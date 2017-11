Beide Redaktionen werden zwischendurch gemeinsam essen. Für Verpflegung ist also gesorgt.

GUTE GESTALTUNG - LIEBES LAYOUT Parallel zum TV-Workshop findet auch wieder unser Gestaltungsworkshop statt: Du wolltest schon immer wissen, was gute Gestaltung ausmacht. Welche Regeln zu befolgen sind und welche Tipps und Tricks Gestalter nutzen, um schnell zum Ziel zu gelangen? Dann besuche den Workshop des moritz.magazins. Diesmal haben wir ganze zwei Tage Zeit, um gemeinsam produktiv zu werden. Wir werden unter anderem für jeden Anwesenden ein Logo, eine Visitenkarte und ein Poster erstellen. Es empfiehlt sich ein Notebook mit InDesign mitzunehmen. Die Testversion kann auf der Adobe Seite für einen Monat heruntergeladen werden. Andere Optionen können mit uns im Voraus besprochen werden.

SCHÖNER SCHNITT - FANTASTISCHER FILM Du möchtest wissen, was man bei einer Kamera einstellen muss, damit das Bild schön wird? Was es bedeutet den "Ton zu angeln"? Oder willst einfach Mal wissen, wie es ist, vor der Kamera zu stehen? Bei unserem Einführungsworkshop von moritz.tv am Samstag oder Sonntag lernst du das alles! Nach einem kurzen Theorieteil, produzieren wir gemeinsam Beiträge, bei dem ihr die Ton-, Kamera- und Schnittarbeit kennenlernt.

Unmittelbar nach Vergabe der Publikumspreise wird der Literaturpreis M-V durch die Fachjury an den Preisträger verliehen.

Neben dem Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern werden bis zu drei Publikums­preise vergeben. Auf Grundlage der Einsendungen lädt die Fachjury FinalistInnen zu einer öffentlichen Lesung ein, aus denen das Publikum die Preisträger ermittelt. Mit der Auslobung der Publikumspreise verbindet sich der Wunsch, möglichst viele an der Literatur interessierte Menschen bei der Wahl der Preisträger zu beteiligen und neue Freunde für die Literatur zu gewinnen. Die Publikumspreise sind mit 1.000, 500 und 300 Euro dotiert, zudem besteht die Möglichkeit, eine Auswahl der Texte der Nominierten für den Publikumspreis in einer Anthologie des freiraum-verlages zu veröffentlichen.

Der Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern umfasst einen kostenfreien einmonatigen Arbeitsaufenthalt im Künstlerhaus Lukas mit einem Stipendiengeld in Höhe von 2.000 Euro, eine Lesereise durch die Literaturzentren Mecklenburg-Vorpommerns sowie eine Publikation im freiraum-verlag.

Seit 2016 verleihen fünf Institutionen in Mecklenburg-Vorpommern einen gemeinsamen Literaturpreis: Das Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop, das Literaturhaus Rostock, das Literaturzentrum Vorpommern im Koeppenhaus in Greifswald und der freiraum-verlag in Greifswald vergeben in Kooperation mit dem Literaturrat M-V e.V. den Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern. Dieser würdigt und unterstützt das herausragende literarische Schaffen von Autor*innen in und aus Mecklenburg-Vorpommern. Vergeben wird er in diesem Jahr von einer dreiköpfigen Fachjury am 4. November 2017 im Rahmen der Lesung der FinalistInnen in Greifswald. Der Literaturpreis, der jährlich vergeben wird, umfasst neben dem Jury- bis zu drei Publikumspreise.

Die Redaktionssitzung des webmoritz. findet in der Vorlesungszeit jeden Mittwoch um 18:30 Uhr statt.

Die Redaktionssitzung von moritz.tv findet in der Vorlesungszeit jeden Mittwoch um 20:15 Uhr statt.

Das Studierendenparlament tagt in der Regel alle zwei Wochen.

Bei Rückfragen wende Dich bitte an asta_studium@uni-greifswald.de oder folge AStA Universität Greifswald auf Facebook!

Die 24h-Vorlesung wird 15 Jahre alt! Nach einer Eröffnung durch Petra Pau, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, warten auf Euch interessante, informative und spannende Vorträge zu den verschiedensten Themengebieten. Die Vorlesung beginnt um 18 Uhr und endet ebenfalls um 18 Uhr, oder alternativ mit einer Führung durch die Sternwarte. Das aktualisierte Programm findet Ihr auf unserer Website asta.uni-greifswald.de Und für diejenigen, die mit uns die Nacht durchgemacht haben, bietet der AStA ein Frühstück an.

Antrag auf Umbenennung der Universität Vorlage der Änderung der Grundordnung an den Erweiterten Senat

Die Redaktionssitzung vom moritz.magazin findet in der Vorlesungszeit jeden Montag um 19:30 Uhr statt.

Die Sitzung Nach Sperrung TO findet um 18:00 Uhr im Bürgerschaftssaal des Rathauses statt für folgende Gremien : Bürgerschaft

Meeting Bürgerschaft Nach Sperrung TO

moritz.magazin Layoutwoche mm133

Rubenowstraße 2B, 17489 Greifswald, Deutschland See more details

Meeting Ortsteilvertretung Ostseeviertel Nach Sperrung TO Meeting Ortsteilvertretung Ostseeviertel Nach Sperrung TO @ 18:00 - 20:00

"White House" - 0010 - Kooser Weg 1 Greifswald Die Sitzung Nach Sperrung TO findet um 18:00 Uhr im "White House" statt für folgende Gremien : OTV Ostseeviertel See more details

Meeting Ortsteilvertretung Riems Nach Sperrung TO Meeting Ortsteilvertretung Riems Nach Sperrung TO @ 19:00 - 21:00

Jugendclub Riems - 0510 - Hauptstraße 1 Greifswald - Insel Riems Die Sitzung Nach Sperrung TO findet um 19:00 Uhr im Jugendclub Riems statt für folgende Gremien : OTV Riems See more details

Redaktionssitzung moritz.magazin Redaktionssitzung moritz.magazin @ 19:30 - 21:00

Die Redaktionssitzung vom moritz.magazin findet in der Vorlesungszeit jeden Montag um 19:30 Uhr statt.

