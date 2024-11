“I’m only planning for the next five months” – An interview with ukrainian exchange students in Greifswald

For over 1,000 days Russia’s war of aggression has raged on in Ukraine. An entire nation lives in a constant state of suffering and fear, coupled with remarkable courage in the face of this threat. Amid this uncertainty, focusing on their studies is no easy task for young people. Yet Liuda and Zlata are doing just that. The two 19-year-old students from Ukraine are spending a semester abroad in Greifswald. In an interview with webmoritz., they share insights into what studying in Ukraine is currently like, what has surprised them about Greifswald, and how planning the future works in times of uncertainty.

Editorial note: To make the subject accessible to more readers, the interview, which was held in English, is published in German and English.

Die deutsche Version des Interviews Seit über 1000 Tagen tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Ein ganzes Land lebt in einem Dauerzustand von Leid und Angst, gepaart mit hoher Tapferkeit im Angesicht der Bedrohung. Sich inmitten dieser Ungewissheit um ein Studium zu bemühen, ist für junge Menschen nicht einfach. Liuda und Zlata machen es trotzdem. Die beiden 19-Jährigen Studentinnen kommen aus der Ukraine und machen ein Auslandssemester in Greifswald. Im Gespräch mit dem webmoritz. erzählen sie, wie Studieren in der Ukraine derzeit abläuft, was sie an Greifswald überrascht hat und wie Zukunftsplanung in Zeiten großer Ungewissheit funktioniert. Hinweis der Redaktion: Um möglichst vielen Leser*innen einen Einblick in die Thematik zu geben, wird das auf Englisch geführte Interview auf Deutsch und Englisch veröffentlicht. webmoritz.: Ihr seid seit September in Greifswald. Wie waren eure bisherigen Erfahrungen? Zlata: Es war bisher wirklich gut, sowohl was das Studium als auch das soziale Leben betrifft Liuda: Es gibt hier viel mehr, als ich erwartet hatte, da es viele Veranstaltungen gibt, zu denen wir als internationale Studierende eingeladen werden. Die Leute sind wirklich offen, und wir haben bereits Freunde gefunden. Daher genieße ich es sehr. Meistens sind wir mit anderen internationalen Studierenden zusammen, aber der Austausch mit den Einheimischen aus Greifswald ist auch ein sehr schöner Teil. Habt ihr andere Austauschstudierende aus der Ukraine in Greifswald getroffen? Zlata: Es gibt etwa zehn Austauschstudierende aus der Ukraine, und alle sind Mädchen. (Männliche Studierende in der Ukraine sind jedoch weiterhin vom Militärdienst befreit.) Was hat euch an Greifswald und dem Studium in Deutschland überrascht? Liuda: Der Studienprozess ist anders als in der Ukraine. Hier können wir die Fächer und Kurse, die wir belegen, tatsächlich selbst auswählen. In der Ukraine gibt es nur eine feste Liste, aus der man nicht wählen kann. Hier kann ich wirklich das auswählen, was mich interessiert. Zlata: Was Liuda erwähnt hat, ist der wichtigste Unterschied. Es macht das alles viel interessanter. Für mich ist es deshalb in manchen Bereichen sogar einfacher als in der Ukraine. Wie lange bleibt ihr in Greifswald? Zlata: Bis März. Leider verpassen wir den Sommer hier. Ihr kommt aus Lwiw und Drohobytsch. Der Krieg dauert nun schon über 1000 Tage. Wie ist die Situation zu Hause, und wie haltet ihr Kontakt zu euren Familien? Liuda (oben) und Zlatas Unversitäten befinden sich im Westen der Ukraine, an der Grenze zu Polen. (Quelle: Google Maps) Liuda: Es ist ein schwieriges Thema, denn obwohl wir weit weg von der Front leben, gibt es jeden Tag Raketenangriffe aus Russland. Erst gestern (21.11.) hat Russland erstmals eine Interkontinentalrakete in der Ukraine eingesetzt. Das war schrecklich. Ich glaube nicht, dass es besser wird, weil die russische Aggression weiterhin besteht und schon über 1000 Tage anhält. Menschen, Soldaten, Zivilisten und sogar Kinder sterben unter den Trümmern. Ich hoffe, dass die Europäische Union und Deutschland uns unterstützen werden, damit wir tatsächlich den Krieg gewinnen können. Was hat euch trotz dieser Situation dazu bewogen, ein Austauschsemester zu machen? Gab es zusätzliche Herausforderungen oder hat euch die Situation eher ermutigt? Liuda: Wegen