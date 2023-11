So gelingt Studieren mit Handicap

Das Studium zu bewältigen ist an sich schon eine große Herausforderung. Für Menschen mit einer chronischen Erkrankung oder einer Behinderung ist der Weg bis zum Abschluss aber oft ein besonders steiniger. Wie dieser Weg dennoch erfolgreich gemeistert werden kann, darüber gab es in einer Veranstaltung der Uni Informationen.

Keinen Nebenjob ausüben können, Mehrkosten durch Behandlungskosten, oder eine längere Studiendauer – die Folgen eines Handicaps sind für Studierende vielfältig. Das berichteten Christin Rewitz von der Sozialberatung des Studierendenwerks und Stefan Hatz von der allgemeinen Studierendenberatung. Sie zeigten auch den wichtigsten Grundsatz in Bezug auf dieses Thema auf, der in der UN-Behindertenrechtskonvention, im Grundgesetz, Landeshochschulgesetz und auch in der Rahmenprüfungsordnung der Uni Greifswald zu finden ist:

Jeder hat das Recht, diskriminierungsfrei und chancengleich zu studieren. Stefan Hatz, allgemeine Studienberatung

Um dieses Recht gewährleisten zu können, gibt es in verschiedenen Bereichen Möglichkeiten für Studierende, Nachteile auszugleichen.

Studium und Prüfungen

Besonders in Prüfungen kann ein Handicap schwer ins Gewicht fallen. Da jede Behinderung, jede Erkrankung unterschiedlich ist, gibt es hier keine festen gesetzlichen Regeln. Jeder Einzelfall wird individuell betrachtet und geprüft, nachdem ein formloser Antrag auf Nachteilsausgleich (inklusive ärztlichem Attest) beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und beim zentralen Prüfungsamt gestellt wurde. Wenn es dann um die Gestaltung des Ausgleiches geht, gilt das Prinzip “wünsch dir was”. Der oder die Studierende zeigt auf, welchen Nachteilsausgleich für sich als angemessen empfunden wird. Das kann zum Beispiel die Verlängerung der Prüfungszeit oder das Ersetzen einer schriftlichen Prüfung durch eine mündliche Prüfung sein. Wer sich beim Schreiben des Antrags nicht sicher ist, der kann sich an Dr. Ing. Frank Schulze, den Beauftragten für Studierende mit chronischer Erkrankung und Behinderung wenden. So gelangt optimalerweise nur das in den Antrag, was auch wirklich von Nutzen ist.

Konkrete Zahlen, wie viele Anträge gestellt und genehmigt werden, gibt es nicht. Stefan Hatz berichtet, dass er jedoch nur von einem Fall wisse, in dem ein Antrag komplett abgelehnt worden sei. Meistens lasse sich immer eine passende Lösung finden. Was Studierende ebenfalls beachten müssen: Sollte sich das Krankheitsbild verändern, egal ob negativ oder positiv, so muss ein neuer Antrag gestellt werden. Sonst besteht die Gefahr, dass der Nachteilsausgleich dem Handicap nicht mehr angemessen ist. Zu beachten: Bei Staatsexamen muss zusätzlich noch noch ein Antrag beim Landesprüfungsamt gestellt werden.

Finanzierung

Die wirtschaftliche Situation vieler Studierenden ist prekär. 2021 galten laut statistischem Bundesamt 37,9 Prozent der Studierenden als armutsgefährdet. Wer dann noch aufgrund eines Handicaps Behandlungskosten oder eine unvermeidbare Verlängerung des Studiums stemmen muss, ist meist dankbar für jede zusätzliche Unterstützung.

Die Verlängerung vom BAföG ist beim zuständigen BAföG-Amt möglich. Dabei muss ein Nachweis der Erkrankung oder der Behinderung vorgelegt werden, genauso wie ein Nachweis der tatsächlichen Zeitverluste durch das Handicap. Finanzielle Unterstützung für sogenannte ausbildungsbedingte Mehrbedarfe, wie etwa technische Geräte, die das Studieren mit Handicap möglich machen, gibt es bei den Krankenkassen. Für ausbildungsunbedingte Mehrbedarfe, darunter fallen etwa Ernährung oder Wohnen, ist das Jobcenter der erste Ansprechpartner.

Ein großes Angebot an Stipendien, auch für Studierende mit Handicap, ist bei StipendiumPlus zu finden. Falls keine staatlichen Leistungen in Anspruch genommen werden können, bieten einige private Stiftungen Unterstützung. Die Kniesestiftung (für Sehbehinderte), die Nathalie-Todenhöfer-Stiftung (für MS-Erkrankte) oder die Berger-Landefeldt-Stiftung (für Epilepsieerkrankte) sind als Beispiele in der Informationsveranstaltung genannt worden. Auch das Auslandsstudium soll für Jede*n möglich sein. Beim DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) gibt es Sondermittel für Studierende mit Behinderung, die es ins Ausland zieht.

Ein Studium mit Handicap ist eine besondere Herausforderung , der Betroffene aber keineswegs alleine gegenüberstehen. Eine Übersicht, welche Maßnahmen zur Barrierefreiheit die Universität Greifswald bereits implementiert hat, sowie weitere Kontakte zur Beratung findet ihr hier.

Beitragsbild: Clément Theriez auf Pixabay