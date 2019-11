Klotzen, nicht kleckern

Gestern (am 11. November 2019) hat sich in Greifswald ein neuer Verein gegründet: der makerspace Greifswald. Es handelt sich dabei um einen Zusammenschluss von technikbegeisterten Menschen, die gemeinsam an unterschiedlichen handwerklichen Projekten arbeiten wollen.

Von Elektronik und Programmierung über Kunst und Fotografie bis hin zu Holz- und Metallbearbeitung soll für alle Interessierten ein Ort geschaffen werden, wo man sich verwirklichen kann. Hierfür befinden sich entsprechende Räumlichkeiten und Werkstätten in einer Schiffshalle in Ladebow im Aufbau. Zukünftig sollen Workshops für 3D-Druck, Löten, Schweißen, Schmieden, Siebdruck, analoge Fotografie und mehr in der Halle stattfinden.

Das nächste Treffen findet heute Abend (12. November 2019) um 18 Uhr in der Huschecke statt.

Kontakt:

mail: mitmachen@greifswald.space

facebook: makerspacehgw

instagram: makerspacehgw

Beitragsbild: Jonathan Dehn