des Krieges haben sich, auch wenn es schrecklich klingt, viele Türen für Ukrainer:innen geöffnet. Es gibt viel Unterstützung für uns, was großartig ist. Länder nehmen Austauschstudierende aus der Ukraine gerne auf. Jetzt sind sogar die Türen für männliche Studenten offen, was vorher nicht möglich war. Aber obwohl ich jetzt hier bin, vermisse ich die Ukraine und möchte definitiv zurückkehren und dort mein Leben leben. Meine Eltern sind froh, dass ich hier in Sicherheit bin, aber ich möchte trotzdem zurück. Gibt es an eurer Heimatuniversität noch regulären Unterricht? Zlata: Ja, unsere Region wird als "friedlich" angesehen, weil es keine aktive Kriegsführung gibt. Wir haben Präsenzunterricht. In den östlichen Teilen der Ukraine lernen die Studierenden online, wegen der Kriegsbedingungen. Aber wenn ein Luftalarm ist, gehen wir in den Schutzraum, und natürlich gibt es dann keinen Unterricht. Liuda: Die meisten Universitäten in den zentralen und östlichen Teilen der Ukraine sind für den Präsenzunterricht geschlossen. Wir können uns nicht beschweren, denn wir verpassen das Studierendenleben nicht. Bei Alarm müssen wir aber in den Schutzraum und manchmal sogar dort lernen. Gibt es für alle Studierenden Schutzräume? Zlata: Ja, jede Fakultät hat einen. Ohne Schutzraum kann kein Unterricht stattfinden. Also gab es keine zusätzlichen Herausforderungen für euch, am Austausch teilzunehmen? Zlata: Für die internationale Abteilung unserer Universität ist es derzeit vielleicht sogar einfacher, Vereinbarungen mit anderen Universitäten zu treffen. Für uns Studierende gibt es trotzdem einen Konkurrenzkampf, bei dem man ein Interview machen muss. Wir müssen Dokumente vorbereiten und gute Noten haben. Aber das war auch vor dem Krieg so. Warum habt ihr euch für Greifswald entschieden? Hattet ihr viele Universitäten zur Auswahl? Zlata: Das hängt von der Heimatuniversität ab. Ich habe Greifswald gewählt, weil meine zweite Sprache in der Uni Deutsch ist. Aber wir haben viele Optionen in verschiedenen Ländern. Liuda: Ich studiere Deutsch als erste Sprache und Englisch als zweite, also wollte ich nach Deutschland kommen, um meine Sprachkenntnisse in beiden Sprachen zu verbessern. Überraschenderweise sprechen die Leute hier wirklich gut Englisch, daher war es eine großartige Wahl. Eine Freundin von mir war schon in Greifswald und hat mir gutes Feedback gegeben, also dachte ich, warum nicht? Was habt ihr außer Greifswald gesehen? Seid ihr gereist? Liuda: Ich war in Dänemark und den Niederlanden, aber auch in deutschen Städten wie Hamburg, Berlin und Nürnberg. Es war wirklich schön. Auf meiner Wunschliste stehen noch Köln oder Düsseldorf, aber Greifswalds relativ isolierte Lage macht das häufige Reisen etwas schwierig. Zlata: Ich war noch nicht im Ausland, aber wir haben eine Wanderung nach Rügen gemacht, die für Internationals organisiert wurde, sowie eine Reise nach Lübeck. Nächste Woche fahren wir nach Berlin, was auch eine organisierte Reise für Internationals ist. Ein Blick in die Zukunft: Was sind eure Ziele in Bezug auf Uni oder Beruf? Wie arbeitet ihr daran, wenn die Lage in der Heimat so unsicher ist? Zlata: Das ist eine schwierige Frage. Ich hatte nicht vor, einen Master zu machen, aber jetzt denke ich, dass ich das in Betracht ziehen werde. Vielleicht nicht in der Ukraine, sondern im Ausland. Beruflich möchte ich gerne als Übersetzerin arbeiten. Natürlich könnte das in der Ukraine wegen der Situation schwieriger sein, aber Übersetzer*innen sind dort gerade sehr gefragt. Ich hoffe einfach, dass es klappt. Liuda: Es ist heutzutage wirklich schwer, Pläne zu machen. Vor dem Krieg habe ich für die nächsten Jahre geplant, aber jetzt plane ich nur noch für die nächsten fünf Monate. Da mein Hauptfach auch Übersetzen ist, möchte ich in diesem Bereich arbeiten, hoffentlich als Übersetzerin für Deutsch und Englisch. Für mich ist die Ukraine trotz allem der beste Ort, um zu arbeiten. Gibt es etwas, das ihr den Leser*innen sagen möchtet? Liuda: Habt keine Angst, Risiken einzugehen, auch wenn es nicht klappt. Macht etwas, verlasst eure Komfortzone und lernt neue Leute kennen. Zlata: Dem habe ich nichts hinzuzufügen! Wir danken Zlata und Liuda für das Gespräch.

webmoritz.: You two have been in Greifswald since September. How has the experience been so far?