14 Meeting Ortsteilvertretung Wieck/Ladebow Nach Sperrung TO Meeting Ortsteilvertretung Wieck/Ladebow Nach Sperrung TO @ 19:00 - 21:00

Sitzungsraum Ladebow - 1010 - Max-Reimann-Straße 13 A Greifswald/ Ladebow Die Sitzung Nach Sperrung TO findet um 19:00 Uhr im Sitzungsraum Ladebow statt für folgende Gremien : OTV Wieck/Ladebow See more details

Meeting Ortsteilvertretung Eldena Nach Sperrung TO Meeting Ortsteilvertretung Eldena Nach Sperrung TO @ 19:30 - 21:30

Klosterschenke - 0630 - Wolgaster Landstraße 27 Greifswald-Eldena Die Sitzung Nach Sperrung TO findet um 19:30 Uhr im Klosterschenke statt für folgende Gremien : OTV Eldena See more details

Stupa Stupa @ 20:00 - 00:00

Das Studierendenparlament tagt in der Regel alle zwei Wochen.

15 Senatssitzung Senatssitzung @ 14:00 - 16:00

Konferenzraum, Hauptgebäude, Universität Greifswald, Domstraße 11, 17489 Greifswald, Germany Vorläufige Tagesordnung

Hochschulöffentlicher Teil

TOP 1: Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der TO

TOP 2: Protokollkontrolle (Protokollentwurf vom 20.09.2017)

TOP 3: Informationen des Rektorats

TOP 4: Informationen der Senatsvorsitzenden

TOP 5: Antrag auf Umbenennung der Universität

Vorlage der Änderung der Grundordnung an den Erweiterten Senat

ENGERER SENAT

TOP 6: Vorlagen aus der Studienkommission

ENGERER SENAT

TOP 6.1: Anhörung zum Antrag auf Eröffnung des Masterstudiengangs Medizinphysik: Bildgebung und Therapie zum Wintersemester 2018/2019

TOP 6.2: Prüfungs- und Studienordnung des Masterstudiengangs Medizinphysik: Bildgebung und Therapie

TOP 7: Wahl eines Mitglieds in den Mensaausschuss des Studierendenwerks

ENGERER SENAT

TOP 8: Angelegenheiten der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät

ENGERER SENAT

TOP 8.1: W3-Professur Klinische Psychologie und Psychotherapie - Anhörung zum Antrag auf Ausschreibung, zum Ausschreibungstext und Zusammensetzung der Berufungskommission

TOP 8.2: W2-Professur Tierökologie - Anhörung zum Antrag auf Ausschreibung, zum Ausschreibungstext und Zusammensetzung der Berufungskommission

TOP 9: Sonstiges See more details

Meeting Ortsteilvertretung Schönwalde II/Groß Schönwalde Nach Sperrung TO Meeting Ortsteilvertretung Schönwalde II/Groß Schönwalde Nach Sperrung TO @ 18:00 - 20:00

- - Die Sitzung Nach Sperrung TO findet um 18:00 Uhr im statt für folgende Gremien : OTV Schönwalde II See more details

Meeting Ortsteilvertretung Friedrichshagen Nach Sperrung TO Meeting Ortsteilvertretung Friedrichshagen Nach Sperrung TO @ 19:00 - 21:00

Schmidtke & Co. Holzveredlung GmbH - 0940 - Friedrichshäger Straße 5 b Friedrichshagen Die Sitzung Nach Sperrung TO findet um 19:00 Uhr im Schmidtke & Co. Holzveredlung GmbH statt für folgende Gremien : OTV Friedrichshagen See more details

Redaktionssitzung moritz.tv Redaktionssitzung moritz.tv @ 20:15 - 21:45

Die Redaktionssitzung von moritz.tv findet in der Vorlesungszeit jeden Mittwoch um 20:15 Uhr statt.

16 Meeting Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt Nach Sperrung TO Meeting Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt Nach Sperrung TO @ 18:00 - 20:00

- - Die Sitzung Nach Sperrung TO findet um 18:00 Uhr im statt für folgende Gremien : OTV Schönwalde I/Südstadt See more details

Redaktionssitzung webmoritz. Redaktionssitzung webmoritz. @ 19:00 - 20:30

Die Redaktionssitzung des webmoritz. findet in der Vorlesungszeit jeden Mittwoch um 18:30 Uhr statt.

18 moritz.fete - 20 Jahre moritz.medien moritz.fete - 20 Jahre moritz.medien @ 23:00- @ 05:00

Bahnhofstraße 44, 17489 Greifswald, Deutschland Die moritz.medien werden 20 und das möchten wir gebührend mit Euch feiern!

Für die feinste musikalische Untermalung ist gesorgt, denn wir haben die Jungs von ROSA in ihrer brandneuen Location angeheuert: MOON IN MY POCKET

https://soundcloud.com/mooninmypocket

PAUL ZEHNER

https://soundcloud.com/paulzehner

OLEG MAXIMOV

https://soundcloud.com/olegmaximov Kommt rum und stoßt gemeinsam mit uns auf die letzten und die nächsten 20 Jahre an! :D Eintritt: 3,50€ für Studierende, 4,50€ für Nichtstudierende https://www.facebook.com/events/291382428026410/ See more details •