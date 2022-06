StuPa-Liveticker – 4. ordentliche Sitzung

Wer wissen will, was im Detail besprochen werden soll: Das gesamte Drucksachenpaket in seiner vollkommenen Schönheit gibt es hier:

Drucksachenpaket der 4. ordentlichen Sitzung des Studierendenparlamentes in seiner 32. Legislatur

Getagt wird um 20:15 Uhr, und zwar in Präsenz im Hörsaal in der Loeffler-Straße 70 – das ist das Gebäude der Wirtschaftswissenschaften!

Vorläufige Tagesordnung

TOP 1 Begrüßung – Alle sagen sich wieder einmal „Hallo“

TOP 2 Formalia – Dieses Mal werden gleich zwei Protokolle besprochen!

TOP 3 Berichte – Es herrscht wieder Berichtspflicht!

TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft – falls ihr etwas habt: schreibt es uns in die Kommentare oder vorab per Mail!

TOP 5 Finanzantrag radio 98.1 – Es geht um einen Finanzantrag zur Fete de la Musique

TOP 6 Wahlen AStA – wie immer kommt ihr über die Links zu den Ausschreibungen!

6.1 Referent*in für politische Bildung und Antifaschismus

6.2 Referent*in für Hochschul- und Innenpolitik

6.3 Referatsleiter*in Finanzen und Personal – Es liegt eine Berwerbung vor, die im Drucksachenpaket eingesehen werden kann.

TOP 7 Wahl stellv. Mitglieder Kulturausschuss

TOP 8 Beschlusskontrolle Beschluss-Nr. 2022-32/40

TOP 9 Sonstiges