Zlata: It was really good so far. Both in terms of studying and in terms of social life.

Liuda: There is much more than I expected, as there are a lot of events that we as Internationals are invited to. People are really open and we have made friends already, so I enjoy it so far. We are mostly with other Internationals, but the exchange with local people from Greifswald is also a very nice part.

Have you met other exchange students from Ukraine in Greifswald?

Zlata: There are around ten exchange students from Ukraine, all of whom are girls. (Male students in Ukraine are still exempt from military service)

What surprised you about Greifswald and studying in Germany in general?

Liuda: The study process is not like it is in Ukraine. We can actually choose the subjects and courses we study here. In Ukraine you only have a fixed list. You can’t choose between courses. Here I can actually select what I am interested in.

Zlata: What Liuda mentioned is the most important difference. It just makes everything more interesting. For me it is easier than in Ukraine in some parts.

How long will you be in Greifswald?

Zlata: Until march. We will miss the Summer here sadly..

You are from Lviv and Drohobych. The war has been going on for over 1000 days now. How is the situation at home, how do you stay in contact with your families?

Liuda: It is a tough topic to talk about, because even though we live away from the front line, there are still missiles from Russia everyday. Just yesterday (21.11), Russia striked with an intercontinental missile for the first time in Ukraine. That was horrific. I don’t think it is gonna get any better, because the Russian aggression is still there and it has been there for over 1000 days. People, soldiers, civilians, and even children are dying under the rubble. I hope that the European Union and Germany will support us, so we can actually win the war.

Liuda’s (top) and Zlata’s universities are in the western Part of Ukraine, near the Polish border. (Source: Google Maps)



With this situation in mind, what made you still do an exchange semester? Were there any extra challenges or were you even more encouraged to do it?

Liuda: Because of the war, even though it sounds horrible, there are a lot of doors that were opened to Ukrainians. There is a lot of support for us, which is great. Countries are happy to accept exchange students from Ukraine. Now, the doors are even open for male students to do exchanges. That was not possible before. But I have to say, even though I am here now, I still miss Ukraine and I will definitely come back and live my life there. My parents are happy that I am here because I am in safety here, but I still want to come back.

Are there still regular lessons being held at your home university?

Zlata: Yes, it is considered „peaceful“ because we don’t have active warfare in the region. We have offline-studying. In the eastern part of Ukraine, they study online because of the war-conditions. But if we have an air alarm then we go to the shelter and then of course there is no lecture.

Liuda: Most universities in the central and eastern parts of Ukraine are closed. We can’t complain because we don’t miss any student life. When there is an alarm we have to go to the shelter or even study there.

So there is a shelter for all students?

Zlata: Yes, for every faculty there is one. If you don’t have a shelter, there can be no studying.

Were there no extra challenges for you to do the exchange?

Zlata: For the International Department of our university it may be easier to do the agreements with other universities. For us students there is still a contest, where you must do an interview. We have to prepare documents and have good grades. But that was the same before the war.

Why did you choose Greifswald? Could you choose between many universities?

Zlata: It depends on the university. For me I chose Greifswald because the second language I learn is German. But we do have a lot of options from multiple countries.

Liuda: I study German as my first language and English as my second, so I wanted to come to Germany to improve my skills in both languages. People here surprisingly talk really good English, so it was a great choice. A friend of mine was in Greifswald before and she gave me great feedback, so I decided, why should I not try it?

What did you see outside of Greifswald? Did you go an any trips?

Liuda: I traveled to Denmark and the Netherlands, but also German cities like Hamburg, Berlin, and Nürnberg. It was really beautiful. The other things on my wish list are far away, given Greifswald’s relatively isolated geography. Köln or Düsseldorf come to my mind there.

Zlata: I wasn’t abroad yet but we went on a hiking trip to Rügen which was organized for Internationals as well as a trip to Lübeck. Next week we will go to Berlin, which is also a trip organized for the Internationals.

Looking into your future: What are your goals regarding university or jobs? How do you work towards these goals if the situation at home is so unknown?

Zlata: It is a hard question. I didn’t think of getting a masters degree but now I think that I will do a masters degree. Maybe not in Ukraine but somewhere abroad. When talking about a job, I would like to work as a translator. Of course it could be harder to do that in Ukraine because of the situation, but the field of translating is in high demand there right now. I just really hope it works out.

Liuda: It is really hard to plan things out these days. Before the war I set plans for the next few years, but now I only plan things for like the next five months. But as my my major is also in the field of translating I will work in that field, hopefully as a German and English translator. For me, the best place to work is still in Ukraine.

Is there anything that you would like to say to the people reading?

Liuda: Don’t be afraid to take a risk, even if it doesn’t work out. Do something, leave your comfort zone and meet new people.

Zlata: Nothing to add to that!

We thank Zlata und Liuda for the interview.

