer weg!

Dann wären da noch die Abgelenkten

Sei es nun das Aufnehmen von Sprachnachrichten per Smartphone, ein fixes Telefonat oder das Einstellen der Playlist für die optimale Beschallung. Es ist mir völlig Latte, warum ihr nicht nach vorne seht. Oder auch mal zur Seite bzw. nach hinten beim Abbiegen. Furchtbar seid ihr so oder so!

Oder kennt ihr diejenigen, die euch auf der gleichen Seite entgegenkommen?

In Deutschland fährt man ja auf der rechten Straßenseite. Wenn ich also ganz entspannt einen Radweg nutze und mir jemand entgegenkommt dann halte ich mich rechts. Vielleicht bremst man auch ein wenig ab und achtet darauf, möglichst nicht an einer Engstelle aneinander vorbeizufahren. Doch leider läuft das nicht so ab. Stattdessen rauscht mein Gegenüber nur gnadenlos weiter. Wenn ich dann auf die Idee komme auszuweichen, hat mein Gegenüber ebenfalls diese Idee. Zwei Dumme ein Gedanke. Das geht dann noch ein oder zweimal so und kurz bevor wir beide zum lebenden Equivalent zweier Crashtest Dummies werden, bremst mindestens einer von uns. Ein ordentliches Herumreißen des Lenkers noch dazu und schon ist der Unfall vermieden. Freut mich immer wieder, wenn durch Rücksichtnahme alles gut laufen würde, man sich aber lieber für die weniger durchdachte Alternative entscheidet. Geht doch nichts über einen kleinen Beinaheunfall, um den Kreislauf in Schwung zu bringen.

Die Schlimmsten kommen erst noch…

Was mir kein bisschen einleuchtet, ist, warum es Menschen gibt, die im Dunkeln ohne Licht fahren. Es wäre mir ja auch schnurzpiepegal, wenn ihr im Dunkeln einsam und allein den Asphalt küsst. Aber ich hab halt keine Lust meine Hände einem Extrempeeling zu unterziehen, nur weil ein paar Volldeppen nicht imstande sind einen kleinen Handgriff zu tätigen. (Meine Lampe ist kaputt und solches blabla zählt nicht. Wenn euer Herd nicht funktioniert fangt ihr ja auch nicht an in der Wohnung eine Feuerstelle zu bauen.)

Doch was tun?

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. So steht es zumindest in der StVO. Ich weiß, das Fußgängerdiplom und die Fahrradprüfung damals in der Grundschule sind lange her. Aber wir wollen doch alle pünktlich und vor allem unfallfrei ans Ziel kommen. Deshalb denkt immer schön daran, auf eure Mitmenschen zu achten. Der oder die Klügere gibt nach. Und die klügsten Köpfen tragen sogar Helme.

Gibt es nervige Dinge an Radfahrenden, die wir vergessen haben? Schreibt uns doch eure Ergänzungen oder Aufreger über Radler*innen in die Kommentare. Beim nächsten Mal regen wir uns über Weihnachten auf und keine Sorge, bald knöpfen wir uns auch Autofahrende vor.

Gifs von Tenor:

https://tenor.com/view/anime-cartoon-japanese-biking-gif-9404462

https://tenor.com/view/travelling-in-slow-motion-chill-biking-biking-with-friends-slow-motion-gif-14639334

https://tenor.com/view/no-left-biking-bikers-look-at-all-gif-13888516

https://tenor.com/view/lauchin-biking-wasted-gif-8833430



Gif von Giphy: https://giphy.com/gifs/goiupui-bike-mascot-pG0bel9vcNKqYKmSfO



Beitragsbild: Felix Michau

Banner: Julia Schlichtkrull